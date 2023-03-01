Во время военного положения. По каким правилам разрешается выезд мужчин за границу с 1 марта

1 марта, 14:02
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Выезд мужчин за границу во время войны — при каких условиях мужчина может выехать из Украины в 2023 году (Фото:ГНСУ)

Выезд мужчин за границу во время войны — при каких условиях мужчина может выехать из Украины в 2023 году (Фото:ГНСУ)

Общая мобилизация и военное положение продлены в Украине до 20 мая. Рассказываем, кто из мужчин имеет право на выезд за границу во время войны и на каких условиях.

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Военное положение в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Во время него действуют особые правила выезда за границу мужчин, поскольку все граждане мужского пола от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и подлежат мобилизации.

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Военный учет женщин ведется по Постановлению № 1487, а мобилизация для женщин в Украине только добровольная, поэтому ограничения для выезда за границу появились только у госслужащих и народных избранниц.

Правила пересечения государственной границы гражданами Украины регулируют категории граждан Украины, имеющих право на выезд за границу во время войны, а на официальном сайте Государственной пограничной службы есть комментарии по отдельным случаям для выезда за границу граждан Украины.

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Выезд мужчин за границу – кто имеет право во время военного положения

Во время военного положения законом не запрещено пересекать границу Украины следующим четырем категориям мужчин:

  • мужчины до 18 лет и от 60 лет;
  • лица, снятые с военного учета по решению военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с соответствующими документами из ТЦК;
  • мужчины граждане Украины, постоянно проживающие на территории другого государства, если они состоят на консульском учете при наличии соответствующих отметок в паспорте;
  • мужчины, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС, имеющие документ о родственных связях с погибшим, документ, подтверждающий информацию о факте ее гибели или пропаже без вести.

Кроме того, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет имеют право на выезд за границу:

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По профессии

  • члены экипажей кораблей, если они направляются к работе на морских судах, судах внутреннего плавания;
  • работники железнодорожного транспорта;
  • авиационный персонал в командировку или на обучение;
  • водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;
  • водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;
  • деятели культуры для благотворительного сбора и представления страны на международной арене;
  • спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;

По семейному положению

Отец, опекун или усыновитель:

  • при наличии троих и более несовершеннолетних детей;
  • при наличии детей младше 18 лет с инвалидностью;
  • одинокий отец, самостоятельно воспитывающий ребенка до 18 лет;
  • опекуны/усыновители несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;
  • при наличии совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;

Мужчина:

  • если родственники супруга нуждаются в постоянном уходе, и они вместе проживают и мужчина обеспечивает и опекает этого члена семьи, что подтверждается документами;
  • если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы. Для разрешения на выезд нужны документы, подтверждающие родственные связи, инвалидность, факт ухода.
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Государственные служащие

В служебные командировки, что подтверждается соответствующим документом:

  • члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров;
  • руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;
  • Государственный секретарь Кабинета Министров Украины, его первый заместитель и заместители;
  • руководитель Аппарата Верховной Рады Украины, его первый заместитель и заместители;
  • государственные секретари министерств;
  • Руководитель Офиса Президента Украины и его заместители;
  • руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители;
  • Председатель Службы безопасности, его первый заместитель и заместители;
  • Председатель и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию;
  • Председатель и члены Счетной палаты;
  • Председатель и члены Центральной избирательной комиссии;
  • председатели и члены других государственных коллегиальных органов;
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель;
  • народные депутаты Украины;
  • Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители;
  • Председатель Национального банка, его первый заместитель и заместители;
  • Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;
  • председатели местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;
  • судьи Конституционного суда Украины;
  • судьи;
  • прокуроры;
  • руководители других государственных органов и их заместители;
  • депутаты местных советов;
  • руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления;
  • работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;
  • руководители государственных унитарных предприятий и их заместители;
  • глава и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству;
  • глава и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий;
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По состоянию здоровья

  • Лица с инвалидностью I-III группы при наличии соответствующих документов, подтверждающих инвалидность и соцвыплаты;
  • Лица, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты с военного учета по решению ВЛК из-за временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев и имеют соответствующие документы из доказывающих это ТЦК;
  • лица из составных сил обороны и сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, на лечение с предъявлением соответствующих документов и один сопровождающий родственник I линии родства с соответствующими документами, разрешающими выезд;

Студенты, аспиранты, ассистенты и докторанты не имеют права на выезд за границу, но получают отсрочку от мобилизации во время военного положения.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Выезд за границу Война России против Украины

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