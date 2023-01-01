Во время военного положения. Можно ли вручать повестки на улицах и блокпостах с января 2023 года 1 января, 07:13 Мобилизация 2023 — где можно вручать повестки мужчинам в Украине. (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

По Закону Украины О мобилизационной подготовки и мобилизации призыв могут осуществлять территориальные центры комплектации и социальной поддержки и командиры воинских частей.

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ТЦК осуществляют выдачу повесток с участием органов местного самоуправления и привлечением предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, физических лиц-предпринимателей.

Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач пояснил, что повестки в публичных местах будут издаваться из-за необходимости обновления данных о мужчинах, которые не ходили к военкоматам добровольно.

Как выдается повестка

Согласно части 3 статьи 22 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации во время мобилизации граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты территориального центра комплектования и социальной поддержки в сроки, указанные в полученных ими документах (мобилизационных распоряжениях, повестках руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки) или в сроки, определенные командирами воинских частей (военнообязанные, резервисты Службы безопасности Украины ― по вызову руководителей органов, в которых они состоят на военном учете, военнообязанные, резервисты Службы внешней разведки Украины ― по вызову руководителей соответствующих подразделений Службы внешней разведки Украины, военнообязанные Оперативно-спасательной службы гражданской защиты ― по вызову руководителей соответствующих органов управления центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской защиты).

Следовательно, вышеизложенное свидетельствует о том, что повестка должна быть вручена военнообязанному лично, однако нигде не указано, где именно она должна вручаться. Поэтому то, что не запрещено законом, разрешено.

Кто может издавать повестки

Уведомление о явке граждан на приписку производится по распоряжениям районного (городского) военного комиссара по форме согласно приложению 4 к закону.

Повестку могут вручать:

соответствующие органы местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности своим работникам и студентам;

владельцы домов лицам, проживающим там;

непосредственно должностные лица районного ( городского) военного комиссариата.

Полиция, военные или ТРО не вправе вручать повестки и заполнять их на основе данных по паспорту при военнообязанном.

Повестка 2023 — что должно быть указано

Повестка не может быть заполнена при военнообязанном. Лица, имеющие право вручать повестку, выдают уже заполненный бланк. Там должны быть указаны:

Фамилия, имя и отчество, военнообязанное;

Дата рождения;

Адрес военнообязанного;

Место работы;

Вид повестки;

Дата, время и адрес места, куда нужно явиться;

Уточнение относительно документов или вещей, которые следует иметь с собой;

Название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя комплектующего центра.

Военнообязанный получает повестку, а у представителей ТЦК остается «корешок» и бланк с подписью мужчины о получении повестки.

Ответственность за уклонение от мобилизации

Уклонение от мобилизации подразумевает административную и уголовную ответственность.

административная ответственность предусмотрена статьей 210 КУоАП — нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета, нарушение которой влечет наложение штрафа от 510 грн до 850 грн;

уголовная ответственность предусмотрена статьей 335 Уголовного кодекса Украины ― уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, нарушение которой карается ограничением свободы сроком до трех лет.

В постановлении ККС ВС от 14.12.2021 по делу № 761/8429/16-к указано, что ответственность за уклонение от призыва наступает тогда, когда лицо получило повестку, расписалось о ее получении и не явилось, или отказалось от получения повестки в присутствии свидетелей. Если повестка оформлена не соответственно, то не считается обязывающей явиться в военкомат или для отправки в часть.