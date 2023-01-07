Военный учет 2023. Могут ли мобилизовать и вызвать в Украину мужчин, выехавших за границу 7 января, 05:02 Военный учет 2023 — будут ли призывать украинцев, выехавших за границу (Фото:Facebook Генштаб ВСУ)

Новые правила военного учета военнообязанных предусматривают учет дипломатическими учреждениями Украины за рубежом. Рассказываем, коснется ли мобилизация военнообязанных не в Украине.

Новое Постановление Кабинета министров № 1487 Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов было принято 30 декабря 2022 года, но в свободном доступе появилось 3 января 2023 года. По новому Порядку, учет мужчин и женщин будут вести не только ТЦК в Украине. Дипучреждения получили права «информировать» украинцев о призове, а также обязаны хранить и передавать ТЦК их личные данные.

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Кто становится на военный учет за границей

По новым правилам, с военного учета в Украине снимаются военнообязанные, выезжающие за границу более чем на 3 месяца. Это происходит только после личного прибытия в ТЦК с документами, подтверждающими их право.

В части 1, статьи 1 Приложения 2 указано, что «Призывники, военнообязанные и резервисты должны: состоять на военном учете в случае выбытия за пределы Украины сроком более трех месяцев — по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины».



Военный учет 2023 – обязанности призывников, военнообязанных и резервистов / Фото: скриншот из текста Порядка

В части 7 статьи 1 Приложения 2 указано: «Лично в семидневный срок со дня прибытия в новое место жительства прибывать с паспортом гражданина Украины и военно-учетными документами в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки (орган СБУ, подразделение Службы внешней разведки, зарубежного дипломатического учреждения Украины), организующего и ведущего военный учет на территории соответствующей административно-территориальной единицы, для взятия на военный учет».



Военный учет 2023 – обязанности военнообязанных, призывников и резервистов / Фото: скриншот из текста Порядка

Военный учет 2023 — обязанности дипуустанов

В статье 52 указано, что зарубежные дипломатические учреждения Украины:

информируют граждан, которые находятся на временном консульском учете и достигли призывного возраста и не имеют отсрочки или не освобождены от призыва на срочную военную службу, о начале очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу;

способствуют возвращению военнообязанных и резервистов в Украину в случае проведения мобилизации и в военное время ( в особый период);

в особый период); сообщают о призывниках, военнообязанных и резервистах в семидневный срок со дня взятия на консульский учет или снятия с него соответствующим районным ( городским) территориальным центрам комплектования и социальной поддержки, органам СБУ, подразделениям Службы внешней разведки по месту нахождения их на военном учете;

городским) территориальным центрам комплектования и социальной поддержки, органам СБУ, подразделениям Службы внешней разведки по месту нахождения их на военном учете; ведут военный учет призывников, военнообязанных и состоящих на временном консульском учете резервистов по списку ( приложение 15). Список хранится в зарубежном дипломатическом учреждении Украины в течение пяти лет.

Военный учет 2023 - дипучреждения / Фото: скриншот из текста Порядка

В форме, хранящейся в дипустанове, указаны:

личные данные,

адрес проживания за границей,

дата взятия на консульский учет или снятие с него и орган в Украине, в котором гражданин состоит на военном учете

В случае проведения мобилизации в Украине и в военное время (или в особый период) украинские дипучреждения должны «способствовать возвращению военнообязанных и резервистов в Украину». Этот пункт вызвал наибольший резонанс, поскольку касается текущей ситуации: в Украине продолжается объявленная еще в феврале 2022 года мобилизация и режим военного положения. Однако дополнительных разъяснений о том, как именно будут возвращать таких резервистов в Украину, в постановлении Кабмина нет — возможно, представители правительства предоставят их позже.

Обязаны ли мужчины возвращаться в Украину во время войны

Пункт 1 приложения 2 к Правилам предусматривает, что в случае выбытия за пределы Украины сроком более трех месяцев мужчины обязаны стать на военный учет по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

Среди обязанностей военнообязанных за границей:

лично в семидневный срок со дня прибытия становиться на военный учет по новому месту жительства;

лично сообщать в семидневный срок органам, в которых они состоят на военном учете, об изменении персональных данных, указанных в статье 7 Закона Украины О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов;

предоставлять указанным органам документы, подтверждающие право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации по основаниям, определенным в статье 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации;