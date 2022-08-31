Бронирование от мобилизации. Кто может получить отсрочку и чего ждать тем, у кого истек ее срок 31 августа, 15:23 Все, что нужно знать о бронировании военнообязанных во время всеобщей мобилизации (Фото:НВ)

Во время общей мобилизации в Украине всех военнообязанных граждан могут мобилизовать на службу в армии, но некоторые категории могут получить отсрочку путем бронирования.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину процедура бронирования работников претерпела определенные изменения. НВ рассказывает, что об этом известно, а также кого нельзя забронировать и можно ли будет получить продолжение отсрочки после того, как пройдут шесть месяцев с момента ее предоставления.

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Бронирование работников на период мобилизации

Бронирование находящихся в запасе военнообязанных осуществляется в военное время с целью обеспечения функционирования органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций в особый период, говорится в ст. 24 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

Недавно в него внесли некоторые изменения, расширив список категорий лиц, которые могут быть забронированы. После этого бронированию подлежат военнообязанные работающие:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов в особый период;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым доказаны мобилизационные задачи ( заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения доказанных мобилизационных задач ( заказов);

заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения доказанных мобилизационных задач заказов); на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и предоставления услуг оборонного назначения для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований в особый период, в случае, когда это необходимо для выполнения указанных мер;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Отнесение субъектов хозяйствования к таким предприятиям, учреждениям и организациям осуществляется по критериям и порядке, установленным Кабинетом Министров Украины.

«Порядок и критерии бронирования военнообязанных за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями на период мобилизации и на военное время определяются Кабинетом Министров Украины», — говорится в обновленном документе.

«Проще говоря — бронировать сотрудников имеют право предприятия критической инфраструктуры. Это те предприятия, которые обеспечивают потребности ВСУ и других военных формирований, а также зависит от жизнедеятельности населения», — рассказала адвокат Дарья Климович.

Могут ли бронировать работников предприятия, не имеющих мобилизационных задач

По словам Климовича, это возможно, если правильно обосновать необходимость.

Для этого нужно подготовить обращение в Минэкономики, подробно объяснив, чем занимается предприятие, и приложить копии договоров с ключевыми клиентами. В обращении необходимо указать, что клиенты являются предприятиями критической инфраструктуры (если так и есть), расписать, как они активно помогают населению и оборонному сектору и какое участие вашего предприятия в их функционировании.

«К примеру: если ваше предприятие производит составные части, которые используются вашими контрагентами — предприятиями критической инфраструктуры, то у вас есть реальные шансы на бронирование ключевых работников», — пояснила Климович.

Бронирование военнообязанных / Фото: НВ

Процедура бронирования работников от призыва

Порядок бронирования определен Постановлением Кабмина 194 от 03.03.2022 . Для того чтобы забронировать работников, предприятие должно обратиться в государственный орган сферы управления, к которому оно принадлежит (например, аграрная компания должна обратиться в Минагрополитику). Этот орган, в свою очередь, обращается в Министерство экономики, принимающее решение о предоставлении или непредоставлении отсрочки указанным работникам. Свое решение Минэкономики сообщает предприятию, а также Министерству обороны.

Забронированным работникам выдается копия выписки из приказа Министерства экономики о бронировании, что является основанием для предоставления отсрочки.

К обращению нужно добавить «предложение по бронированию» — таблицу с данными лиц, которых необходимо забронировать. Она должна быть оформлена в утвержденной форме согласно приказу № 194.

После рассмотрения обращения Минэкономики согласовывает бронирование с Минобороны и выдает приказ о предоставлении отсрочки определенным работникам сроком на 6 месяцев. К этому приказу Министерство экономики прикладывает письмо Минобороны о согласовании брони.

Согласно процедуре Министерство обороны самостоятельно передает соответствующую информацию ТЦК.

