Мобилизация и болезни нервной системы: когда диагноз является основанием для исключения из учета

Военные на учениях (Фото: Закарпатский ОТЦК и СП)

Военнослужащие могут быть уволены с военной службы по состоянию здоровья — при условии, что ВВК признает их непригодными к дальнейшему прохождению службы. NV разобрался, с какими расстройствами нервной системы не берут в ВСУ.

С какими болезнями нервной системы не берут в армию

Военно-врачебная комиссия оценивает нарушение функций организма, а не диагноз.

Приказ № 402 Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины определяет, что лица признаются непригодными к военной службе с исключением с воинского учета при тяжело и умеренно выраженных расстройствах нервной системы:

воспалительные болезни центральной нервной системы ( менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс);

прогрессирующие болезни ЦНС ( системные атрофии, дегенеративные болезни, параличи и паралитические состояния, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, дистонии ( кроме вегетососудистой), ДЦП, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и другие);

эпилепсия при наличии частых приступов или выраженных психических расстройств;

болезни периферической нервной системы, связанные с поражением нервов, нарушением иннервации и болевым синдромом ( нейропатии, миастении, миопатии, дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, ишиас, люмбаго и другие), которые быстро прогрессируют.

Какие болезни нервной системы не освобождают от армии

Пригодными к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗов, учебных центрах, учреждениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны считаются лица:

с умеренными нарушениями функций;

медленно прогрессирующие с умеренными нарушениями функций;

транзиторные церебральные ишемические приступы G45;

эпилепсия с единичными и редкими ( судорожными и бессудорожными) эпилептическими приступами без психических нарушений;

другие эпизодические и пароксизмальные расстройства с незначительными нарушениями функций органов и систем.



