Общая мобилизация. Почему выдают повестки лицам с инвалидностью и отсрочкой

16 июня, 18:50
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Повестки могут получать абсолютно все мужчины в Украине (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Повестки могут получать абсолютно все мужчины в Украине (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Общая мобилизация и военное положение, продолжающиеся в Украине с 24 февраля 2022 года, продлены до 18 августа 2023 года. Военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет — они могут быть мобилизованы повесткой из территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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Принудительно мобилизовать можно не всех мужчин - некоторые имеют право на отсрочку по закону. Однако повестки выдают даже тем, у кого есть официальная отсрочка от мобилизации.

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Юристка ОО Юридическая сотня Мария Звягинцева рассказала NV, почему повестки вручают лицам, уже имеющим отсрочку и лицам с инвалидностью, которых запрещено мобилизовать, и можно ли игнорировать такие повестки.

Почему выдают повестки лицам с инвалидностью и отсрочкой

«Конечно, сейчас в государстве военное положение и всеобщая мобилизация, поэтому однозначно есть шанс быть мобилизованным. ТЦК имеет право проверять учетные данные и направлять на ВЛК, в том числе тех, кто имеет отсрочку или бронирование», ― подчеркнула она.

То есть повестки могут получать абсолютно все мужчины в Украине, которые показались пригодными людям, раздающим повестки.

Такие мужчины получают повестку об уточнении данных ― поскольку повестку нельзя обжаловать в суде, человек идет в ТЦК в указанное время и должен предоставить документы, подтверждающие, что у него есть отсрочка, бронирование или лицо с инвалидностью, которое запрещено мобилизовать принудительно.

ТЦК имеет право проверять учетные данные и направлять лиц на прохождение ВЛК, в том числе тех, кто имеет отсрочку или бронирование.

«Если они получили повестку, должны прийти в ТЦК с документами, подтверждающими инвалидность, и сверить военно-учетные данные. Призвать таких людей на службу могут только с их согласия и по месту жительства», - подчеркнула Мария Звягинцева.

Напомним, что повестка нового образца утверждена постановлением Кабмина от 30 декабря 2022 года № 1487. Основное отличие — в повестке не указана цель вызова в ТЦК, например для сверки данных, медосмотра и т.д.

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Редактор: Святослав Василик

Теги:   Мобилизация Инвалиды Повестка Проверка бронирование от мобилизации ТЦК

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