удостоверение об отсрочке от призыва на военную службу на период мобилизации и военное время в соответствии с Порядком № 45. Однако срок действия таких удостоверений об отсрочке истек 24 августа 2022 года. 26 августа в новом письме Минэкономики Ранее забронированным работникам выдавалиоб отсрочке от призыва на военную службу на период мобилизации и военное время в соответствии с Порядком № 45. Однако срок действия таких удостоверений об отсрочке истек 24 августа 2022 года. 26 августа в новом письме Минэкономики сообщило , что единственный документ, подтверждающий отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации и на военное время — выдержка из приказа Минэкономики.

Список необходимых документов для бронирования работников

Сопроводительное письмо с обоснованием предложений по бронированию военнообязанных, указанием электронного адреса, контактных номеров телефонов и лиц по ориентировочной форме ( в формате PDF); Предложения по бронированию военнообязанных по определенной форме в формате Exel. Эти же предложения по бронированию с подписью руководителя в формате PDF; Номер договора о выполнении предприятием мобилизационного заказа или договора с контрагентами, являющимися предприятиями критической инфраструктуры; Копию письма областной военной администрации или КМВА о подтверждении наличия у предприятий мобилизационного заказа.

Формы доступны по ссылке .

Внимание! В случае, если государственный орган был предоставлен неполный пакет документов или документы были оформлены с нарушением требований, от рассмотрения этого обращения могут отказаться.

«Чаще всего мы сталкиваемся с тем, что предприятия подают неполный пакет документов на бронирование, или документы оформлены с нарушением требований, например, следует указывать только год рождения без даты и месяца, воинское звание и учетная специальность не соответствуют записи в военном билете, указано неточное название территориального центра и т. д. В том случае, если хотя бы один документ из перечня отсутствует или имеет неточные данные, Минагрополитки не имеет права для рассмотрения и дальнейшего согласования в Министерстве обороны Украины», — пояснил государственный секретарь Министерства аграрной политики и продовольствия Виктор Канцурак.

В каких случаях могут отказать в предоставлении бронирования / Фото: Diego González \unsplash

Бронирование водителей. В начале весны адвокат Леонид Гилевич рассказал НВ, что 7 марта правительство внесло изменения в Постановление 194, определив особенности бронирования водителей для перевозки нужд войска, медицинских грузов и грузов гуманитарной помощи и военнообязанных работников предприятий железнодорожного транспорта, обеспечивающих функционирование и бесперебойную работу железной дороги. .

Решения о бронировании таких работников принимают Мининфраструктуры или областные или Киевская городские военные администрации. Далее это решение передают в Государственную пограничную службу, чтобы у водителей не возникало проблем при пересечении границы. Вместе с тем, правозащитник рекомендует регулярно отслеживать изменения в новостях о мобилизации разных категорий лиц.

Бронирование IT-шников. Чтобы получить отсрочку для своих работников, компания должна предоставить корректно оформленный пакет документов в Минцифру. В обосновании необходимости бронирования сотрудников рекомендуют указать:

описание и доказательства работы компании в условиях войны ( наличие реальных клиентов, контрактов, дедлайны по ним и т. д. — конечно, с соблюдением договора о неразглашении NDA);

наличие реальных клиентов, контрактов, дедлайны по ним — конечно, с соблюдением договора о неразглашении NDA); расчет налогов, которые компания уплатила в бюджет и может уплатить при сохранении возможности работать;

принятые компанией и ее специалистами меры по поддержке ВСУ ( новости, сундуки, банковские выписки);

новости, сундуки, банковские выписки); участие специалистов в борьбе с агрессором на информационном фронте ( блокировка сайтов, фейковых информационных каналов и т. п. );

блокировка сайтов, фейковых информационных каналов ); ссылку на рекомендательное письмо Минцифры о том, что не стоит мобилизовать IT-специалистов.

В конце июля сообщили, что процесс бронирования айтовцев хотят сократить до недели и перенести его на базу приложения Дія. По состоянию на 31 июля в Украине было забронировано около 2 тысяч айтишников.

