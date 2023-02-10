«Не можем сгонять палками на войну». Зеленский сравнил методы мобилизации в Украине и России во время войны 10 февраля, 15:43 Общая мобилизация 2023 — Владимир Зеленский сравнил отношение в Украине и России (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Владимир Зеленский оценил ситуацию с мобилизацией в Украине, факты уклонения от призыва и тех, кто продолжает развлекаться во время войны.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совместную с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем пресс-конференции в рамках саммита с участием глав государств и правительств 27 стран-членов Евросоюза. Зеленский заявил, что вести длительную войну очень тяжело, и действительно есть лица, уклоняющиеся от мобилизации, однако Украина не будет делать как Россия, а будет руководствоваться европейскими ценностями.

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«Мы не можем действовать как Россия — загонять палками на войну. Мы не такое государство. Это парадокс. Мы воюем за европейские ценности, и мы хотим быть членом Европейского Союза, поэтому даже воевать мы должны с учетом таких ценностей», ― говорит он.

Кроме того, президент попросил научиться разделять разные вещи, по его словам, кроме обеспечения мобилизованного фронта, еще нужно, чтобы кто-то платил налоги.

«Мне кажется, что не нужно все смешивать. Очень сложно воевать так долго. И здесь большая благодарность воинам, и не только воинам, которые находятся на линии фронта, но прежде всего им, они отдают свои жизни. Но и всем тем, кто воюет внутри государства — на своих рабочих местах, потому что нужно поддерживать армию и рабочие места. Люди должны работать и платить налоги», ― ответил он на вопрос о том, когда все в Украине перейдут на военное положение и не будут уклоняться от мобилизации.

Зеленский подчеркнул, что есть разные ситуации, и у людей могут быть разные трагедии. Кроме того, не все психологически выдерживают нагрузку, и эти ситуации нужно иметь в виду.

«К сожалению, есть отдыхающие. И есть такие люди. Слава Богу, что это не миллионы людей. К сожалению, такие вызовы были исторически на протяжении всех войн. И мы не исключение. И потому информационная политика прежде всего… Президент должен показывать, как нужно себя вести. Журналисты должны показывать, где там кто… отдыхает, и немного напрягать такое направление», ― подчеркни он.

По словам украинского лидера, очень многое в войне зависит от объединения всех граждан страны. Именно так украинцы остановили россиян, а теперь нужно объединиться, чтобы победить.