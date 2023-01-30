Повестки на улице. Могут ли сотрудники ТЦК требовать документы и заполнять повестки с полицией 30 января, 13:58 Мобилизация 2023 — повестки на улицах могут вручать всем мужчинам от 18 до 60 лет (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Повестки выдают всем мужчинам от 18 до 60 лет. Юрист объяснил NV, почему представители ТЦК проверять документы, а полицейские передавать персональные данные третьим лицам.

Общая мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года и продлена до 19 февраля 2023 года. Глава военной администрации Киева Сергей Попко подчеркнул, что повестки могут выдаваться где угодно, потому что это не урегулировано законом.

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Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач сообщил, что решение о мобилизации гражданина принимается после заключения медицинской комиссии о пригодности к военной службе.

Адвокат Виталий Гаделия объяснил NV, почему повестки выписывают на улице и как полиция может передавать данные по паспорту граждан работникам ТЦК.

«Могут ли представители ТЦК вручать повестки на улице? Да, они это могут делать. Могут ли это делать представители полиции? Нет, не предусмотрено это в полномочиях ни представителей полиции, ни Вооруженных сил Украины, ни территориальной обороны, которая тоже входит в Вооруженные силы Украины», ― пояснил он.

Также адвокат добавил, что самостоятельно работники ТЦК не могут проверять документы у лиц на улице.

«У представителей ТЦК напрямую нет полномочий на проверку документов на улице. Собственно поэтому они ходят с полицией», ― добавил адвокат.

Вопросы вызывает факт выписки пустой повестки лицами, не являющимися руководителями ТЦК.

«Дискуссионным является вопрос вручения повестки за подписью руководителя ТЦК, когда персональные данные лица заполняют уже на месте остановки лица, и это делает не руководитель ТЦК, а обычный уполномоченный представитель ТЦК. Повестка должна быть заполнена и подписана именно руководителем ТЦК, за его подписью и его печатью. Иначе, по мнению некоторых юристов, такая повестка не будет являться надлежащим доказательством оповещения лица о необходимости прибыть в определенный день и время в ТЦК», ― добавляя Виталий.

Адвокат отметил, что правомерность передачи данных по паспорту или водительскому удостоверению полицейскими во время проверки документов работникам ТЦК также под вопросом. В некоторых случаях закон предусматривает предварительное письменное обращение председателя ТЦК.

«Этот вопрос дискуссионный, и устойчивой судебной практики еще здесь нет. Однако не нужно забывать и о том, что у полиции есть полномочия административного задержания граждан и доставление их в ТЦК в случае наличия информации об их уклонении от мобилизации. Однако и здесь есть определенная процедура, которая предусматривает предварительное официальное письменное обращение руководителя ТЦК», ― объясняет Виталий Гаделия.

Ответственность за уклонение или нарушение правил мобилизации

В части 3 статьи 22 Закона о Мобилизационной подготовке и мобилизации предусмотрено, что во время мобилизации граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты территориального центра комплектования и социальной поддержки в сроки, указанные в полученных ими документах (мобилизационных распоряжениях, повестках) руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки) или в сроки, определенные командирами воинских частей.

Военнообязанные, нарушающие правила военного учета, привлекаются к ответственности согласно статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Во время особого периода ( военного положения) граждане наказываются штрафом в размере от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Решение о наложении штрафа принимает руководитель ТЦК.

военного положения) граждане наказываются штрафом в размере от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Решение о наложении штрафа принимает руководитель ТЦК. Уклонение от воинского долга карается статьей 336 Уголовного кодекса Украины. По закону уклонение от прибытия по повестке предусматривает уголовную ответственность в соответствии со статьей 336 Уголовного кодекса и лишение свободы от 3 до 5 лет.

Статья 337 Уголовного кодекса предусматривает наказание за уклонение от военного учета или сборов. Уклонение призывника, военнообязанного или резервиста от военного учета после предупреждения председателя ТЦК, наказывается штрафом от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до одного года