По новому месту регистрации. Мобилизируют ли мужчин в статусе ВПЛ во время войны 17 декабря, 14:13 Мобилизация в Украине — призывают ли переселенцев во время войны (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине с 24 февраля продолжается всеобщая мобилизация. Мужчины, переехавшие из зон боевых действий и получившие статус переселенца, изменяют также Территориальные центры комплектования. Рассказываем, призывают ли мужчин-переселенцев.

Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет в Украине считаются военнообязанными, и некоторые имеют право на освобождение от службы в соответствии с Законом о военной службе и обязанности или на отсрочку в соответствии с Законом о мобилизационной подготовке и мобилизации.

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Юристы Сумского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи подчеркнули, что военнообязанные мужчины-переселенцы должны соблюдать закон и в соответствии с правилами военного учета сообщать в ТЦК об изменении места жительства и становиться на учет.

«В соответствии с действующим законодательством военнообязанные мужчины должны сначала прийти в свой территориальный центр комплектования и сняться с учета, а затем стать на него по новому месту жительства», — объясняют юристы.

В условиях войны военнообязанным переселенцам было разрешено становиться на военный учет по новому месту жительства, а уже в дальнейшем происходит снятие с военного учета по предварительному месту регистрации.

Для взятия на военный учет все военнообязанные обязаны лично прибыть в районные (городских) военных комиссариатов по месту жительства и подать заявление на имя военного комиссара о взятии их на военный учет.

Взятие на военный учет военнообязанных ВПЛ ― документы

Заявление;

Паспорт гражданина Украины;

Военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

Для лиц уволенных в запас: учетно-послужная карточка, предписание воинской части;

Для уволенных по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам — свидетельство о болезни и другие документы, подтверждающие законность досрочного увольнения;

Решение военно-врачебных комиссий о пригодности по состоянию здоровья для прохождения военной службы в мирное или военное время ( в случае наличия)

Что делать при потере документов:

При изменении места регистрации или проживания во время войны может случиться, что теряются личные и/или военно-учетные документы. Неприбытие в ТЦК все равно определяется как нарушение закона в таких случаях. Поэтому необходимо обратиться в центр комплектования и предоставить данные о регистрации как ВПЛ.

Наказание за уклонение от военного учета ВПЛ

При нарушении правил военного учета переселенцев закон предусматривает уголовную и административную ответственность.

Статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение правил военного учета предусмотрена административная ответственность в виде штрафа (510−850 грн), а за повторное нарушение ( 850−1700 грн).

К уголовной ответственности лицо может быть привлечено после неявки для становления на учет после получения письменного предупреждения по статье 337 УКУ.

Мобилизация ВПЛ во время войны

Мобилизация внутриперемещенных лиц происходит на общих условиях по закону Украины. Повестку могут получить любые мужчины от 18 до 60 лет.

После получения повестки мужчины должны явиться в центры комплектования документов и предоставить, если есть доказательства, что они имеют право на отсрочку или освобождение от военной службы.

В случае, если такие документы не предоставлены, ВПЛ на общих условиях отправляются на прохождение военно-больничной комиссии. По результатам ВЛК они могут получить освобождение от службы, или отсрочку или заключение, что они пригодны к службе. После этого решается вопрос о выдаче мобилизационного распоряжения.