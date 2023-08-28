Мобилизационные мероприятия. В Верховной Раде ответили, будет ли усиление призыва в Украине 28 августа, 12:50 Украинские военные (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

В Украине происходят абсолютно плановые мобилизационные мероприятия, заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в понедельник, 28 августа.

По его словам, в Украине на данный момент каких-либо необходимых предпосылок для увеличения количества военнообязанных для их мобилизации нет.

«Когда Россия начала широкомасштабную агрессию, атаковав практически все регионы Украины, Верховная Рада утвердила решение, принятое президентом Украины, указ президента Украины о введении правового режима военного положения и провозглашения всеобщей мобилизации. Обращаю внимание на то, что в Украине сейчас действует всеобщая мобилизация», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, это означает, что все военнообязанные могут быть мобилизованы в случае необходимости пополнения наших Сил безопасности и обороны.

Вениславский добавил, что в Украине с первых дней войны «происходят абсолютно плановые мобилизационные мероприятия».

Он заявил, что война приводит к потерям — есть погибшие и раненые военные.

«Соответственно территориальные центры продолжают комплектовать те воинские подразделения, которые понесли потери. Кроме того, поскольку мы пытаемся сформировать те резервы, которые обеспечат быстрое продвижение и деоккупацию всей территории, формируются новые воинские подразделения. Их также необходимо обеспечивать соответствующими военнослужащими», — заявил нардеп.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что изменений в мобилизации не произойдет, однако он не исключает вероятности дополнительного призыва.

23 августа президент Владимир Зеленский заявил, что военные обращались к нему с тем, чтобы «дать возможность больше мобилизовать», но не сообщил подробности.

17 августа Зеленский подписал закон о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток.