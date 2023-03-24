Объяснение командования. Кто из военных учится вдвое дольше перед отправкой на фронт 24 марта, 12:24 Украинские военные проходят короче или длиннее обучение перед отправкой на фронт (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

В Украине общая мобилизация и военное положение продлены до 20 мая 2023 года. Повестки получают все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. После уточнения данных и прохождения военно-врачебной комиссии они могут быть мобилизованными. Перед отправкой на фронт военные проходят учения.

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Срок подготовки мобилизованных военных десантников составляет 1−2 месяца, объясняет заместитель начальника штаба Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины полковник Виктор Люльчак на брифинге в Military Media Center.

По его словам, в настоящее время проходит согласование военнослужащих в центрах подготовки ДШУ, также открываются новые школы подготовки.

Какие типы обучения мобилизованных военных

Командование ДШУ заверило, что ни один мобилизованный военнослужащий не попадает на фронт, в боевые действия без прохождения обучения.

Военное командование объяснило, что военные отправляются на фронт после:

базовой общевойсковой подготовки;

при необходимости профессиональной общевойсковой подготовки.

Мобилизированные без опыта обязательно проходят месячный курс, где происходит слаживание, обучение тактике и стрельбе из оружия. Также военнослужащие запаса могут быть призваны к переподготовке, пояснил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Кто из военных проходит более долгий курс обучения

Военные с опытом могут быть отправлены на фронт раньше, все остальные военнообязанные запаса, не проходившие до этого военной службы, могут быть призваны только в учебные воинские части или в высшие учебные военные заведения для переподготовки. Как минимум это 1 месяц, а если более сложные специальности, то и на более длительный срок, подчеркнул Горбач.

По словам Виктора Люльчака, сроки такой подготовки зависят от того, нужна ли только базовая подготовка или необходима также профессиональная подготовка.

«Это два месяца, или как минимум один месяц», — сказал Виктор Люльчак.

Кого сейчас мобилизуют в первую очередь

Полковник Роман Горбач сообщил, что сейчас призывают как граждан с военным опытом, так и без военного опыта. Мобилизуются в воинские части пригодных и ограниченно пригодных по состоянию здоровья.

Мобилизуют четыре категории военнообязанных:

военные, проходившие срочную службу, офицеры запаса, резервисты, другие лица с опытом службы;

ограниченно пригодные во время военного положения;

граждане с «белым билетом», которые непригодны или ограничено пригодные только в мирное время.

граждане, которые не проходили военную службу и подходят по состоянию здоровья к военной службе.

Также заново могут поставить на учет и мобилизовать снятых и исключеных из военного учета мужчины.