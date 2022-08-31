Бронирование от мобилизации. Кто может получить отсрочку и чего ждать тем, у кого истек ее срок
Все, что нужно знать о бронировании военнообязанных во время всеобщей мобилизации (Фото:НВ)
Во время общей мобилизации в Украине всех военнообязанных граждан могут мобилизовать на службу в армии, но некоторые категории могут получить отсрочку путем бронирования.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину процедура бронирования работников претерпела определенные изменения. НВ рассказывает, что об этом известно, а также кого нельзя забронировать и можно ли будет получить продолжение отсрочки после того, как пройдут шесть месяцев с момента ее предоставления.
Бронирование работников на период мобилизации
Бронирование находящихся в запасе военнообязанных осуществляется в военное время с целью обеспечения функционирования органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций в особый период, говорится в ст. 24 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.
Недавно в него внесли некоторые изменения, расширив список категорий лиц, которые могут быть забронированы. После этого бронированию подлежат военнообязанные работающие:
- в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов в особый период;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым доказаны мобилизационные задачи (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения доказанных мобилизационных задач (заказов);
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и предоставления услуг оборонного назначения для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований в особый период, в случае, когда это необходимо для выполнения указанных мер;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Отнесение субъектов хозяйствования к таким предприятиям, учреждениям и организациям осуществляется по критериям и порядке, установленным Кабинетом Министров Украины.
«Порядок и критерии бронирования военнообязанных за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями на период мобилизации и на военное время определяются Кабинетом Министров Украины», — говорится в обновленном документе.
«Проще говоря — бронировать сотрудников имеют право предприятия критической инфраструктуры. Это те предприятия, которые обеспечивают потребности ВСУ и других военных формирований, а также зависит от жизнедеятельности населения», — рассказала адвокат Дарья Климович.
Могут ли бронировать работников предприятия, не имеющих мобилизационных задач
По словам Климовича, это возможно, если правильно обосновать необходимость.
Для этого нужно подготовить обращение в Минэкономики, подробно объяснив, чем занимается предприятие, и приложить копии договоров с ключевыми клиентами. В обращении необходимо указать, что клиенты являются предприятиями критической инфраструктуры (если так и есть), расписать, как они активно помогают населению и оборонному сектору и какое участие вашего предприятия в их функционировании.
«К примеру: если ваше предприятие производит составные части, которые используются вашими контрагентами — предприятиями критической инфраструктуры, то у вас есть реальные шансы на бронирование ключевых работников», — пояснила Климович.
Процедура бронирования работников от призыва
Порядок бронирования определен Постановлением Кабмина 194 от
Забронированным работникам выдается копия выписки из приказа Министерства экономики о бронировании, что является основанием для предоставления отсрочки.
К обращению нужно добавить «предложение по бронированию» — таблицу с данными лиц, которых необходимо забронировать. Она должна быть оформлена в утвержденной форме согласно приказу № 194.
После рассмотрения обращения Минэкономики согласовывает бронирование с Минобороны и выдает приказ о предоставлении отсрочки определенным работникам сроком на 6 месяцев. К этому приказу Министерство экономики прикладывает письмо Минобороны о согласовании брони.
Согласно процедуре Министерство обороны самостоятельно передает соответствующую информацию ТЦК.
Список необходимых документов для бронирования работников
- Сопроводительное письмо с обоснованием предложений по бронированию военнообязанных, указанием электронного адреса, контактных номеров телефонов и лиц по ориентировочной форме (в формате PDF);
- Предложения по бронированию военнообязанных по определенной форме в формате Exel. Эти же предложения по бронированию с подписью руководителя в формате PDF;
- Номер договора о выполнении предприятием мобилизационного заказа или договора с контрагентами, являющимися предприятиями критической инфраструктуры;
- Копию письма областной военной администрации или КМВА о подтверждении наличия у предприятий мобилизационного заказа.
Формы доступны по ссылке .
Внимание! В случае, если государственный орган был предоставлен неполный пакет документов или документы были оформлены с нарушением требований, от рассмотрения этого обращения могут отказаться.
«Чаще всего мы сталкиваемся с тем, что предприятия подают неполный пакет документов на бронирование, или документы оформлены с нарушением требований, например, следует указывать только год рождения без даты и месяца, воинское звание и учетная специальность не соответствуют записи в военном билете, указано неточное название территориального центра
Бронирование водителей. В начале весны адвокат Леонид Гилевич рассказал НВ, что 7 марта правительство внесло изменения в Постановление 194, определив особенности бронирования водителей для перевозки нужд войска, медицинских грузов и грузов гуманитарной помощи и военнообязанных работников предприятий железнодорожного транспорта, обеспечивающих функционирование и бесперебойную работу железной дороги. .
Решения о бронировании таких работников принимают Мининфраструктуры или областные или Киевская городские военные администрации. Далее это решение передают в Государственную пограничную службу, чтобы у водителей не возникало проблем при пересечении границы. Вместе с тем, правозащитник рекомендует регулярно отслеживать изменения в новостях о мобилизации разных категорий лиц.
