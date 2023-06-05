Во время военного положения. Кто из мужчин имеет право на «белый билет» и как его выдают на время мобилизации 5 июня, 14:31 Всеобщая мобилизация — кто может получить «белый билет» во время войны и можно ли с ним выехать за границу (Фото:Генштаб ВСУ)

Общая мобилизация продолжается в Украине с 24 февраля 2022 года. Повестки получают все мужчины, а призвать могут всех, кто пригоден по состоянию здоровья. Некоторые могут получить «белый билет» во время мобилизации — рассказываем, кто это может быть и кто их выдает.

В Украине существует несколько категорий годности, которые во время мобилизации определяет ВВК. Последствия для военнообязанного все категории имеют разное — от немедленной мобилизации до исключения с воинского учета. Принадлежность к категориям врачи определяют в соответствии с условиями, предусмотренными законодательством Украины, и утвержденных приказом № 402 Министерства обороны Украины.

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Степени пригодности к службе во время мобилизации

По результатам прохождения ВВК врач выносит одно из следующих постановлений:

годен к военной службе по графам ОДО « А» 1−11;

А» 1−11; временно непригоден к военной службе. Требует лечения ( динамического наблюдения) на срок до ________ ( указать дату);

динамического наблюдения) на срок до ________ указать дату); подлежит направлению на дополнительное медицинское обследование и повторный медицинский осмотр;

непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время;

непригоден к военной службе с исключением с воинского учета.

Автоматически непригодными к военной службе с исключением с воинского учета во время военного положения считаются мужчины с такими болезнями:

ВИЧ;

сифилис;

тяжелая форма сахарного диабета;

шизофрения;

умственная отсталость;

эпилепсия.

Кроме того, исключают с воинского учета, если диагностирована слепота, глухота и отсутствие конечностей или жизненно важных органов, деформирован опорно-двигательный аппарат настолько, что это нарушает функции организма.

Кто получает « белый билет» во время мобилизации

Понятие «белый билет» пришло в Украину из СССР из ХХ века, когда военный билет был красного цвета. Непригодным к службе билет выдавали белого цвета.

Юридически, «белого билета» не существует — фактически этим понятием называют статус призывника или военнообязанного, когда его не призывают на военную службу.

Законом установлено несколько условий и периодов времени, по которым оценивается состояние здоровья мужчин на ВВК. Призывники, будущие корсанты, поступающие на военную кафедру и военнообязанные оцениваются по разным шкалам. В частности, здоровье военнообязанных во время военного положения и мирного времени оценивается по-разному.

Все болезни, предусмотренные Расписанием болезней, состояний и физических недостатков имеют четыре степени:

а — непригоден в мирное и военное время с исключением из воинского учета;

б — непригоден в мирное время, непригоден или ограниченно пригоден в военное время;

в — ограниченно годен в мирное время, годен или ограниченно годен в военное время;

г — годный в мирное и военное время.

В мирное время некоторых мужчин, признанных ограниченно годными в мирное время могли не призывать на срочную службу, и это также называли «белым билетом», однако во время военного положения такие мужчины могут быть признаны годными решением ВВК.

Таким образом, «белый билет» во время военного положения могут получить мужчины, которые по состоянию здоровья признаны непригодными к военной службе с исключением с воинского учета.

Могут ли получить повестку или выехать за границу мужчины с «белым билетом»

Во время мирного положения выезд за границу мужчинам не ограничен, однако во время военного положения военнообязанные от 18 до 60 лет не могут покидать Украину.

Законодательством предусмотрено, что лица с инвалидность I-III групп и мужчины, признанные непригодными по состоянию здоровья с исключением с воинского учета могут покидать Украину, если способны документально подтвердить свое состояние.

Повестки могут получить все мужчины в Украине, которые стоят на воинском учете. Военные с фронта не раз сообщали, что повестки приходили даже тогда, когда они уже мобилизованы.

Мужчины с «белым билетом» — исключены с воинского учета, но могут получить повестку на улице. От повестки нельзя отказаться по закону Украины, поэтому они вынуждены прийти в территориальный центр комплектования и социальной поддержки и предоставить информацию об основаниях на отсрочку — решение ВВК об исключении с учета.

Если решение ВВК об исключении с воинского учета принималось в мирное время, или прошел год с последнего прохождения ВВК, такого человека могут повторно направить на прохождение медкомиссии.

Куда отправляют служить с «белым билетом» во время всеобщей мобилизации

В Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины предусмотрено, что «белый билет» могут иметь непригодные в мирное время и ограниченно пригодные в военное время мужчины.

Ограниченно годные в военное время военнообязанные по закону в военное время могут быть мобилизованы — такое решение принимают по решению ВВК. Такие люди могут быть направлены только на три вида службы:

к частям обеспечения;

в ТЦК, учреждения, организации;

в учебные заведения.

Их запрещено отправлять в штурмовые батальоны или непосредственно в пехоту для участия в боевых действий на фронте.