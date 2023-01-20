Во время войны. Можно ли выдавать повестку во время болезни находящимся на больничном ― ответ юриста 20 января, 13:40 Общая мобилизация в Украине 2023 — можно ли вручать повестку мужчине на больничном (Фото:Генштаб Facebook)

Повестку в Украине могут выдавать на работе. Юристы объяснили, можно ли выдавать повестку и отправить гражданина на фронт, если он находится на больничном.

В Украине в октябре 2022 года изменили список оснований для неявки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Юристы Ирина и Владислав Леоновы объяснили, можно ли вручить повестку-мобилизационное распоряжение во время больничного и отправить в зону боевых действий.

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«Вручать повестку во время пребывания на больничном не запрещено законодательством. Если, к примеру, повестка пришла на предприятие, то в этом случае ее вручает работнику управляющий. Но когда работник находится на больничном, то работодатель может ее не вручать.

Во всех других случаях вручить повестку надлежащим образом, соблюдая порядок вручения, могут уполномоченные лица во время пребывания на больничном. То есть сама по себе временная нетрудоспособность не защищает Вас от вручения повестки, но пребывание на больничном дает Вам уважительную причину неявки в военкомат", ― сообщают юристы.

Неприбытие по повестке — уважительные причины

Согласно постановлению КМУ № 673 от 28 июля 2010 г. Об утверждении перечня уважительных причин неприбытия или несвоевременного прибытия военнообязанного в военный комиссариат для призыва на сборы с изменениями от 05.10. 2022, уважительными причинами неприбытия или несвоевременного прибытия военнообязанного в военный комиссариат для призыва на сборы в срок, установленный военным комиссариатом, подтвержденные соответствующими документами (справками), признаются:

смерть близкого родственника ( родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника жены ( мужа);

родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника жены мужа); болезнь или необходимость ухода за больной женой ( мужем), ребенком, а также родителями своими или жены ( мужчины), проживающих вместе с военнообязанным, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником;

мужем), ребенком, а также родителями своими или жены мужчины), проживающих вместе с военнообязанным, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником; нахождение под следствием, а также применение к военнообязанному административного или уголовного наказания, которое делает невозможным его прибытие;

попадание под влияние чрезвычайной ситуации, возникшей во время призыва на собрание и ставшее препятствием своевременному прибытию;

сдача государственных экзаменов в высших учебных заведениях.

«Итак, Вам необходимо сообщить военкомату о пребывании на больничном и невозможности явиться по повестке и предоставить документы, подтверждающие уважительность причины неявки», ― подчеркнули специалисты.

Статьей 336 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Какие есть виды повесток и что они значат

Адвокаты сообщили, что в Украине предусмотрены следующие виды повесток:

Повестка для уточнения учетных данных;

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии;

Повестка на призыв в армию — в такой повестке указан срок, в который нужно явиться к призывному участку;

Мобилизационное распоряжение — отправление в воинскую часть на службу.

Отправить в зону боевых действий могут после мобилизационного распоряжения. А повестка на призыв не выдается, поскольку Владимир Зеленский отменил призыв.

Юристы отмечают, что без прохождения медкомиссии отправка на фронт невозможна.

«После вручения первой повестки вас не заберут сразу в зону активных боевых действий. И если вам вручили повестку на отправку (и это первая повестка) без прохождения медкомиссии, так это неправомерно», ― пишут они.