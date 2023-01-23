Мобилизация автомобилей и транспорта. У кого могут изъять авто для ВСУ и есть ли возмещение за уничтожение 23 января, 13:30 Мобилизация 2023 — как осуществляется мобилизация транспорта в Украине (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине с февраля 2022 года продолжается общая мобилизация и военное положение. Для нужд обороны мобилизуют военнообязанные, транспорт и ресурсы. Как происходит мобилизация транспорта и какова ответственность за нарушение правил?

Во время особенного (военного) состояния осуществляется привлечение транспортной техники граждан Украины, учреждений, предприятий и организаций к демобилизации.

Список транспортных средств и техники, которые могут назначаться для удовлетворения потребностей военных формирований на особый период, определяется Минобороны. Запросы могут предоставляться территориальным центром комплектования.

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Должностные лица и граждане несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение военно-транспортного долга согласно закону.

Кто мобилизует транспортные средства

Минобороны представляет Кабинету Министров Украины согласованные с заинтересованными областными госадминистрациями предложения по лимитам изъятия транспортных средств и техники и согласованные с заинтересованными центральными органами исполнительной власти предложения по процентным нормам изъятия по отраслям национальной экономики.

Положение о военно-транспортной обязанности регулирует мобилизацию транспорта во время особого положения. Количество изъятых транспортных средств и техники для нужд армии устанавливают:

Решением КМУ - Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским госадминистрациям;

Распоряжением Совета министров АРК, областных и Киевской и Севастопольской госадминистраций - районным госадминистрациям, предприятиям, учреждениям и организациям городов областного значения по представлению соответствующих ТЦК;

Распоряжением РГА по представлению ТЦК - предприятиям, учреждениям и организациям, расположенным в пределах территории районов;

Областные госадминистрации по предоставлению областных ТЦК определяют предприятия, учреждения и организации городов областного значения, на которые возлагаются указанные задачи.

В статье 6 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации указано, что привлечение транспортных средств во время мобилизации осуществляется:

ТЦК;

Центральным управлением или региональными органами СБУ;

соответствующим подразделением Службы внешней разведки Украины по решению местных государственных администраций, оформляемых соответствующими распоряжениями.

Мобилизация 2023 ― у кого могут изымать транспорт

Военно-транспортная обязанность распространяется на:

центральные и местные органы исполнительной власти;

другие государственные органы; органы местного самоуправления;

предприятия, учреждения и организации;

железные дороги;

порты;

пристани;

аэропорты;

нефтебазы;

автозаправочные станции дорожного хозяйства;

другие предприятия, учреждения и организации, обеспечивающие эксплуатацию транспортных средств;

граждан-владельцев транспортных средств.

У кого не могут изъять автомобили

Лица и учреждения, у которых нет права отчуждать автотранспорт:

дипломатические и консульские учреждения других стран;

представительства международных и зарубежных организаций;

иностранцы и люди, вообще не имеющие гражданства;

банки государственного сектора;

предприятия, организации и учреждения, обладающие высокой общественной значимостью;

предприятия, организации и учреждения, выполняющие мобилизационные задания.

Возвращение мобилизованного транспорта

Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации предусматривает, что прием-передача транспортных средств, привлеченных во время мобилизации, и их возврат после объявления демобилизации осуществляются на основании актов приема-передачи. В них отмечается:

данные о владельцах;

техническое состояние транспорта;

остаточная ( балансовая) стоимость;

балансовая) стоимость; другие необходимые сведения, позволяющие идентифицировать транспортные средства.

Возврат транспортных средств владельцу производится в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации.

Компенсация за уничтоженный транспорт

Порядок компенсации ущерба, причиненного транспортным средствам в результате их привлечения во время мобилизации, определяется Кабинетом Министров Украины.

Руководитель предприятия, учреждения и организации, транспортные средства и техника которых привлекались во время мобилизации, после объявления демобилизации и возвращения транспортных средств и техники обращается в ТЦК по месту их привлечения с заявлением, к которому прилагаются:

акт приема-передачи;

акт о возвращении при демобилизации транспортных средств и техники;

заключение эксперта ( экспертное исследование) или отчет об оценке имущества ( Акт оценки имущества).

В заявлении указываются следующие сведения о предприятии, учреждении и организации:

полное наименование;

местонахождение;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

реквизиты банковского счета

ТЦК рассматривает заявление в течение 10 дней. В случае необходимости проверки данных, срок рассмотрения ― месяц с уведомлением об этом заявителю.

В случае положительного ответа ТЦК определяет потребность в средствах Минобороны, которые учитываются в бюджетный период после объявления демобилизации.

Ответственность за нарушение военно-транспортной обязанности

По статье 210 ( 1) Кодекса об административных правонарушениях, за неисполнение военно-транспортного учета можно получить штраф на сумму от 100-200 необлагаемых минимумов для граждан или от 200-300 необлагаемых минимумов - для должностных лиц.

Если же в стране будет объявлен особый период, то штрафы будут составлять уже от 200-300 необлагаемых минимумов для граждан - для граждан и 300-500 необлагаемых минимумов для граждан - для должностных лиц.

Если в случае передачи транспорта по транспортной мобилизации возможна компенсация за его уничтожение, то в случае отказа транспорт могут изъять на основе Закона О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения.

В таком случае компенсация либо осуществляется предварительно, либо после изъятия. Компенсация после изъятия возможна в течение пяти бюджетных периодов. Сроки и порядок возмещения тогда устанавливает Кабинет министров.