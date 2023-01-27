Мобилизация, но есть нюансы. Кто, где и как имеет право вручать повестку и как на нее следует реагировать — экспертное интервью NV 27 января, 14:36 Эксклюзив NV Уголовная ответственность за уклонение от мобилизации предусматривает до пяти лет лишения свободы (Фото:Прилепа Александр / УНИАН)

Адвокат Виталий Гаделия — о том, что делать человеку, получившему повестку.

Юрист Виталий Гаделия рассказал NV о порядке вручения повесток, правах украинцев в случае их получения и наказания тех, кто игнорируют законодательство.

— О каких вам известно случаях или ситуациях, когда вручение повесток происходит с нарушениями или как-то за рамками правового поля?

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— Законодательством предусмотрен четкий перечень должностных лиц, имеющих право вручать повестки. Это уполномоченные лица ТЦК [территориальных центров комплектования, ранее военкоматы], представители ЖЭКов, управляющие домов, если точнее говорить, представители органов местного самоуправления, работодатели и представители учебных заведений. Все они имеют право вручать повестки. Могут ли представители ТЦК вручать повестки на улице? Да, они это могут делать. Могут ли это делать представители полиции? Нет, не предусмотрено это в полномочиях ни представителей полиции, ни Вооруженных сил Украины, ни территориальной обороны, которая тоже входит в Вооруженные силы Украины.

Дискуссионным является вопрос вручения повестки за подписью руководителя ТЦК, когда персональные данные лица заполняют уже на месте остановки лица, и если это делает не руководитель ТЦК, а обычный уполномоченный представитель ТЦК. Повестка должна быть заполнена и подписана именно руководителем ТЦК, за его подписью и его печатью. Иначе, по мнению некоторых юристов, такая повестка не будет являться надлежащим доказательством оповещения лица о необходимости прибыть в определенный день и время в ТЦК. Дискуссионным также является вопрос правомерности передачи персональных данных представителем полиции представителю ТЦК при проверке документов лица. Но этот вопрос дискуссионный, и устойчивой судебной практики еще здесь нет. Однако не нужно забывать и о том, что у полиции есть полномочия административного задержания лица и доставки его в ТЦК в случае наличия информации об его уклонении от мобилизации. Однако и здесь есть определенная процедура, которая предусматривает предварительное официальное письменное обращение руководителя ТЦК.

На мой взгляд, наше законодательство о мобилизации и мобилизационной подготовке в принципе требует доработки, потому что есть немало "белых" пятен, которые не урегулированы. В общем, вручение повесток регулируется сейчас порядком, регулировавшим обычный призыв на срочную службу. Думаю, следовало бы утвердить порядок, который регулировал бы этот вопрос именно относительно мобилизации, то есть в нынешних условиях.





— Могут ли представители ТЦК требовать у граждан на улице, в общественных местах документы без представителей полиции рядом?

— Нет, у представителей ТЦК нет полномочий на проверку документов на улице. Собственно поэтому они ходят с полицией.

— Какая ответственность сейчас предусмотрена в случае повторной неоднократной неявки за повесткой в ТЦК?

— Повесток, как известно, есть четыре вида: повестки на уточнение данных, на прохождение военно-врачебной комиссии, срочную военную службу и мобилизационные распоряжения. Если лицо еще не прошло военно-врачебную комиссию и еще, в принципе, неизвестно, пригодно ли оно по состоянию здоровья к военной службе во время военного положения или нет, то ответственность наступает административная. Если лицо расписалось или отказалось расписаться, но есть надлежащим образом составленный акт об его отказе, то это административная ответственность. В случае повторного нарушения в течение года предусмотрен штраф до 8,5 тыс. грн. Однако, если лицо прошло военно-врачебную комиссию, его признали пригодным, и если оно в случае несогласия с этим решением не обжаловало его в центральную военно-врачебную комиссию, или в судебном порядке, то, как следствие, здесь уже может наступить уголовная ответственность. То есть, если лицу уже после военно-врачебной комиссии вручили мобилизационное распоряжение, то наступает уголовная ответственность за уклонение от мобилизации. Уголовным кодексом предусмотрена ответственность до пяти лет лишения свободы за уклонение от мобилизации.





— Какие причины считаются уважительными, если лицо вовремя не явилось в ТЦК на уточнение данных, скажем, и как дальше действовать, чтобы не нарушить закон?

— Во-первых, лицо могло просто заболеть. Но это нужно подтвердить справкой от врача или выпиской из медицинской карты, то есть подтверждающим документом. Также причиной могли быть обстоятельства непреодолимой силы, например, военные действия начались на определенной территории, как было на юге или на востоке. Смерть или болезнь близкого родственника тоже является уважительной причиной. То есть если по таким причинам лицо не явилось, и его привлекли к ответственности, то оно может это обжаловать. Но потом нужно появиться по возможности и принести и предоставить подтверждающие документы.

Опять же, ситуация, когда в дороге вручают повестку и личность направляют в ТЦК, не по месту регистрации. Но ведь в таком случае учетное дело лица в другом ТЦК, то какой смысл туда появляться? И о какой ответственности может идти речь, если лицо не появилось в ТЦК, в котором нет его учетных данных? Тогда человек может обратиться в свой ТЦК, по месту регистрации, там уточнить данные, и будет подтверждение того, что человек обратился в надлежащий ТЦК.

Я хотел бы также добавить, что да, повестки постоянно раздают, но в основном для уточнения данных. Далее еще предстоит пройти военно-врачебную комиссию. Если лицо имеет противопоказания к прохождению военной службы, то предоставляет соответствующие документы и ВВК принимает их. В любом случае, если ВВК, по мнению лица, не приняла во внимание заболевания, исключающие возможность его мобилизации, то можно и нужно обратиться в Центральную военно-врачебную комиссию (ЦВВК) для обжалования, а затем и в суд, правовые средства защиты у нас есть, люди могут ими пользоваться.

В случаях, когда лицо не подлежит мобилизации - самостоятельно воспитывает ребенка, или в семье есть ребенок-инвалид, или другой член семьи - инвалид, человек предоставляет подтверждающие документы и он также не подлежит мобилизации.