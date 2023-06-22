Мобилизация. Кабмин ввел еще одно ограничение для потенциальных призывников 22 июня, 14:54 Мужчинам призывного возраста запрещается заниматься охранной деятельностью (Фото:Прилепа Александр / УНИАН)

Правительство запретило работать охранниками мужчинам, которые подлежат мобилизации

Согласно изменениям в постановлении Кабмина № 341 от 18 апреля 2023 года мужчинам призывного возраста запрещается заниматься охранной деятельностью.

Кому теперь разрешено работать в охранной сфере

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Отныне работать в охранной сфере разрешено только тем мужчинам, которые:

— имеют отсрочку от призыва;

— находятся в военном резерве;

- не подлежат призыву по мобилизации.

Одним из главных изменений, которые ввел Кабмин, стали требования к персоналу охранников относительно документов, которые нужно подавать при получении лицензии на осуществление охранной деятельности.

Какие новые документы следует приложить к заявлению

Теперь к заявлению на принятие на работу охранником должны прилагаться следующие документы:

— документ, подтверждающий прохождение кандидатом службы в военном резерве и пребывания в военном оперативном резерве территориального центра комплектования и социальной поддержки (воинской части), указанных в военном билете, контракте или справке с ТЦК и СП.

— копия военного билета, контракта или справки, подтверждающей право на отсрочку от призыва на срочную военную службу;

— также может предоставляться справка о непригодности лица по состоянию здоровья для выполнения военной службы.

Напомним, всеобщая мобилизация продолжается в Украине с 24 февраля 2022 года. Повестки получают все мужчины, а призвать могут всех, кто пригоден по состоянию здоровья.