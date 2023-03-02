Мотивация и драйв. Три категории мужчин, подходящих для мобилизации — офицер ВСУ 2 марта, 19:13 Мобилизация 2023 — какие три мотивированные категории мужчин могут мобилизовать (Фото:Генштаб ВСУ Facebook)

Военный эксперт объяснил, кто лучше подходит для мобилизации во время войны и объяснил, кого нужно мобилизовать в ВСУ следующими.

Общая мобилизация продолжается с февраля 2022, повестки вручают всем мужчинам от 18 до 60 лет. С января 2023 года военные раздают повестки на улицах и в публичных местах, а также сообщают, что добровольцев в Украине не так много, как было в феврале 2022 года.

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Военные начали мобилизовать ограниченно пригодных и доставлять их на передовую. В то же время военный эксперт Роман Свитан отметил, что насчитал около миллиона человек, которые нужны на фронте и имеют мотивацию или профпригодность, однако получили отсрочку.

Отвечая на вопросы слушателей в эфире Radio NV , военный пилот-инструктор подчеркнул, что в Украине достаточно мотивированных и профпригодных мужчин, чтобы выиграть длительную затяжную войну. Роман Свитан перечислил три категории людей, которые могут быть мобилизованы вместо больных.

«Возможно, наше военно-политическое руководство оставляет их как определенный запас или, может быть, просто не знает, как правильно действовать. Мы тогда сейчас попытаемся подсказать им. Я как минимум насчитал сразу больше миллиона человек. Но только правильно подходить, пока я вижу здесь какие-то недоработки или специальное удержание ситуации», ― подчеркни он.

По мнению полковника ВСУ в запасе, первые, кого нужно мобилизовать – призывники от 18 до 27 лет. Они даже по собственному желанию не всегда могут попасть на контракт – условия слишком жесткие и есть нюансы.

Военный эксперт Полковник запаса ВСУ Роман Свитан https://www.youtube.com/watch?v=SmSVT_FDIPM&ab_channel=RadioNV

«У нас сейчас остановлен призыв на срочную службу. Это люди, вероятные военнослужащие, так сказать, от 18 до 27 лет, которые не могут участвовать в боевых действиях. Ни под мобилизацию они не подпадают, и они не подпадают под срочную службу, поскольку сейчас остановлена срочная служба. Я в 17 лет окончил школу, сразу поступил в Черниговское летное училище. В 18 лет я уже летал на истребителе сам, потом учился. И в 27 я уже был командиром звена, у меня в подчинении было четыре истребителя. Выходит, это тот самый цвет, тот драйв — полностью исключенный у нас сейчас», – объяснил он.

Сейчас единственный механизм для таких мужчин попасть в армию - контрактная служба, однако, военный подчеркнул, что не все соглашаются на контрактную службу - там много требований и моментов.

Поэтому большое количество пригодных и мотивированных мужчин не имеют возможности служить. Таким образом, военный говорит, что следует отменить запреты на срочную службу, провести призыв и внедрить регулярную ротацию срочников.

Также Роман Свитан предлагает мобилизовать силовиков, имеющих большой опыт.

«Это касается Министерства внутренних дел, СБУ, МЧС, охранники. Целый пласт сейчас есть, стоящий на спецучете. Их не призывают, военкоматы призвать их не могут. Это сотни тысяч людей, сотни тысяч молодых людей. Они мотивированы, поскольку получают денежное содержание государства, и они профпригодны, поскольку проходили определенные фильтры профпригодности при вступлении на эти должности, эту работу. Они умеют обращаться с оружием, подчиняться, это тот спектр, о котором я говорил», – подчеркнул он.

Полковник подчеркнул, что компании и госорганы злоупотребляют бронированием работников ― по его мнению, госслужащие, получающие зарплату по налогам украинцев ― уже мотивированные люди, которые могут защищать государство.

«Забронировано, наверное, все и все, что только можно забронировать. На мой взгляд, даже АТБ себе забронировало уборщиков. Не знаю, какими методами они проводили это через Министерство, получали эту броню, но это тоже сотни тысяч людей, которые могут выполнять боевые действия, но попадают под бронь. И это касается госслужащих, всех госслужащих, это мэрии, получающие деньги от государства. Это, как минимум, люди мотивированные. Они получали деньги от государства, так что они себе внутри уже понимают, что работают на само государство, на госмашину», ― напомнил полковник запаса ВСУ.