«Я надеюсь, что ориентировочно через две недели будет принято новое постановление с новым порядком, где будет отмечено, что бронирование — это не только для тех компаний, у которых есть мобилизационные задачи, но и для работающих, платящих налоги, продолжающих получать валютную выручку. Не все способны и не все должны воевать. Мы понимаем, что далеко не все айтовцы занимаются киберзащитой, кибератаками. Этот вопрос мы прорабатываем совместно с Минэкономики и Минобороны около трех месяцев. И сейчас я вижу свет в конце тоннеля», — отметила руководительница проектного офиса Действие City Минцифры Наталья Деникеева.

Кого из работников нельзя забронировать

Адвокат Климович объяснила, что бронированию не подлежат:

лица, относящиеся к списку специальностей, представителей которых не бронируют;

лица, имеющие отсрочку;

лица, не состоящие на военном учете;

лица, находящегося на не определяющих должностях ( разнорабочие, уборщики, охранники, специалисты, дефицита которых нет или которых можно заменить гражданскими работниками и т. д. ).



Важный нюанс. В постановлении Кабмина № 194 указано, что бронировать могут только работающие по трудовому договору, то есть специалисты, работающие как ФЛП не имеют такой возможности.

В письме Министерства обороны от 11.03.2022 указан перечень дефицитных военных специальностей, представители которых не могут быть забронированы от мобилизации. Среди них лица, имеющие ракетные, танковые, общевойсковые, авиационные, военно-морские, военно-учетные специальности и ряд других. Полный список:

В каких случаях могут аннулировать бронирование работника

истечение срока действия отсрочки;

выполнение или отмена задачи предприятия по удовлетворению потребностей ВСУ, других военных формирований, населения;

ликвидации предприятия;

увольнение военнообязанного с предприятия (в таких случаях работодатели должны сообщить о разбронировании лица).

Может ли забронированное лицо получить повестку?

Да, может. Поскольку отсутствует единый электронный реестр, в котором содержалась бы вся информация о лицах, установленных на военный учет, ТЦК могут не получить информацию своевременно о том, что то или иное лицо забронировано. В таком случае необходимо обратиться к ним с документом, удостоверяющим право на отсрочку.

Забронированным лицам предоставляется отсрочка сроком максимум на шесть месяцев, после чего они могут быть мобилизованы на службу (при необходимости).



Можно ли получить повестку повторно / Фото: unsplash \ Filip Andrejevic

Могут ли забронированные работники уезжать из Украины?

По словам советника юридической фирмы Ильяшев и Партнеры Леонида Гилевича, забронированный работник также может ездить в заграничные командировки. Для выезда из Украины во время военного положения ему необходимо иметь с собой выписку из приказа о бронировании и документы, подтверждающие командировку.

Шесть месяцев прошло. Что ждет забронированных работников по истечении срока отсрочки

Если у человека прошло время отсрочки (максимум шесть месяцев), то ее могут повторно вызвать в ТЦК или направить на повторное медицинское обследование, если отсрочка была связана с состоянием здоровья. Это же касается и лиц, которые были забронированы предприятиями, на которых работают.



Вместе с тем, недавно Комитет по вопросам аграрной и земельной политики обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой предоставить украинским аграриям право на продленную отсрочку от мобилизации. Дело в том, что срок предоставленной им ранее шестимесячной отсрочки истекает в августе-сентябре 2022 года, то есть аграрии могут быть мобилизованы непосредственно во время полевых работ. Это может представлять угрозу своевременному и эффективному выполнению всех задач, от которых зависит обеспечение государства продовольствием. Пока официального ответа государства нет.

Еще в мае 2022 года Европейская Бизнес Ассоциация говорила о соответствующих рисках и призвала изменить процедуру бронирования от мобилизации. Они также отметили, что рассмотрение заявлений может длиться до 5−6 недель, что для бизнеса очень большой срок.

То есть можно получить повестку повторно?

Так можно. Кроме того, существуют еще некоторые случаи, когда военнообязанное лицо может повторно получить повестку.

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