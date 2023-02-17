Во время военного положения. Кому «белый билет» дает отсрочку от мобилизации
Белый билет 2023 — кто имеет право на отсрочку, и кого могут мобилизовать во время войны (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, повестки выписывают на улицах всем мужчинам от 18 до 60 лет. Рассказываем, какой статус у мужчин с «белым билетом» и могут ли их мобилизовать.
Военное положение и мобилизация продлены до 19 мая, работники территориальных центров комплектования с работниками национальной полиции вручают повестки на улицах всем мужчинам от 18 до 60 лет, которые выглядят здоровыми.
Поскольку повестки получают все, некоторые категории мужчин могут аннулировать повестку, а другие имеют отсрочку. Все, кто имеет отсрочку, указаны в статье 26 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации.
Мужчины с «белым билетом» не могут отказаться от повестки и должны явиться в ТЦК в указанное в повестке время.
Что такое «белый билет» и какие виды есть в Украине
В странах постсоветского пространства «белым билетом» принято называть военный билет, выписываемый в мирное время военнообязанным, освобождаемым от службы по состоянию здоровья. В независимой Украине название перешло по наследству со времен СССР и красных военных билетов.
После прохождения ВВК в мирное время или во время частичной мобилизации, как это было в Украине с 2014 по 2022 годы, врачи выносят такое решение в отношении мужчины:
- пригоден к военной службе по графам ОДО «А» 1-11;
- временно непригоден к военной службе. Нуждается в лечении (динамического наблюдения) на срок до ________ (указать дату);
- подлежит направлению на дополнительное медицинское обследование и повторное медицинское освидетельствование;
- непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно пригодный в военное время;
- непригоден к военной службе с исключением из военного учета.
«Белый билет» означают последние два решения ВЛК.
Нужно ли идти в ТЦК владельцам «белого билета»
Житомирский областной ТЦК разъяснил мужчинам, получившим отсрочку в мирное время, нужно ли им снова проходить ВЛК во время военного положения и общей мобилизации. Работники подчеркивают, что в ТЦК должны явиться все получившие повестки.
«В случае, если права на отсрочку у человека нет, его обязательно отправляют на военно-врачебную комиссию (ВВК). Это нужно обеим сторонам: и военнообязанному, и армии, ведь человек может не знать о каких-то своих заболеваниях или иметь неточную информацию», - говорится в сообщении.
Когда «белый билет» дает отсрочку от мобилизации
В настоящее время военнообязанные могут направляться на прохождение медкомиссии сразу после того, как оказывается, что у них нет прав на отсрочку.
«При этом наличие "белого билета" не является бесспорным основанием для освобождения от мобилизации. Только категория "непригодный с исключением из военного учета", указанная в документе, дает право не служить в армии независимо от ситуации в Украине», ― объяснили военные.
После прохождения ВВК медики принимают решение о состоянии здоровья военнообязанного.
Непригодны к военной службе с исключением из военного учета больные тяжелыми формами вирусных гепатитов, а также те, кто имеет обусловленную ВИЧ болезнь, которая сопровождается инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями, деформацию скелета со значительными нарушениями функций.
Куда отправляют служить с «белым билетом»
Граждане, имеющие военный билет, в котором указано, что они непригодны в мирное время и ограниченно пригодны в военное, могут быть мобилизованы. Во время военного положения мобилизация ограниченно пригодных возможна.
Определение ограниченно подходящего лица есть в Положении о военно-врачебной экспертизе, утвержденного Приказом Минобороны Украины от
Одновременно с постановлением ВЛК в ТЦК в индивидуальном порядке с учетом военной специальности, занимаемой должности, возраста, действительной работы, приспособленности к ней лица, в постановлении в произвольной форме указывается, какие виды службы и работы противопоказаны этому лицу.
Ограниченно пригодные граждане непригодны к службе в:
- высокомобильных десантных войск;
- плавсоставах;
- морской пехоте;
- спец сооружениях.
Ограниченно пригодные военнослужащие, в том числе с «белым билетом», могут служить в:
- частях ( подразделениях) обеспечение;
- ТЦК;
- учреждениях, организациях, учебных заведениях.
Кроме того, ограниченно пригодных лиц с «белым билетом» могут отправить на фронт – «на ноль», если там есть части, ТЦК, учреждения и организации, где им можно служить по закону.