Бронирование IT-шников. Чтобы получить отсрочку для своих работников, компания должна предоставить корректно оформленный пакет документов в Минцифру. В обосновании необходимости бронирования сотрудников рекомендуют указать:
- описание и доказательства работы компании в условиях войны (наличие реальных клиентов, контрактов, дедлайны по ним
и т. д.— конечно, с соблюдением договора о неразглашении NDA);
- расчет налогов, которые компания уплатила в бюджет и может уплатить при сохранении возможности работать;
- принятые компанией и ее специалистами меры по поддержке ВСУ (новости, сундуки, банковские выписки);
- участие специалистов в борьбе с агрессором на информационном фронте (блокировка сайтов, фейковых информационных каналов
и т. п.);
- ссылку на рекомендательное письмо Минцифры о том, что не стоит мобилизовать IT-специалистов.
В конце июля сообщили, что процесс бронирования айтовцев хотят сократить до недели и перенести его на базу приложения Дія. По состоянию на 31 июля в Украине было забронировано около 2 тысяч айтишников.
«Я надеюсь, что ориентировочно через две недели будет принято новое постановление с новым порядком, где будет отмечено, что бронирование — это не только для тех компаний, у которых есть мобилизационные задачи, но и для работающих, платящих налоги, продолжающих получать валютную выручку. Не все способны и не все должны воевать. Мы понимаем, что далеко не все айтовцы занимаются киберзащитой, кибератаками. Этот вопрос мы прорабатываем совместно с Минэкономики и Минобороны около трех месяцев. И сейчас я вижу свет в конце тоннеля», — отметила руководительница проектного офиса Действие City Минцифры Наталья Деникеева.
Кого из работников нельзя забронировать
Адвокат Климович объяснила, что бронированию не подлежат:
- лица, относящиеся к списку специальностей, представителей которых не бронируют;
- лица, имеющие отсрочку;
- лица, не состоящие на военном учете;
- лица, находящегося на не определяющих должностях (разнорабочие, уборщики, охранники, специалисты, дефицита которых нет или которых можно заменить гражданскими работниками
и т. д.).
Важный нюанс. В постановлении Кабмина № 194 указано, что бронировать могут только работающие по трудовому договору, то есть специалисты, работающие как ФЛП не имеют такой возможности.
В письме Министерства обороны от
- рядового, сержантского и старшинского состава: 003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 5 06, 071, 072, 110, 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 145, 145, 178, 183, 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 263, 26 3, 340, 379, 381, 382, 383, 403, 420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 530, 555, 569;
- офицерского состава по группам ВОС: 02, 03, 04, 06, 07, 08. 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 47,49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.
В каких случаях могут аннулировать бронирование работника
- истечение срока действия отсрочки;
- выполнение или отмена задачи предприятия по удовлетворению потребностей ВСУ, других военных формирований, населения;
- ликвидации предприятия;
- увольнение военнообязанного с предприятия (в таких случаях работодатели должны сообщить о разбронировании лица).
Может ли забронированное лицо получить повестку?
Да, может. Поскольку отсутствует единый электронный реестр, в котором содержалась бы вся информация о лицах, установленных на военный учет, ТЦК могут не получить информацию своевременно о том, что то или иное лицо забронировано. В таком случае необходимо обратиться к ним с документом, удостоверяющим право на отсрочку.
Забронированным лицам предоставляется отсрочка сроком максимум на шесть месяцев, после чего они могут быть мобилизованы на службу (при необходимости).
Могут ли забронированные работники уезжать из Украины?
По словам советника юридической фирмы Ильяшев и Партнеры Леонида Гилевича, забронированный работник также может ездить в заграничные командировки. Для выезда из Украины во время военного положения ему необходимо иметь с собой выписку из приказа о бронировании и документы, подтверждающие командировку.
Шесть месяцев прошло. Что ждет забронированных работников по истечении срока отсрочки
Если у человека прошло время отсрочки (максимум шесть месяцев), то ее могут повторно вызвать в ТЦК или направить на повторное медицинское обследование, если отсрочка была связана с состоянием здоровья. Это же касается и лиц, которые были забронированы предприятиями, на которых работают.
Вместе с тем, недавно Комитет по вопросам аграрной и земельной политики обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой предоставить украинским аграриям право на продленную отсрочку от мобилизации. Дело в том, что срок предоставленной им ранее шестимесячной отсрочки истекает в августе-сентябре 2022 года, то есть аграрии могут быть мобилизованы непосредственно во время полевых работ. Это может представлять угрозу своевременному и эффективному выполнению всех задач, от которых зависит обеспечение государства продовольствием. Пока официального ответа государства нет.
Еще в мае 2022 года Европейская Бизнес Ассоциация говорила о соответствующих рисках и призвала изменить процедуру бронирования от мобилизации. Они также отметили, что рассмотрение заявлений может длиться до 5−6 недель, что для бизнеса очень большой срок.
То есть можно получить повестку повторно?
Так можно. Кроме того, существуют еще некоторые случаи, когда военнообязанное лицо может повторно получить повестку.
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