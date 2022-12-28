Общая мобилизация. Можно ли вызвать в военкомат по телефону, почте и через родственников 28 декабря, 17:48 Общая мобилизация в Украине — когда можно игнорировать вызов в военкомат (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Во время всеобщей мобилизации работники Территориальных центров комплектования выдают повестки всем мужчинам от 18 до 60 лет. Законом не запрещено это делать в публичных местах, но есть ограничения по вызову мужчин в ТЦК.

Бывшие военкоматы (ТЦК) обновляют учетную информацию о военнообязанных и занимаются доукомплектованием подразделений ВСУ, нуждающихся в специалистах. Поэтому во время всеобщей мобилизации раздают повестки в публичных местах. Мужчины задавали вопросы юристам, что делать, если их вызывают в центры комплектования по телефону или другим способам.

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Юрист Дмитрий Дончак объяснил, что вызов в ТЦК в произвольной форме, а не повесткой, не несет юридической силы для военнообязанных, и перечислил, какие именно способы были им уже зафиксированы.

«Вызов в военкомат (ТЦК) возможен только по повестке. При этом повестка должна быть вручена должным образом, то есть лично в руки под личную подпись», ― говорит он.

Ненадлежащие способы вручения повесток

Юрист перечислил следующие ненадлежащие способы оповещения:

отправка СМС-сообщений;

отправка фото повестки в вайбер;

вбрасывание повестки в почтовый ящик;

вручение повестки родственникам или сожителям.

«Такие уведомления можно игнорировать, без каких-либо негативных последствий. За такое игнорирование нет ни уголовной, ни административной ответственности. Таким образом, если вы после прохождения ВЛК не подписывали никаких повесток, то у вас нет оснований для волнения», ― подчеркнул он.

Кроме этого, работники военкомата не могут объявить военнообязанного в розыск, даже если ему было вручено мобилизационное распоряжение ― повестка на отправку в воинскую часть ― по словам Дмитрия Дончака, у них на это просто нет полномочий.

Кто может вручать повестки

Вручение повесток производится только лично определенными категориями служащих:

непосредственно должностными лицами районного ( городского) ТЦК и СП;

городского) ТЦК и СП; органами местного самоуправления;

руководителями предприятий, учреждений, организаций;

ректорами, руководителями учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности;

владельцами домов.

Проверка и повестка на блокпосте

Военнообязанные не могут задерживаться на блокпостах, хотя и могут вручить повестку о необходимости уточнить учетные данные. Военнообязанный ― не преступник и не совершал никаких противоправных действий. Однако на блокпосте могут задержать для уточнения личности ― если мужчина будет без документов, удостоверяющих личность.

Формально военнослужащие должны находиться в пределах своего района и выезжать за пределы только с разрешения военкома. Поэтому повестку могут выдать, но не на ВЛК или мобилизационное распоряжение, а на уточнение учетных данных.

«Если Вы находитесь не по месту прописки, в другой области ― то либо нарушаете законодательство, либо получили разрешение военкома, либо стали на временный учет по новому месту жительства», ― пишет юрист.

Какая ответственность за уклонение от призыва

За уклонение от призыва предусматривается административная и уголовная ответственность. Можно получить штраф или ограничение свободы за уклонение.

административная ответственность предусмотрена статьей 210 КУоАП - нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета, нарушение которой влечет наложение штрафа от 510 грн до 850 грн;

уголовная ответственность предусмотрена статьей 335 Уголовного кодекса Украины - уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, нарушение которой карается ограничением свободы сроком до трех лет.

«Уголовная ответственность наступает только за игнорирование повестки на отправку. Это квалифицируется как уклонение от мобилизации», – подчеркнул Дмитрий Донец.