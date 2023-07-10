Всеобщая мобилизация. Кого из мужчин и для чего повесткой повторно направляют на ВВК в Украине

10 июля, 19:49
Поделиться:
Всеобщая мобилизация: кого могут повторно направить на ВВК повесткой в Украине (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Всеобщая мобилизация: кого могут повторно направить на ВВК повесткой в Украине (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине для определения пригодности к военной службе призывники, военнообязанные и резервисты проходят проверку военно-врачебной комиссии. Кроме того, ВВК определяет степень годности к военной службе раненых военных и подтверждает, что ранение или травма получены при исполнении обязанностей.

Читайте также:
Общая мобилизация. Как обжаловать результаты ВВК и куда обращаться военнослужащим — объяснение юриста

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. Во время военного положения призыв на срочную службу запрещен статьей 18−1 закона Украины О воинской обязанности и военной службе, работа ВВК направлена на военнообязанных, резервистов и военных.

Видео дня

Военным предоставили возможность получения отпуска для лечения, обратившись в ТЦК, ВВК открываются в медицинских учреждениях и госпиталях для упрощения работы с военными и военнообязанными, начала работать электронная запись на ВВК и увеличивается количество заведений, где она работает.

Кроме того, ТЦК получили доступ к медицинской базе данных гражданских больниц, а военные получили возможность проходить ВК в больнице после того, как решение об этом принимает врач.

Читайте также:
Общая мобилизация. Как получить статус лица с инвалидностью вследствие боевых действий — инструкция юриста

Работа ВВК — какие изменения проводятся в течение 2023 года

Советскую систему военкоматов начали реформировать до 2022 года, однако реальным вызовом стало полномасштабное вторжение. Военно-врачебные комиссии в том виде, в котором были, не справлялись с работой и в отношении военных и в отношении военнообязанных. Что изменится в работе военно-врачебных комиссий в течение 2023 года:

  • ВВК открывается в гражданских больницах и госпиталях ТЦК, гражданских медучреждениях, в частности поликлиниках.
  • Для работников ВВК для проведения медосмотров военнообязанных выделяется финансирование.
  • Для военных уже внедрили электронную очередь для врачей ВВК, возможно это будет действовать для военнообязанных.
  • Для информационной поддержки военнослужащих открывают горячие линии Минобороны и Минздрава.
  • Для ТЦК будет предоставлен доступ к медицинской базе истории болезней украинцев.
  • Врачи ВВК будут иметь возможность просматривать электронную медкарту военных и военнообязанных.
  • Военным смогут создавать ВВК в госпиталях, где они лежат, а военнообязанным — в гражданских поликлиниках.

Кто проходит ВВК повторно по повестке

Военнообязанные во время военного положения могут быть мобилизованы для защиты Украины. Мобилизация происходит после оповещения путем вручения повестки и проверки, имеет ли мужчины право на отсрочку и подходит ли он по состоянию здоровья. Мобилизации подлежат пригодные и ограниченно пригодные по решению ВВК мужчины.

Военно-врачебная комиссия проводится тогда, когда человек:

  • становится на воинский учет после смены места жительства или достижения 27 лет;
  • проходил ВВК больше, чем год назад;
  • отправлен на лечение на 2−6 месяцев и возвращается на ВВК на дообследование;
  • снят с воинского учета;
  • исключен с воинского учета по решению ВВК о непригодности к военной службе;

Как пояснил Leopolis руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Александр Тищенко, что явка по повестке в ТЦК — это не автоматическая отправка в армию. Он отметил, что те, кто имеет законное право не быть мобилизованным — не призываются принудительно.

poster
Дайджест NV Премиум
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов NV
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу
Читайте также:

Общая мобилизация: какая ответственность за уклонение от ВВК и прекращение прохождения комиссии (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua) После получения повестки. Какая ответственность наступает после прерывания прохождения ВВК в Украине

«Нужно понимать, что это целый ряд процедур, а также медицинский осмотр. И те, кто имеют законные основания, по состоянию здоровья или другим причинам не быть мобилизованными, точно не попадут в армию», — говорит он.

Повестку на прохождение ВВК нельзя просто вручить на улице или адресно, если человек, которому она адресована не прошел уточнение данных. Этому есть два основания — возможно мужчина имеет право на отсрочку от мобилизации — тогда он может доказать это во время уточнения данных. Другая причина в том, что, если после прохождения ВВК мужчина признан годным к службе, глава ТЦК выдает мобилизационное распоряжение, за уклонение от которого уже наступает уголовная ответственность.

Одновременно с тем, мужчина после уточнения данных может добровольно пройти ВВК — когда он подпишет мобилизационное распоряжение, его отсрочка перестает действовать.

Если человек даже имеет отсрочку, но проходил ВВК более года назад — его могут направить на ВВК повторно, ведь ТЦК ежегодно уточняет состояние здоровья мужчин из мобилизационного резерва.

Когда мужчина проходит ВВК и врачи находят проблемы со здоровьем, его могут признать временно непригодным на срок до шести месяцев и отправить на лечение и дообследование. Через шесть месяцев такой человек снова проходит ВВК и если болезнь не прошла, то отправляется на еще один этап лечения. Если год лечения не решил проблему, мужчину признают непригодным по состоянию здоровья с исключением из военной службы.

Читайте также:
Всеобщая мобилизация. Как проходить ВВК военнообязанным с 1 июня после изменений в их работе

Мужчины, которые проходили ВВК ранее, однако сменили город/область/район проживания, самостоятельно приходят в ТЦК для постановки на учет. В таком случае председатель ТЦК может принять решение также о прохождении ВВК повторно.

Исключенные с воинского учета по решению ВВК о непригодности могут получать повестки об уточнении данных и для прохождения ВВК. Во время уточнения данных, как все категории, кто имеет отсрочку, необходимо продемонстрировать решение ВВК. Обследование можно проходить при ТЦК или в высшей по рангу комиссии. В таком случае, она может изменить решение о непригодности к военной службе.

«Человек проходит ВВК при госпиталях — то есть это высшие по рангу комиссии, чтобы определить степень его пригодности. Если решение врачей по этому конкретному человеку меняется, мы ставим его или его на учет и призываем», — пояснил начальник ТЦК процесс мобилизации исключенных с учета.

Читайте также:
Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Военные Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины территориальные центры комплектования ТЦК военно-врачебная комиссия

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X