«Есть выше, чем полгода назад». Военный рассказал, почему темпы мобилизации существенно выросли и кто сейчас нужен армии 13 февраля, 07:14 Мобилизация 2023: последние новости (Фото:Генеральный штаб ВСУ/facebook)

В Украине шестой раз продолжили военное положение и, соответственно, общую мобилизацию. Теперь ее темпы выросли, отмечают военные.

Это обусловлено тем, что вооруженным силам Украины необходимо пополнять личный состав для освоения новой западной техники и пополнения потерь.

«Нам очень нужны люди, поскольку к приходящей технике нам нужны качественно обученные, мотивированные бойцы, умеющие с ней работать. Нам нужны люди, чтобы заменить потери, нам нужны люди для тыловой службы и для службы на нуле. Поэтому мобилизация будет однозначно продолжена», — рассказал капитан 103 бригады территориальной обороны Александр Ганущин в эфире Апостроф TV.

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Также военный считает, что государство обязано контролировать соблюдение исполнения закона о мобилизации и, в случае необходимости, применять инструменты принуждения.

«Иногда сила государства заключается в легальном институте принуждения. Самое простое – это принуждение выполнять законы. Закон о мобилизации во время войны должен работать, и именно этим занимается аппарат государства. Нравится это отдельным гражданам или нет, мобилизационный план должен выполняться. Иначе те, кто не хочет, не дай Бог, продолжат жить в другой стране. Темпы мобилизации, которые мы видим сейчас, они очевидно выше, чем были полгода назад, но они связаны с тем, что путин довел до огромных цифр планы по мобилизации с той стороны», — пояснил он.

Напомним, ранее NV рассказывал, что влияет на решение ВЛК и когда пригодность определяется персонально.