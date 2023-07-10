Всеобщая мобилизация. Кого из мужчин и для чего повесткой повторно направляют на ВВК в Украине 10 июля, 19:49 Всеобщая мобилизация: кого могут повторно направить на ВВК повесткой в Украине (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине для определения пригодности к военной службе призывники, военнообязанные и резервисты проходят проверку военно-врачебной комиссии. Кроме того, ВВК определяет степень годности к военной службе раненых военных и подтверждает, что ранение или травма получены при исполнении обязанностей.

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. Во время военного положения призыв на срочную службу запрещен статьей 18−1 закона Украины О воинской обязанности и военной службе, работа ВВК направлена на военнообязанных, резервистов и военных.

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Военным предоставили возможность получения отпуска для лечения, обратившись в ТЦК, ВВК открываются в медицинских учреждениях и госпиталях для упрощения работы с военными и военнообязанными, начала работать электронная запись на ВВК и увеличивается количество заведений, где она работает.

Кроме того, ТЦК получили доступ к медицинской базе данных гражданских больниц, а военные получили возможность проходить ВК в больнице после того, как решение об этом принимает врач.

Работа ВВК — какие изменения проводятся в течение 2023 года

Советскую систему военкоматов начали реформировать до 2022 года, однако реальным вызовом стало полномасштабное вторжение. Военно-врачебные комиссии в том виде, в котором были, не справлялись с работой и в отношении военных и в отношении военнообязанных. Что изменится в работе военно-врачебных комиссий в течение 2023 года:

ВВК открывается в гражданских больницах и госпиталях ТЦК, гражданских медучреждениях, в частности поликлиниках.

Для работников ВВК для проведения медосмотров военнообязанных выделяется финансирование.

Для военных уже внедрили электронную очередь для врачей ВВК, возможно это будет действовать для военнообязанных.

Для информационной поддержки военнослужащих открывают горячие линии Минобороны и Минздрава.

Для ТЦК будет предоставлен доступ к медицинской базе истории болезней украинцев.

Врачи ВВК будут иметь возможность просматривать электронную медкарту военных и военнообязанных.

Военным смогут создавать ВВК в госпиталях, где они лежат, а военнообязанным — в гражданских поликлиниках.

Кто проходит ВВК повторно по повестке

Военнообязанные во время военного положения могут быть мобилизованы для защиты Украины. Мобилизация происходит после оповещения путем вручения повестки и проверки, имеет ли мужчины право на отсрочку и подходит ли он по состоянию здоровья. Мобилизации подлежат пригодные и ограниченно пригодные по решению ВВК мужчины.

Военно-врачебная комиссия проводится тогда, когда человек:

становится на воинский учет после смены места жительства или достижения 27 лет;

проходил ВВК больше, чем год назад;

отправлен на лечение на 2−6 месяцев и возвращается на ВВК на дообследование;

снят с воинского учета;

исключен с воинского учета по решению ВВК о непригодности к военной службе;

Как пояснил Leopolis руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Александр Тищенко, что явка по повестке в ТЦК — это не автоматическая отправка в армию. Он отметил, что те, кто имеет законное право не быть мобилизованным — не призываются принудительно.

«Нужно понимать, что это целый ряд процедур, а также медицинский осмотр. И те, кто имеют законные основания, по состоянию здоровья или другим причинам не быть мобилизованными, точно не попадут в армию», — говорит он.

Повестку на прохождение ВВК нельзя просто вручить на улице или адресно, если человек, которому она адресована не прошел уточнение данных. Этому есть два основания — возможно мужчина имеет право на отсрочку от мобилизации — тогда он может доказать это во время уточнения данных. Другая причина в том, что, если после прохождения ВВК мужчина признан годным к службе, глава ТЦК выдает мобилизационное распоряжение, за уклонение от которого уже наступает уголовная ответственность.

Одновременно с тем, мужчина после уточнения данных может добровольно пройти ВВК — когда он подпишет мобилизационное распоряжение, его отсрочка перестает действовать.

Если человек даже имеет отсрочку, но проходил ВВК более года назад — его могут направить на ВВК повторно, ведь ТЦК ежегодно уточняет состояние здоровья мужчин из мобилизационного резерва.

Когда мужчина проходит ВВК и врачи находят проблемы со здоровьем, его могут признать временно непригодным на срок до шести месяцев и отправить на лечение и дообследование. Через шесть месяцев такой человек снова проходит ВВК и если болезнь не прошла, то отправляется на еще один этап лечения. Если год лечения не решил проблему, мужчину признают непригодным по состоянию здоровья с исключением из военной службы.

Мужчины, которые проходили ВВК ранее, однако сменили город/область/район проживания, самостоятельно приходят в ТЦК для постановки на учет. В таком случае председатель ТЦК может принять решение также о прохождении ВВК повторно.

Исключенные с воинского учета по решению ВВК о непригодности могут получать повестки об уточнении данных и для прохождения ВВК. Во время уточнения данных, как все категории, кто имеет отсрочку, необходимо продемонстрировать решение ВВК. Обследование можно проходить при ТЦК или в высшей по рангу комиссии. В таком случае, она может изменить решение о непригодности к военной службе.

«Человек проходит ВВК при госпиталях — то есть это высшие по рангу комиссии, чтобы определить степень его пригодности. Если решение врачей по этому конкретному человеку меняется, мы ставим его или его на учет и призываем», — пояснил начальник ТЦК процесс мобилизации исключенных с учета.