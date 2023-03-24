Объяснение командования. Кто из военных учится вдвое дольше перед отправкой на фронт

24 марта, 12:24
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Украинские военные проходят короче или длиннее обучение перед отправкой на фронт (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Украинские военные проходят короче или длиннее обучение перед отправкой на фронт (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

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В Украине общая мобилизация и военное положение продлены до 20 мая 2023 года. Повестки получают все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. После уточнения данных и прохождения военно-врачебной комиссии они могут быть мобилизованными. Перед отправкой на фронт военные проходят учения.

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Срок подготовки мобилизованных военных десантников составляет 1−2 месяца, объясняет заместитель начальника штаба Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины полковник Виктор Люльчак на брифинге в Military Media Center.

По его словам, в настоящее время проходит согласование военнослужащих в центрах подготовки ДШУ, также открываются новые школы подготовки.

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Какие типы обучения мобилизованных военных

Командование ДШУ заверило, что ни один мобилизованный военнослужащий не попадает на фронт, в боевые действия без прохождения обучения.

Военное командование объяснило, что военные отправляются на фронт после:

  • базовой общевойсковой подготовки;
  • при необходимости профессиональной общевойсковой подготовки.
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Мобилизированные без опыта обязательно проходят месячный курс, где происходит слаживание, обучение тактике и стрельбе из оружия. Также военнослужащие запаса могут быть призваны к переподготовке, пояснил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Кто из военных проходит более долгий курс обучения

Военные с опытом могут быть отправлены на фронт раньше, все остальные военнообязанные запаса, не проходившие до этого военной службы, могут быть призваны только в учебные воинские части или в высшие учебные военные заведения для переподготовки. Как минимум это 1 месяц, а если более сложные специальности, то и на более длительный срок, подчеркнул Горбач.

По словам Виктора Люльчака, сроки такой подготовки зависят от того, нужна ли только базовая подготовка или необходима также профессиональная подготовка.

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«Это два месяца, или как минимум один месяц», — сказал Виктор Люльчак.

Кого сейчас мобилизуют в первую очередь

Полковник Роман Горбач сообщил, что сейчас призывают как граждан с военным опытом, так и без военного опыта. Мобилизуются в воинские части пригодных и ограниченно пригодных по состоянию здоровья.

Мобилизуют четыре категории военнообязанных:

  • военные, проходившие срочную службу, офицеры запаса, резервисты, другие лица с опытом службы;
  • ограниченно пригодные во время военного положения;
  • граждане с «белым билетом», которые непригодны или ограничено пригодные только в мирное время.
  • граждане, которые не проходили военную службу и подходят по состоянию здоровья к военной службе.
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Также заново могут поставить на учет и мобилизовать снятых и исключеных из военного учета мужчины.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Военные Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Повестка Война России против Украины

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