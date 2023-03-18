Во время военного положения. 13 оснований для увольнения со службы по контракту в Нацгвардии

18 марта, 09:33
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Мобилизация 2023 — как уволиться со службы в НГУ и какие основания для демобилизации на контракте (Фото:Национальная гвардия Украины/Facebook)

Мобилизация 2023 — как уволиться со службы в НГУ и какие основания для демобилизации на контракте (Фото:Национальная гвардия Украины/Facebook)

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Военные проходят службу в Украине по призыву, по мобилизации и по контракту. Контракт можно заключать как в ВСУ, так и в Национальной гвардии Украины. Тем не менее, условия как для заключения контракта, так и исключения

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Порядок заключения контракта и прохождения службы определяется Положением о прохождении гражданами Украины службы в военном резерве Национальной гвардии Указанное положение, том числе, определяет содержание контракта.

Досрочное расторжение контракта НГУ

В Положении указаны основания по расторжению контракта с НГУ по желанию резервиста и по решению командира. Согласно пункту 35 Положения контракт прекращается (разрывается), а резервист увольняется со службы в военном резерве:

  1. в связи с истечением срока действия контракта;
  2. по состоянию здоровья - на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности или ограниченной пригодности к службе в военном резерве;
  3. по возрасту - в случае достижения предельного возраста пребывания в военном резерве;
  4. в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий - в случае невозможности дальнейшего пребывания на службе в военном резерве;
  5. по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, перечень которых устанавливается Кабинетом Министров Украины для военнослужащих;
  6. из-за служебного несоответствия;
  7. в связи с обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы, лишения воинского звания, права занимать определенные должности;
  8. в связи с лишением воинского звания в дисциплинарном порядке;
  9. в связи с систематическим невыполнением условий контракта командованием (по желанию резервиста);
  10. в связи с систематическим невыполнением условий контракта резервистом;
  11. в связи с принятием военной службы по контракту;
  12. в связи с бронированием военнообязанных на период мобилизации и военное время или в случае возникновения определенных законом обстоятельств, в результате которых военнообязанные не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.
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Досрочное расторжение контракта инициируется в соответствии с пунктом 36 Положения:

  • командиром (начальником) воинской части при наличии оснований, предусмотренных подпунктами 2 - 4, 6 - 8, 10 - 12 пункта 35 настоящего Положения;
  • резервистом при наличии оснований, предусмотренных подпунктами 2 - 3, 5, 9, 11 пункта 35 настоящего Положения.

Увольнение со службы по контракту НГУ в военное положение

Порядок увольнения с военной службы НГУ в период действия правового режима военного положения определяется пунктом 3 части 5 статьи 26 Закона О воинской обязанности и военной службе контракт прекращается (разрывается), а военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту с момента объявления мобилизации - в течение срока ее проведения, определяемого решением Президента Украины, и с момента введения военного положения - до объявления демобилизации, увольняются с военной службы по основаниям:

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  1. по возрасту - в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;
  2. по состоянию здоровья ― на основании решения  (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета;
  3. в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;
  4. по семейным или другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу):
  • в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, который получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, обеспечивающей формирование и реализующей государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность;
  • в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения;
  • в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;
  • в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;
  • в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;
  • военнослужащие-женщины – в связи с беременностью;
  • военнослужащие-женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;
  • один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
  • военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.
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Процедура увольнения в случае указанных оснований предусматривает сбор соответствующих документов и представление рапорта на имя непосредственного командира к которому прилагаются нотариальные копии документов в подтверждение того или иного основания.

В случае подтверждения оснований, о которых подается рапорт, принимается приказ о расторжении контракта.

По пункту 37 Положения контракт в таком случае прекращается в день принятия приказа.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Военные Нацгвардия Украины Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрактники Демобилизация Война России против Украины

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