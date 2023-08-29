Мобилизационные мероприятия. Что стоит знать о мобилизации и отсрочке у студентов во время военного положения 29 августа, 12:38 Мобилизация: можно ли призывать студентов во время военного положения в Украине (Фото:pexels.com/@max-fischer)

Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года, и военно-политическое руководство объясняет, что это не предусматривает волн или очередей мобилизации. Российская пропаганда начала распространять фейк о мобилизации студентов в Украине. Объясняем, можно ли призывать студентов для войны.

Всеобщую мобилизацию и военное положение в Украине продлили до 15 ноября 2023 года. Россияне пытаются сорвать мобилизационные процессы в Украине и распространяют фейки, чтобы поднять истерию относительно неправомерных действий в отношении студентов. Законодательство Украины предусматривает, что студенты, аспиранты, докторанты имеют право на отсрочку от мобилизации. Преподаватели и научные работники при определенных условиях также не могут быть мобилизованы принудительно.

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Информация о мобилизации студентов распространяет российское издание и телеграмм-канал Mash, якобы от имени хакеров, которые что-то там «взломали» относительно планов. На самом деле, закон Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации четко дает критерии по отсрочке студентам и никаких изменений по ним не зарегистрировано.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил на брифинге, что тот план мобилизации, который был утвержден Верховной Радой, еще не выполнен, нет необходимости проводить дополнительную мобилизацию.

«Это означает, что у нас нет сегодня необходимости объявлять новую мобилизацию по увеличению численности», — сказал Резников.

Министр добавил, что Украина несет потери, но они «кратно меньше потерь россиян», но есть погибшие и раненые, поэтому нужно восполнять потери.

«Но сказать, что сегодня у нас критическая ситуация и нужно увеличивать — нет, такого нет», — сказал он.

Ранее член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что в Украине происходят абсолютно плановые мобилизационные мероприятия.

По его словам, в Украине сейчас каких-либо необходимых предпосылок для увеличения количества военнообязанных для их мобилизации нет.

Воинский учет студентов

В Украине с 5 января 2023 года действует новый Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденный постановлением КМУ № 1847, который в плане студентов не менялся — они должны стоять на воинском учете и предоставлять справку с места учебы, подтверждающую их право на отсрочку.

По Порядку, мужчины становятся на воинский учет в возрасте 16 лет в год исполнения 17 лет, с 18 лет они считаются призывниками. Однако, большинство подростков или поступают в колледж или в университет или институт до 18 лет, поэтому они имеют право на отсрочку от призыва на время обучения.

При подаче документов, как это было еще до начала российской агрессии в 2014 году, мужчины предоставляют в приемную комиссию копию приписного удостоверения, и в университете учитывают таких мужчин.

Некоторые заведения самостоятельно присылают справку об обучении в территориальные центры комплектования до 1 октября, в других — студенты заносят ее в ТЦК по месту учета лично.

Мобилизация студентов и право на отсрочку

По воинской обязанности граждане Украины делятся на следующие категории:

допризывники — лица, подлежащие приписке к призывным участкам;

призывники — лица, приписанные к призывным участкам;

военнообязанные — лица, находящиеся в запасе для комплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства;

резервисты — лица, проходящие службу в военном резерве Вооруженных Сил Украины, других военных формирований и предназначенные для их комплектования в мирное время и в особый период.

Мужчины от 18 до 27 лет считаются призывниками и они могут быть призваны только на срочную военную службу. Мужчины от 27 до 60 лет и мужчины от 18 лет, которые уже проходили военную службу считаются военнообязанными или могут быть также резервистами.

На отсрочку от мобилизации имеют право:

соискатели профессиональног ( профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования ;

профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся ; научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и / или научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального ( профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального ( профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

Студентов не могут принудительно мобилизовать из-за двух разных положений законов:

из-за отсрочки по статье 23 закона о мобилизационной подготовке;

из-за запрета призыва на срочную службу по статье 18−1 закона о воинской обязанности;

Ведь, с октября 2022 года изменили законодательство, чтобы закрепить отмену призыва на срочную службу во время военного положения.

Таким образом, студенты от 18 до 27 лет имеют право на отсрочку, если учатся а также не могут быть призваны во время военного положения.

Однако, студенты, которые закончили высшие военные учебные заведения, военную кафедру и получили первичное звание офицера, или которым уже есть 27 лет являются военнообязанными и имеют только право на отсрочку от мобилизации. В отличие от призывников их можно мобилизовать, если отсрочка перестанет действовать, то есть после выпуска из учебного заведения.