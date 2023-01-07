Военный учет 2023. Могут ли мобилизовать и вызвать в Украину мужчин, выехавших за границу
Военный учет 2023 — будут ли призывать украинцев, выехавших за границу (Фото:Facebook Генштаб ВСУ)
Новые правила военного учета военнообязанных предусматривают учет дипломатическими учреждениями Украины за рубежом. Рассказываем, коснется ли мобилизация военнообязанных не в Украине.
Новое Постановление Кабинета министров № 1487 Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов было принято 30 декабря 2022 года, но в свободном доступе появилось 3 января 2023 года. По новому Порядку, учет мужчин и женщин будут вести не только ТЦК в Украине. Дипучреждения получили права «информировать» украинцев о призове, а также обязаны хранить и передавать ТЦК их личные данные.
Кто становится на военный учет за границей
По новым правилам, с военного учета в Украине снимаются военнообязанные, выезжающие за границу более чем на 3 месяца. Это происходит только после личного прибытия в ТЦК с документами, подтверждающими их право.
В части 1, статьи 1 Приложения 2 указано, что «Призывники, военнообязанные и резервисты должны: состоять на военном учете в случае выбытия за пределы Украины сроком более трех месяцев — по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины».
В части 7 статьи 1 Приложения 2 указано: «Лично в семидневный срок со дня прибытия в новое место жительства прибывать с паспортом гражданина Украины и военно-учетными документами в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки (орган СБУ, подразделение Службы внешней разведки, зарубежного дипломатического учреждения Украины), организующего и ведущего военный учет на территории соответствующей административно-территориальной единицы, для взятия на военный учет».
Военный учет 2023 — обязанности дипуустанов
В статье 52 указано, что зарубежные дипломатические учреждения Украины:
- информируют граждан, которые находятся на временном консульском учете и достигли призывного возраста и не имеют отсрочки или не освобождены от призыва на срочную военную службу, о начале очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу;
- способствуют возвращению военнообязанных и резервистов в Украину в случае проведения мобилизации и в военное время (в особый период);
- сообщают о призывниках, военнообязанных и резервистах в семидневный срок со дня взятия на консульский учет или снятия с него соответствующим районным (городским) территориальным центрам комплектования и социальной поддержки, органам СБУ, подразделениям Службы внешней разведки по месту нахождения их на военном учете;
- ведут военный учет призывников, военнообязанных и состоящих на временном консульском учете резервистов по списку (приложение 15). Список хранится в зарубежном дипломатическом учреждении Украины в течение пяти лет.
В форме, хранящейся в дипустанове, указаны:
- личные данные,
- адрес проживания за границей,
- дата взятия на консульский учет или снятие с него и орган в Украине, в котором гражданин состоит на военном учете
В случае проведения мобилизации в Украине и в военное время (или в особый период) украинские дипучреждения должны «способствовать возвращению военнообязанных и резервистов в Украину». Этот пункт вызвал наибольший резонанс, поскольку касается текущей ситуации: в Украине продолжается объявленная еще в феврале 2022 года мобилизация и режим военного положения. Однако дополнительных разъяснений о том, как именно будут возвращать таких резервистов в Украину, в постановлении Кабмина нет — возможно, представители правительства предоставят их позже.
Обязаны ли мужчины возвращаться в Украину во время войны
Пункт 1 приложения 2 к Правилам предусматривает, что в случае выбытия за пределы Украины сроком более трех месяцев мужчины обязаны стать на военный учет по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.
Среди обязанностей военнообязанных за границей:
- лично в семидневный срок со дня прибытия становиться на военный учет по новому месту жительства;
- лично сообщать в семидневный срок органам, в которых они состоят на военном учете, об изменении персональных данных, указанных в статье 7 Закона Украины О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов;
- предоставлять указанным органам документы, подтверждающие право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации по основаниям, определенным в статье 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации;