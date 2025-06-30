Мобилизация и болезни нервной системы: когда диагноз является основанием для исключения из учета
Военные на учениях (Фото: Закарпатский ОТЦК и СП)
Военнослужащие могут быть уволены с военной службы по состоянию здоровья — при условии, что ВВК признает их непригодными к дальнейшему прохождению службы. NV разобрался, с какими расстройствами нервной системы не берут в ВСУ.
С какими болезнями нервной системы не берут в армию
Военно-врачебная комиссия оценивает нарушение функций организма, а не диагноз.
Приказ № 402 Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины определяет, что лица признаются непригодными к военной службе с исключением с воинского учета при тяжело и умеренно выраженных расстройствах нервной системы:
- воспалительные болезни центральной нервной системы (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс);
- прогрессирующие болезни ЦНС (системные атрофии, дегенеративные болезни, параличи и паралитические состояния, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, дистонии (кроме вегетососудистой), ДЦП, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и другие);
- эпилепсия при наличии частых приступов или выраженных психических расстройств;
- болезни периферической нервной системы, связанные с поражением нервов, нарушением иннервации и болевым синдромом (нейропатии, миастении, миопатии, дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, ишиас, люмбаго и другие), которые быстро прогрессируют.
Какие болезни нервной системы не освобождают от армии
Пригодными к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗов, учебных центрах, учреждениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны считаются лица:
- с умеренными нарушениями функций;
- медленно прогрессирующие с умеренными нарушениями функций;
- транзиторные церебральные ишемические приступы G45;
- эпилепсия с единичными и редкими (судорожными и бессудорожными) эпилептическими приступами без психических нарушений;
- другие эпизодические и пароксизмальные расстройства с незначительными нарушениями функций органов и систем.