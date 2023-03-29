В зависимости от прохождения ВВК. Каких специалистов забирают на фронт и когда на передовой не участвуют в боях 29 марта, 11:57 Мобилизация в Украине — Какие специалисты нужны на передовой и кто из военных не участвует в боях (Фото:REUTERS/Stringer)

Общая мобилизация и военное положение продлены до 20 мая 2023 года. Повестки военнообязанным выдают во всех общественных местах, так как в законодательстве не закреплено четкое место выдачи. После получения повестки военнообязанные должны явиться в ТЦК для предъявления данных об отсрочке, а при отсутствии таких оснований пройти военно-врачебную комиссию по установлению степени годности к военной службе.

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Представители Сумского областного ТЦК уверяют, что повестка не означает сиюминутную мобилизацию. Как отметил офицер отдела учета Сумского областного ТЦК Роман Яременко, также часто приходят распоряжения о доукомплектовании тыловых частей.

«Прежде всего, это уточнение учетных данных, определение пригодности, а затем уже в дальнейшем, в зависимости от прохождения комиссии, возможно направление в воинские части. Это не обязательно сразу пойти и служить», ― подчеркнул он.

По словам офицера ТЦК, военные некоторых боевых частей на передовой фактически ни разу не участвовали в боевых действиях.

Военные в таких частях занимаются доставкой боеприпасов или приготовления пищи или разведкой.

«Очень много распоряжений поступает на доукомплектование именно частей, которые являются тыловыми, которые обеспечивают подразделения на передовой», – подчеркнул Роман Яременко.

Кто проходит обучение перед отправкой на фронт

Как пояснил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, есть две категории мужчин, которые могут проходить обучение.

Мужчины, не имеющие опыта службы, должны проходить обучение перед отправкой на фронт, которое должно длиться не менее месяца или два для узких специалистов. Военнослужащие запаса могут быть призваны для переподготовки перед отправкой на фронт по программе подготовки офицеров.

Но военные с опытом службы отправляются сразу в воинские части, и там командиры могут направлять их на передовую.

«В первую очередь, конечно, отбирается личный состав, уже имеющий опыт прохождения военной службы. Такие военнослужащие могут направляться непосредственно в боевые воинские части», ― подчеркнул он.