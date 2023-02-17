Во время военного положения. Кому «белый билет» дает отсрочку от мобилизации 17 февраля, 14:38 Белый билет 2023 — кто имеет право на отсрочку, и кого могут мобилизовать во время войны (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, повестки выписывают на улицах всем мужчинам от 18 до 60 лет. Рассказываем, какой статус у мужчин с «белым билетом» и могут ли их мобилизовать.

Военное положение и мобилизация продлены до 19 мая, работники территориальных центров комплектования с работниками национальной полиции вручают повестки на улицах всем мужчинам от 18 до 60 лет, которые выглядят здоровыми.

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Поскольку повестки получают все, некоторые категории мужчин могут аннулировать повестку, а другие имеют отсрочку. Все, кто имеет отсрочку, указаны в статье 26 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации.

Мужчины с «белым билетом» не могут отказаться от повестки и должны явиться в ТЦК в указанное в повестке время.

Что такое « белый билет» и какие виды есть в Украине

В странах постсоветского пространства «белым билетом» принято называть военный билет, выписываемый в мирное время военнообязанным, освобождаемым от службы по состоянию здоровья. В независимой Украине название перешло по наследству со времен СССР и красных военных билетов.

После прохождения ВВК в мирное время или во время частичной мобилизации, как это было в Украине с 2014 по 2022 годы, врачи выносят такое решение в отношении мужчины:

пригоден к военной службе по графам ОДО « А» 1-11;

А» 1-11; временно непригоден к военной службе. Нуждается в лечении ( динамического наблюдения) на срок до ________ ( указать дату);

динамического наблюдения) на срок до ________ указать дату); подлежит направлению на дополнительное медицинское обследование и повторное медицинское освидетельствование;

непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно пригодный в военное время;

непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

«Белый билет» означают последние два решения ВЛК.

Нужно ли идти в ТЦК владельцам « белого билета»

Житомирский областной ТЦК разъяснил мужчинам, получившим отсрочку в мирное время, нужно ли им снова проходить ВЛК во время военного положения и общей мобилизации. Работники подчеркивают, что в ТЦК должны явиться все получившие повестки.

«В случае, если права на отсрочку у человека нет, его обязательно отправляют на военно-врачебную комиссию (ВВК). Это нужно обеим сторонам: и военнообязанному, и армии, ведь человек может не знать о каких-то своих заболеваниях или иметь неточную информацию», - говорится в сообщении.

Когда « белый билет» дает отсрочку от мобилизации

В настоящее время военнообязанные могут направляться на прохождение медкомиссии сразу после того, как оказывается, что у них нет прав на отсрочку.

«При этом наличие "белого билета" не является бесспорным основанием для освобождения от мобилизации. Только категория "непригодный с исключением из военного учета", указанная в документе, дает право не служить в армии независимо от ситуации в Украине», ― объяснили военные.

После прохождения ВВК медики принимают решение о состоянии здоровья военнообязанного.

Непригодны к военной службе с исключением из военного учета больные тяжелыми формами вирусных гепатитов, а также те, кто имеет обусловленную ВИЧ болезнь, которая сопровождается инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями, деформацию скелета со значительными нарушениями функций.

Куда отправляют служить с «белым билетом»

Граждане, имеющие военный билет, в котором указано, что они непригодны в мирное время и ограниченно пригодны в военное, могут быть мобилизованы. Во время военного положения мобилизация ограниченно пригодных возможна.

Определение ограниченно подходящего лица есть в Положении о военно-врачебной экспертизе, утвержденного Приказом Минобороны Украины от 14.08.2008 № 402. В пункте г 20.3 раздела II ( медицинское освидетельствование) определено, чем характеризуется категория «ограниченно пригодный».

Одновременно с постановлением ВЛК в ТЦК в индивидуальном порядке с учетом военной специальности, занимаемой должности, возраста, действительной работы, приспособленности к ней лица, в постановлении в произвольной форме указывается, какие виды службы и работы противопоказаны этому лицу.

Ограниченно пригодные граждане непригодны к службе в:

высокомобильных десантных войск;

плавсоставах;

морской пехоте;

спец сооружениях.

Ограниченно пригодные военнослужащие, в том числе с «белым билетом», могут служить в:

частях ( подразделениях) обеспечение;

подразделениях) обеспечение; ТЦК;

учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Кроме того, ограниченно пригодных лиц с «белым билетом» могут отправить на фронт – «на ноль», если там есть части, ТЦК, учреждения и организации, где им можно служить по закону.