Во время военного положения. По каким правилам разрешается выезд мужчин за границу с 1 марта
Выезд мужчин за границу во время войны — при каких условиях мужчина может выехать из Украины в 2023 году (Фото:ГНСУ)
Общая мобилизация и военное положение продлены в Украине до 20 мая. Рассказываем, кто из мужчин имеет право на выезд за границу во время войны и на каких условиях.
Военное положение в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Во время него действуют особые правила выезда за границу мужчин, поскольку все граждане мужского пола от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и подлежат мобилизации.
Военный учет женщин ведется по Постановлению № 1487, а мобилизация для женщин в Украине только добровольная, поэтому ограничения для выезда за границу появились только у госслужащих и народных избранниц.
Правила пересечения государственной границы гражданами Украины регулируют категории граждан Украины, имеющих право на выезд за границу во время войны, а на официальном сайте Государственной пограничной службы есть комментарии по отдельным случаям для выезда за границу граждан Украины.
Выезд мужчин за границу – кто имеет право во время военного положения
Во время военного положения законом не запрещено пересекать границу Украины следующим четырем категориям мужчин:
- мужчины до 18 лет и от 60 лет;
- лица, снятые с военного учета по решению военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с соответствующими документами из ТЦК;
- мужчины граждане Украины, постоянно проживающие на территории другого государства, если они состоят на консульском учете при наличии соответствующих отметок в паспорте;
- мужчины, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС, имеющие документ о родственных связях с погибшим, документ, подтверждающий информацию о факте ее гибели или пропаже без вести.
Кроме того, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет имеют право на выезд за границу:
По профессии
- члены экипажей кораблей, если они направляются к работе на морских судах, судах внутреннего плавания;
- работники железнодорожного транспорта;
- авиационный персонал в командировку или на обучение;
- водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;
- водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;
- деятели культуры для благотворительного сбора и представления страны на международной арене;
- спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;
По семейному положению
Отец, опекун или усыновитель:
- при наличии троих и более несовершеннолетних детей;
- при наличии детей младше 18 лет с инвалидностью;
- одинокий отец, самостоятельно воспитывающий ребенка до 18 лет;
- опекуны/усыновители несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;
- при наличии совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;
Мужчина:
- если родственники супруга нуждаются в постоянном уходе, и они вместе проживают и мужчина обеспечивает и опекает этого члена семьи, что подтверждается документами;
- если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы. Для разрешения на выезд нужны документы, подтверждающие родственные связи, инвалидность, факт ухода.
Государственные служащие
В служебные командировки, что подтверждается соответствующим документом:
- члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров;
- руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;
- Государственный секретарь Кабинета Министров Украины, его первый заместитель и заместители;
- руководитель Аппарата Верховной Рады Украины, его первый заместитель и заместители;
- государственные секретари министерств;
- Руководитель Офиса Президента Украины и его заместители;
- руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители;
- Председатель Службы безопасности, его первый заместитель и заместители;
- Председатель и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию;
- Председатель и члены Счетной палаты;
- Председатель и члены Центральной избирательной комиссии;
- председатели и члены других государственных коллегиальных органов;
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель;
- народные депутаты Украины;
- Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители;
- Председатель Национального банка, его первый заместитель и заместители;
- Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;
- председатели местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;
- судьи Конституционного суда Украины;
- судьи;
- прокуроры;
- руководители других государственных органов и их заместители;
- депутаты местных советов;
- руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления;
- работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;
- руководители государственных унитарных предприятий и их заместители;
- глава и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству;
- глава и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий;
По состоянию здоровья
- Лица с инвалидностью I-III группы при наличии соответствующих документов, подтверждающих инвалидность и соцвыплаты;
- Лица, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты с военного учета по решению ВЛК из-за временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев и имеют соответствующие документы из доказывающих это ТЦК;
- лица из составных сил обороны и сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, на лечение с предъявлением соответствующих документов и один сопровождающий родственник I линии родства с соответствующими документами, разрешающими выезд;
Студенты, аспиранты, ассистенты и докторанты не имеют права на выезд за границу, но получают отсрочку от мобилизации во время военного положения.
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