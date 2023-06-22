Мобилизация. Кабмин ввел еще одно ограничение для потенциальных призывников
Мужчинам призывного возраста запрещается заниматься охранной деятельностью (Фото:Прилепа Александр / УНИАН)
Правительство запретило работать охранниками мужчинам, которые подлежат мобилизации
Согласно изменениям в постановлении Кабмина № 341 от 18 апреля 2023 года мужчинам призывного возраста запрещается заниматься охранной деятельностью.
Кому теперь разрешено работать в охранной сфере
Отныне работать в охранной сфере разрешено только тем мужчинам, которые:
— имеют отсрочку от призыва;
— находятся в военном резерве;
- не подлежат призыву по мобилизации.
Одним из главных изменений, которые ввел Кабмин, стали требования к персоналу охранников относительно документов, которые нужно подавать при получении лицензии на осуществление охранной деятельности.
Какие новые документы следует приложить к заявлению
Теперь к заявлению на принятие на работу охранником должны прилагаться следующие документы:
— документ, подтверждающий прохождение кандидатом службы в военном резерве и пребывания в военном оперативном резерве территориального центра комплектования и социальной поддержки (воинской части), указанных в военном билете, контракте или справке с ТЦК и СП.
— копия военного билета, контракта или справки, подтверждающей право на отсрочку от призыва на срочную военную службу;
— также может предоставляться справка о непригодности лица по состоянию здоровья для выполнения военной службы.
Напомним, всеобщая мобилизация продолжается в Украине с 24 февраля 2022 года. Повестки получают все мужчины, а призвать могут всех, кто пригоден по состоянию здоровья.