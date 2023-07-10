Всеобщая мобилизация. Кого из мужчин и для чего повесткой повторно направляют на ВВК в Украине
Всеобщая мобилизация: кого могут повторно направить на ВВК повесткой в Украине (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)
В Украине для определения пригодности к военной службе призывники, военнообязанные и резервисты проходят проверку военно-врачебной комиссии. Кроме того, ВВК определяет степень годности к военной службе раненых военных и подтверждает, что ранение или травма получены при исполнении обязанностей.
Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. Во время военного положения призыв на срочную службу запрещен статьей 18−1 закона Украины О воинской обязанности и военной службе, работа ВВК направлена на военнообязанных, резервистов и военных.
Военным предоставили возможность получения отпуска для лечения, обратившись в ТЦК, ВВК открываются в медицинских учреждениях и госпиталях для упрощения работы с военными и военнообязанными, начала работать электронная запись на ВВК и увеличивается количество заведений, где она работает.
Кроме того, ТЦК получили доступ к медицинской базе данных гражданских больниц, а военные получили возможность проходить ВК в больнице после того, как решение об этом принимает врач.
Работа ВВК — какие изменения проводятся в течение 2023 года
Советскую систему военкоматов начали реформировать до 2022 года, однако реальным вызовом стало полномасштабное вторжение. Военно-врачебные комиссии в том виде, в котором были, не справлялись с работой и в отношении военных и в отношении военнообязанных. Что изменится в работе военно-врачебных комиссий в течение 2023 года:
- ВВК открывается в гражданских больницах и госпиталях ТЦК, гражданских медучреждениях, в частности поликлиниках.
- Для работников ВВК для проведения медосмотров военнообязанных выделяется финансирование.
- Для военных уже внедрили электронную очередь для врачей ВВК, возможно это будет действовать для военнообязанных.
- Для информационной поддержки военнослужащих открывают горячие линии Минобороны и Минздрава.
- Для ТЦК будет предоставлен доступ к медицинской базе истории болезней украинцев.
- Врачи ВВК будут иметь возможность просматривать электронную медкарту военных и военнообязанных.
- Военным смогут создавать ВВК в госпиталях, где они лежат, а военнообязанным — в гражданских поликлиниках.
Кто проходит ВВК повторно по повестке
Военнообязанные во время военного положения могут быть мобилизованы для защиты Украины. Мобилизация происходит после оповещения путем вручения повестки и проверки, имеет ли мужчины право на отсрочку и подходит ли он по состоянию здоровья. Мобилизации подлежат пригодные и ограниченно пригодные по решению ВВК мужчины.
Военно-врачебная комиссия проводится тогда, когда человек:
- становится на воинский учет после смены места жительства или достижения 27 лет;
- проходил ВВК больше, чем год назад;
- отправлен на лечение на 2−6 месяцев и возвращается на ВВК на дообследование;
- снят с воинского учета;
- исключен с воинского учета по решению ВВК о непригодности к военной службе;
Как пояснил Leopolis руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Александр Тищенко, что явка по повестке в ТЦК — это не автоматическая отправка в армию. Он отметил, что те, кто имеет законное право не быть мобилизованным — не призываются принудительно.
«Нужно понимать, что это целый ряд процедур, а также медицинский осмотр. И те, кто имеют законные основания, по состоянию здоровья или другим причинам не быть мобилизованными, точно не попадут в армию», — говорит он.
Повестку на прохождение ВВК нельзя просто вручить на улице или адресно, если человек, которому она адресована не прошел уточнение данных. Этому есть два основания — возможно мужчина имеет право на отсрочку от мобилизации — тогда он может доказать это во время уточнения данных. Другая причина в том, что, если после прохождения ВВК мужчина признан годным к службе, глава ТЦК выдает мобилизационное распоряжение, за уклонение от которого уже наступает уголовная ответственность.
Одновременно с тем, мужчина после уточнения данных может добровольно пройти ВВК — когда он подпишет мобилизационное распоряжение, его отсрочка перестает действовать.
Если человек даже имеет отсрочку, но проходил ВВК более года назад — его могут направить на ВВК повторно, ведь ТЦК ежегодно уточняет состояние здоровья мужчин из мобилизационного резерва.
Когда мужчина проходит ВВК и врачи находят проблемы со здоровьем, его могут признать временно непригодным на срок до шести месяцев и отправить на лечение и дообследование. Через шесть месяцев такой человек снова проходит ВВК и если болезнь не прошла, то отправляется на еще один этап лечения. Если год лечения не решил проблему, мужчину признают непригодным по состоянию здоровья с исключением из военной службы.
Мужчины, которые проходили ВВК ранее, однако сменили город/область/район проживания, самостоятельно приходят в ТЦК для постановки на учет. В таком случае председатель ТЦК может принять решение также о прохождении ВВК повторно.
Исключенные с воинского учета по решению ВВК о непригодности могут получать повестки об уточнении данных и для прохождения ВВК. Во время уточнения данных, как все категории, кто имеет отсрочку, необходимо продемонстрировать решение ВВК. Обследование можно проходить при ТЦК или в высшей по рангу комиссии. В таком случае, она может изменить решение о непригодности к военной службе.
«Человек проходит ВВК при госпиталях — то есть это высшие по рангу комиссии, чтобы определить степень его пригодности. Если решение врачей по этому конкретному человеку меняется, мы ставим его или его на учет и призываем», — пояснил начальник ТЦК процесс мобилизации исключенных с учета.