В Украине автоматически будут обновлять отсрочки от мобилизации для некоторых категорий граждан — Минобороны

25 октября, 15:40
В Минобороны рассказали об изменениях в предоставлении отсрочки с 1 ноября (Фото: Генеральный штаб ВСУ / Генеральный штаб Вооруженных сил Украины)

С 1 ноября 2025 года отсрочки от мобилизации, выданные для отдельных категорий граждан, будут обновляться автоматически. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на пояснительный документ Министерства обороны в субботу, 25 октября.

Как отметили в ведомстве, система автоматического продления будет касаться 14 категорий лиц. В частности, это:

  • люди с инвалидностью;
  • временно непригодные к службе;
  • родители трех и более детей до 18 лет;
  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы;
  • граждане, которые ухаживают за родителями с инвалидностью (собственными или мужа или жены);
  • женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если другой супруг служит в ВСУ;
  • студенты, аспиранты, докторанты и интерны дневной или дуальной формы обучения, которые получают высший уровень образования;
  • научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки;
  • родственники погибших или пропавших без вести во время боевых действий или военного положения;
  • родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;
  • лица, незаконно лишенные свободы в результате агрессии РФ;
  • военнослужащие, освобожденные из плена.

В Минобороны уточнили, что перечень отсрочек, которые можно будет подтвердить онлайн, в дальнейшем будет расширяться. Скорость этого процесса будет зависеть от темпов цифровизации государственных реестров.

