В Минобороны рассказали об изменениях в предоставлении отсрочки с 1 ноября (Фото: Генеральный штаб ВСУ / Генеральный штаб Вооруженных сил Украины)

С 1 ноября 2025 года отсрочки от мобилизации, выданные для отдельных категорий граждан , будут обновляться автоматически. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на пояснительный документ Министерства обороны в субботу, 25 октября.

Как отметили в ведомстве, система автоматического продления будет касаться 14 категорий лиц. В частности, это:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к службе;

родители трех и более детей до 18 лет;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы;

граждане, которые ухаживают за родителями с инвалидностью ( собственными или мужа или жены);

женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если другой супруг служит в ВСУ;

студенты, аспиранты, докторанты и интерны дневной или дуальной формы обучения, которые получают высший уровень образования;

научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки;

родственники погибших или пропавших без вести во время боевых действий или военного положения;

родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;

лица, незаконно лишенные свободы в результате агрессии РФ;

военнослужащие, освобожденные из плена.

В Минобороны уточнили, что перечень отсрочек, которые можно будет подтвердить онлайн, в дальнейшем будет расширяться. Скорость этого процесса будет зависеть от темпов цифровизации государственных реестров.