Сроки всеобщей мобилизации в Украине истекают: могут ли ее продлить после 24 мая 17 мая, 10:25 Цей матеріал також доступний українською Учебный процесс украинских военных в Днепропетровской области, иллюстративное фото (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

24 мая истекает период в 90 дней, на который была объявлена всеобщая мобилизация в Украине. Однако ее могут продлить: НВ рассказывает, что об этом известно.

Война России против Украины — главные события 17 мая

Сколько еще будет длиться мобилизация в Украине?

Всеобщая мобилизация в Украине, которая проводится на всей ее территории, длится с 24 февраля. Своим указом мобилизацию объявил президент Украины Владимир Зеленский с началом полномасштабного вторжения России. Впоследствии этот указ законодательно закрепил украинский парламент (3 марта 2022 года Верховная Рада Украины приняла закон О всеобщей мобилизации).

Видео дня

Согласно указу, мобилизация проводится в течение 90 суток — то есть с 24 февраля она продлится как минимум до 24 мая включительно.

Могут ли продлить мобилизацию после 24 мая?

Да, могут — и, вероятно, продлят. Об этом еще в начале мая предупреждал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач на специальном брифинге.

«Все зависит от обстановки, которая сложится на тот момент, когда она [мобилизация] должна закончиться. Если такая потребность будет, будут продолжаться боевые действия, то однозначно потребуется пополнить специалистами наши воинские части. Поэтому руководством будет продолжена мобилизация после 24 мая», — отметил Горбач.

Очевидно, боевые действия в Украине не завершатся к этой дате. 13 мая министр обороны Алексей Резников наоборот предупредил украинцев, что «мы входим в новую — долгосрочную — фазу войны». «Чтобы победить в ней, нужно тщательно планировать ресурсы, избегать ошибок, проектировать нашу силу так, чтобы враг, в конце концов, не выдержал», — подчеркнул Резников.

В этом же сообщении, рассказывая о закупках и производстве всего необходимого для оснащения украинских защитников, Резников отметил, что в Минобороны «ориентируются на необходимость обеспечить 1 млн человек, которые будут одолевать врага».

Кого могут мобилизовать следующими?

По словам Горбача, это «зависит от обстановки, складывающейся на боевых порядках и от потребностей военнослужащих: возможно, это будут офицеры, возможно, сержанты, а возможно — солдаты».

До сих пор, по его словам, наиболее активно призывали тех, кто имеет опыт прохождения военной службы или опыт прохождения учебного собрания во время мирного времени. Речь идет о гражданах (в основном мужчин) в возрасте от 18 до 60 лет.

Очередность и объемы призыва военнообязанных и резервистов в пределах мобилизации определяет Генштаб ВСУ.

Мобилизация после 24 мая: какая это будет волна?

Несмотря на то, что формально часто выделяют четыре очереди (волны) мобилизации, в этом процессе после 24 февраля не было никаких специальных волн.

" Есть одна волна с разными периодами: в какой-то призывали больше, в какой-то меньше, в какой-то была пауза. Документально волны мобилизации не определены", — заверили в Командовании Сухопутных войск ВСУ.

Кто может уйти от нового этапа мобилизации?

Пока что правила остаются неизменными. Призову на военную службу во время мобилизации не подлежат следующие категории военнообязанных:

забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины; признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или согласно заключению военно-врачебной комиссии временно непригодными к воинской службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев ( с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

или согласно заключению военно-врачебной комиссии временно непригодными к воинской службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев с последующим прохождением военно-врачебной комиссии); женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 ле т;

т; женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет ;

; женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

в возрасте до 18 лет; женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы , тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличем, диабетом I типа ( инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, которому требуется трансплантация органа, требуется паллиативная помощь, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную политику в сфере здравоохранения, но которому не установлена инвалидность;

, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличем, диабетом I типа инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, которому требуется трансплантация органа, требуется паллиативная помощь, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную политику в сфере здравоохранения, но которому не установлена инвалидность; женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы ;

; усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки , в возрасте до 18 лет;

, в возрасте до 18 лет; заняты постоянным уходом за больной женой ( мужем), ребенком, а также родителями своими или жены ( мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

за больной женой мужем), ребенком, а также родителями своими или жены мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе; у которых жена ( муж) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены ( мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

и/или одного из своих родителей или родителей жены мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы; опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным ; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения, которому требуется постоянный уход, в случае отсутствия других лиц, которые могут выполнять такой уход;

; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения, которому требуется постоянный уход, в случае отсутствия других лиц, которые могут выполнять такой уход; народные депутаты Украины , депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым; работники органов военного управления ( органов управления), воинских частей ( подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины;

органов управления), воинских частей подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины; другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Также призыву во время мобилизации на особый период не подлежат:

соискатели профессионального высшего и высшего образования , ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;

, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования; научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в высшем или профессиональном высшем заведении, научных учреждениях и организациях, заведениях общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в высшем или профессиональном высшем заведении, научных учреждениях и организациях, заведениях общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки; женщины и мужчины, чьи близкие родственники ( муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной ( полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при проведении АТО/ООС из числа военнослужащих, работников, вовлеченных в проведение АТО/ООС, предприятий и т. д.

Однако лица, принадлежащие к определенным категориям из вышеперечисленных, могут подлежать призыву по собственному желанию.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.