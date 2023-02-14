Повестки на улицах. В какой ТЦК идти, если военные вручили повестку не по месту регистрации 14 февраля, 13:57 Мобилизация 2023 — военные объяснили, что делать после получения повестки не по месту учета (Фото:Генштаб ВСУ Facebook)

В Украине проходят усиленные меры мобилизации, повестки выписывают на улице всем мужчинам от 18 до 60 лет. Военные объяснили, что делать военнообязанному, получившему повестку не по месту регистрации и учета в территориальном центе комплектования.

Военное положение и всеобщая мобилизация продлены в Украине до 19 мая 2023 года. Военные и полиция выписывают повестки на улице военнообязанным. Однако часто бывают случаи, когда повестку выписывают не по месту учета и регистрации.

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Майор ВСУ Александр Мельничук рассказал, что делать, когда повестку выдали на улице, но человеку, стоящему на учете в территориальном центре комплектования в другом городе/районе/области.

Постановлением правительства №92 от 1 февраля принято решение, что ВЛК, работавшие во время призыва, сейчас должны возобновить работу и проводить осмотр мужчин по 27 лет, которые появляются по повестке.

По словам Александра Мельничука, повестка – это сообщение мужчине о том, что нужно актуализировать данные и пройти медкомиссию, но выдача его не по месту учета вызывает дополнительные трудности.

«Если ТЦК выписал сообщение этому человеку, то нужно понимать разницу. Повестка ― это сообщение человеку, информативное напоминание, оно может называться повесткой, а на самом деле это сообщение, что человек должен прийти, пройти медицинскую комиссию и сверку всех данных», ― говорит он.

Повестка не по месту учета и регистрации - что делать

Он объяснил случай о том, если человек стоит на учете во Львове, а работает в Киеве и получил повестку на улице. Получение повестки от ТЦК не по месту учета – распространенная ситуация, поскольку повестки выписывают на улицах во многих населенных пунктах.

«Если он в Киеве получил, он приходит в Киеве и объясняет, что он зарегистрирован в таком-то месте. Далее с ТЦК разруливается вопрос – или идти в Киеве, или ехать во Львов», – объяснил майор ВСУ.

Он подчеркнул, что во время войны мужчины не имеют права менять место жительства без разрешения главы ТЦК. Когда человек сменяет место жительства, происходит обмен документами с ТЦК.

Кто может вручать повестки

Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту указывает в статье 56 , кто имеет право выдавать повестки:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности;

представители учебных заведений;

должностные лица районного (городского) ТЦК

Указанные лица выдают повестки образца, указанного в Порядке организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением КМУ 1487 .