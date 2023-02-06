Объяснение военного руководства. По какому принципу сейчас выдают повестки мужчинам в Украине

6 февраля, 17:18
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Кому выдают повестки в первую очередь — по какому принципу правят ТЦК и СП (Фото:Генштаб ВСУ Facebook)

Кому выдают повестки в первую очередь — по какому принципу правят ТЦК и СП (Фото:Генштаб ВСУ Facebook)

В Украине всеобщую мобилизацию и военное положение продлили еще на 90 дней. Алексей Резников объяснил, почему работники территориальных центров комплектования выписывают повестки на остановках и торговых центрах.

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С января 2023 года местные ТЦК ужесточили меры по выдаче повесток мужчинам – они выдаются во многих публичных местах и заносятся домой. В конце января 2023 года Владимир Зеленский заявил, что военное руководство Украины получило задачу создать резервы, чтобы защитники могли восстанавливать силы после боевых действий. Военное руководство объяснило, кого отправляют на передовую без учебы, и почему мобилизуют ограниченно годных мужчин.

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Как сообщил Министр обороны Алексей Резников УП, ТЦК выдают повестку всем мужчинам призывного возраста, считающимся живыми и здоровыми.

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Глава минобороны объясняет, что ТЦК получили задачу от руководства мобилизовать определенное количество людей, которое засекречено.

«Если они видят, что, например, на учете было до вторжения такое-то количество людей в регионах, но многие переехали. Если вы военнообязанный, жили в Киеве, переехали в Ужгород, во Львов, Тернополь, Черновцы - где бы вы ни находились - должны пойти и стать на учет. Не все это делают», – подчеркнул Резников.

Мобилизация 2023 ― кому выдают повестки на улицах

Работники ТЦК и работающие с ними полицейские прежде всего выдают повестки всем мужчинам, в возрасте 18-60 лет и которые выглядят пригодными к службе по здоровью.

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«Если они видят мужчину призывного возраста, живого-здорового, ему дается повестка и он обязан явиться. Это не значит, что завтра он будет мобилизован. Он должен показать документы, должно быть общение. Может, он скажет: "Да, возраст у меня призывный, но у меня есть какие-то оговорки" или "У меня 4 детей". Окей, приди, покажи и все», ― подчеркнул Резников.

До этого полковник Роман Горбач, начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ, подчеркнул, что сейчас призывают также ограниченно пригодных лиц, имеющих заболевания, которые дают незначительные и умеренные нарушения функций организма.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Военные Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Повестка Алексей Резников Война России против Украины

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