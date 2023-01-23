Мобилизация автомобилей и транспорта. У кого могут изъять авто для ВСУ и есть ли возмещение за уничтожение
Мобилизация 2023 — как осуществляется мобилизация транспорта в Украине (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)
В Украине с февраля 2022 года продолжается общая мобилизация и военное положение. Для нужд обороны мобилизуют военнообязанные, транспорт и ресурсы. Как происходит мобилизация транспорта и какова ответственность за нарушение правил?
Во время особенного (военного) состояния осуществляется привлечение транспортной техники граждан Украины, учреждений, предприятий и организаций к демобилизации.
Список транспортных средств и техники, которые могут назначаться для удовлетворения потребностей военных формирований на особый период, определяется Минобороны. Запросы могут предоставляться территориальным центром комплектования.
Должностные лица и граждане несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение военно-транспортного долга согласно закону.
Кто мобилизует транспортные средства
Минобороны представляет Кабинету Министров Украины согласованные с заинтересованными областными госадминистрациями предложения по лимитам изъятия транспортных средств и техники и согласованные с заинтересованными центральными органами исполнительной власти предложения по процентным нормам изъятия по отраслям национальной экономики.
Положение о военно-транспортной обязанности регулирует мобилизацию транспорта во время особого положения. Количество изъятых транспортных средств и техники для нужд армии устанавливают:
- Решением КМУ - Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским госадминистрациям;
- Распоряжением Совета министров АРК, областных и Киевской и Севастопольской госадминистраций - районным госадминистрациям, предприятиям, учреждениям и организациям городов областного значения по представлению соответствующих ТЦК;
- Распоряжением РГА по представлению ТЦК - предприятиям, учреждениям и организациям, расположенным в пределах территории районов;
Областные госадминистрации по предоставлению областных ТЦК определяют предприятия, учреждения и организации городов областного значения, на которые возлагаются указанные задачи.
В статье 6 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации указано, что привлечение транспортных средств во время мобилизации осуществляется:
- ТЦК;
- Центральным управлением или региональными органами СБУ;
- соответствующим подразделением Службы внешней разведки Украины по решению местных государственных администраций, оформляемых соответствующими распоряжениями.
Мобилизация 2023 ― у кого могут изымать транспорт
Военно-транспортная обязанность распространяется на:
- центральные и местные органы исполнительной власти;
- другие государственные органы; органы местного самоуправления;
- предприятия, учреждения и организации;
- железные дороги;
- порты;
- пристани;
- аэропорты;
- нефтебазы;
- автозаправочные станции дорожного хозяйства;
- другие предприятия, учреждения и организации, обеспечивающие эксплуатацию транспортных средств;
- граждан-владельцев транспортных средств.
У кого не могут изъять автомобили
Лица и учреждения, у которых нет права отчуждать автотранспорт:
- дипломатические и консульские учреждения других стран;
- представительства международных и зарубежных организаций;
- иностранцы и люди, вообще не имеющие гражданства;
- банки государственного сектора;
- предприятия, организации и учреждения, обладающие высокой общественной значимостью;
- предприятия, организации и учреждения, выполняющие мобилизационные задания.
Возвращение мобилизованного транспорта
Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации предусматривает, что прием-передача транспортных средств, привлеченных во время мобилизации, и их возврат после объявления демобилизации осуществляются на основании актов приема-передачи. В них отмечается:
- данные о владельцах;
- техническое состояние транспорта;
- остаточная (балансовая) стоимость;
- другие необходимые сведения, позволяющие идентифицировать транспортные средства.
Возврат транспортных средств владельцу производится в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации.
Компенсация за уничтоженный транспорт
Порядок компенсации ущерба, причиненного транспортным средствам в результате их привлечения во время мобилизации, определяется Кабинетом Министров Украины.
Руководитель предприятия, учреждения и организации, транспортные средства и техника которых привлекались во время мобилизации, после объявления демобилизации и возвращения транспортных средств и техники обращается в ТЦК по месту их привлечения с заявлением, к которому прилагаются:
- акт приема-передачи;
- акт о возвращении при демобилизации транспортных средств и техники;
- заключение эксперта ( экспертное исследование) или отчет об оценке имущества ( Акт оценки имущества).
В заявлении указываются следующие сведения о предприятии, учреждении и организации:
- полное наименование;
- местонахождение;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- реквизиты банковского счета
ТЦК рассматривает заявление в течение 10 дней. В случае необходимости проверки данных, срок рассмотрения ― месяц с уведомлением об этом заявителю.
В случае положительного ответа ТЦК определяет потребность в средствах Минобороны, которые учитываются в бюджетный период после объявления демобилизации.
Ответственность за нарушение военно-транспортной обязанности
По статье 210 ( 1) Кодекса об административных правонарушениях, за неисполнение военно-транспортного учета можно получить штраф на сумму от 100-200 необлагаемых минимумов для граждан или от 200-300 необлагаемых минимумов - для должностных лиц.
Если же в стране будет объявлен особый период, то штрафы будут составлять уже от 200-300 необлагаемых минимумов для граждан - для граждан и 300-500 необлагаемых минимумов для граждан - для должностных лиц.
Если в случае передачи транспорта по транспортной мобилизации возможна компенсация за его уничтожение, то в случае отказа транспорт могут изъять на основе Закона О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения.
В таком случае компенсация либо осуществляется предварительно, либо после изъятия. Компенсация после изъятия возможна в течение пяти бюджетных периодов. Сроки и порядок возмещения тогда устанавливает Кабинет министров.