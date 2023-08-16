Мобилизация в Украине. Кого с осени направляют служить исключительно по месту жительства 16 августа, 15:02 Общая мобилизация: кого после мобилизации можно оставлять служить только по месту жительства (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Во время военного положения и всеобщей мобилизации в Украине военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет. Принудительной мобилизации подлежат все военнообязанные, пригодные по состоянию здоровья, если они не имеют права на отсрочку. Мужчины и военнообязанные женщины могут мобилизоваться добровольно, но есть нюансы.

В Украине всеобщая мобилизация и военное положение продлены до 15 ноября 2023 года. Уполномоченные лица вручают повестки всем мужчинам от 18 до 60 лет на улицах, на работе и адресно.

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После получения повестки об уточнении данных необходимо прийти в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по указанному адресу в указанное время и предоставить свои последние учетные данные и документы, подтверждающие право на отсрочку, которую гарантирует законодательство.

Если мужчины или военнообязанные женщины имеют право на отсрочку, то принудительно мобилизовать их — незаконно. Такие люди могут мобилизоваться только добровольно, но для некоторых категорий есть особые условия. В частности, девять категорий военнообязанных можно мобилизовать только для службы по месту жительства — отправлять их в другие города, области, части или на фронт запрещено.

Кто может служить только дома по месту жительства

В Украине закон О мобилизационной подготовке и мобилизации устанавливает, кто имеет право на отсрочку от мобилизации. Однако лица с отсрочкой в случае добровольной мобилизации получают право служить только по месту жительства. То есть, на фронт их запрещено отправлять, если это не фронтовой город.

Служить дома по месту жительства имеют право такие военнообязанные с отсрочкой по семейным обстоятельствам:

1) женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

2) женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

3) женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

4) женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями, предусмотренными в законе, которые подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которому не установлена инвалидность;

5) женщины и мужчины, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

6) усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

7) занятые постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

8) имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать;

9) опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

Такие военные после мобилизации назначаются для службы по месту жительства. Законом запрещено направлять их служить в другие части.