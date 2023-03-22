Повестки не по месту регистрации. Когда вручается повестка не по месту жительства и куда с ней обязаны идти
Мобилизация 2023: когда можно выдавать повестку не по месту регистрации в Украине (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
В Украине с 24 февраля 2022 года продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут получить повестку и быть мобилизованными. Повести выдают на улице и в публичных местах всем мужчинам. Рассказываем, что значит, когда повестку выдают не по месту регистрации и военного учета.
Общая мобилизация и военное положение продлены до 20 мая 2023 года. Законом не установлено место, где можно выдавать повестки, а повестки выдают работники территориальных центров комплектования и уполномоченные лица на улицах, а также начальники на работе и руководители в вузах.
Повестки выдают на улицах, ТРЦ и блокпостах, в том числе лицам не по месту прописки. Юрист Ростислав Небельский, практикующий уголовное право в юркомпании Arzinger, пояснил, что при выдаче таких повесток есть важный нюанс, определяющий юридическую силу.
Юридическая сила повестки не по месту регистрации
Здесь есть технический момент. В повестке должно быть указано, куда следует явиться лицу. Если в Киеве вручили повестку, а гражданин зарегистрирован в другом регионе, и там же его личное дело, то в таком случае просто технически он не сможет пройти эти процедуры в Киеве, где нет его документов, в том числе медицинских», ― подчеркнул он.
Кроме того, по словам юриста, выдача таких повесток ставит вопрос о полномочиях. То есть, имеет ли полномочия Киевский ТЦК направлять лицо для прохождения каких-либо действий за пределами города. Это подвергает сомнению такие повестки.
«Вот из-за таких недостатков орган, который будет решать вопрос ответственности лица, может подвергнуть сомнению юридическую силу такой повестки», ― подчеркнул он.
Повестка не по месту регистрации ― что делать
Адвокат Ирина Леонова разъяснила на платформе B2B Consult, что вручение повестки не по месту военного учета в Украине не незаконно.
«Вручать повестку от ТЦК, к которой Вы не приписаны, не должны. Вручение повестки не по месту жительства незаконно, поскольку учет военнообязанных осуществляется по месту регистрации», ― отмечает она.
Если так случится, юрист советует объяснить, почему мужчина находится в том или ином месте, и сообщить, что состоите на учете в другом населенном пункте и где именно.
Если повестку все равно вручают, то можно отказаться от ее получения и составить акт об отказе от повестки.
Однако, хотя представители ТЦК или уполномоченные лица не имеют права направлять для прохождения каких-либо действий в ТЦК в другую область, но могут направить в ТЦК для уточнения военно-учетных данных по месту нахождения на учете, если повестка вручается на одной территориальной единице, т.е. в одной области или городе Киев.
Кто имеет право вручать повестки в Украине
В соответствии с пунктом 56 Положения об уведомлении граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытие на призывные участки осуществляется по распоряжениям руководителей районных ТЦК.
Вручение повесток осуществляют четыре категории уполномоченных лиц:
- представители органов местного самоуправления;
- руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности;
- представители учебных заведений;
- должностные лица районного (городского) ТЦК.
Сотрудники ТЦК, представители органов местного самоуправления должны иметь при себе распоряжение главы ТЦК со своими именами о том, что они вправе выдавать повестки, а также служебное удостоверение.
Гражданин имеет право проверить документы работников ТЦК до получения повестки.
Руководители предприятий, учреждений, организаций получают распоряжение главы ТЦК о выдаче повесток сотрудникам.
Когда можно отказаться от повестки
Ирина Леонова назвала четыре основания, на основе которых можно законно отказаться от получения повестки без последствий. Это:
- если в бланке неверно указан ФИО человека - есть основания полагать, что эта повестка адресована другому лицу;
- если повестку вручает не уполномоченное лицо;
- если на документе нет «мокрой» печати ТЦК или подписи военного комиссара или того и того;
- если бланк повестки старого образца.
При отказе от повестки нужно озвучить причины, а уполномоченные лица должны составить акт об отказе.