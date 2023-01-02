По рекомендациям госслужб. Правительство изменило особенности ведения учета военнообязанных во время войны 2 января, 12:35 Как пройдет мобилизация 2023 года в Украине (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине утвердили новый порядок организации военного учета призывников, в котором изменили особенности учета госучреждениями, предприятиями, учреждениями и организациями. 30 декабря Кабмин утвердил соответствующее решение, написал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

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«Порядок совершенствует отдельные вопросы взаимодействия территориальных центров комплектования и социальной поддержки с органами государственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями по вопросам организации и ведения военного учета», ― объясняет Тарс Мельничук.

Особенности взятия на учет военнообязанных в Украине

Взятие на военный учет, снятие с военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, сведения о которых имеющиеся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, осуществляется на основании сведений о декларировании, снятии с задекларированного/зарегистрированного места жительства лиц в электронной форме, направленных органами регистрации через Единую информационную систему МВД в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, указано в Порядке организации и ведения военного учета призывников и военнообязанных.

Кроме того, мужчина может по собственному желанию предоставить сведения для включения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов во время формирования декларации о месте жительства

Также, с реестром взаимодействует портал ДІЯ. Отправляются следующие данные:

фамилия, собственное имя, отчество ( при наличии), пол, дата рождения;

при наличии), пол, дата рождения; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре ( при наличии);

при наличии); тип военно-учетного документа, наименование ТЦК, в котором лицо состоит и/или состояло на указанном учете;

серия и/или номер военно-учетного документа ( при наличии);

при наличии); адрес текущего задекларированного/зарегистрированного места жительства или адрес предварительного задекларированного/зарегистрированного места жительства ( для лиц, на дату формирования заявления не имеющих задекларированного/зарегистрированного места жительства).

Кого берут на военный учет

Лица в возрасте от 18 до 27 лет берутся на военный учет призывников в ТЦК по месту регистрации.

Взятию на военный учет военнообязанных государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями подлежат:

граждане, пригодные по состоянию здоровья к прохождению военной службы в мирное или военное время, не достигшие предельного возраста пребывания в запасе Вооруженных Сил;

лица, уволенные с военной службы в запас Вооруженных сил, СБУ, Службы внешней разведки;

лица, прекратившие альтернативную ( невоенную) службу в случае истечения срока ее прохождения или досрочно в соответствии с Законом Украины Об альтернативе (н евоенную) службу;

невоенную) службу в случае истечения срока ее прохождения или досрочно в соответствии с Законом Украины Об альтернативе евоенную) службу; лица, уволенные со службы из Национальной полиции, МВД, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты ( кроме лиц, принятых на службу гражданской защиты в порядке, определенном Кодексом гражданской защиты Украины, до прохождения срочной военной службы), Государственной уголовно-исполнительной службы, центрального органа исполнительной власти, реализующей государственную налоговую и таможенную политику;

кроме лиц, принятых на службу гражданской защиты в порядке, определенном Кодексом гражданской защиты Украины, до прохождения срочной военной службы), Государственной уголовно-исполнительной службы, центрального органа исполнительной власти, реализующей государственную налоговую и таможенную политику; лица, которые получили гражданство Украины и подлежат взятию на военный учет военнообязанных;

лица, прибывшие из других местностей ( административно-территориальных единиц) или из-за границы на новое место жительства;

административно-территориальных единиц) или из-за границы на новое место жительства; военнообязанные, исключенные из военного учета СБУ, Службы внешней разведки;

призывники, которые в соответствии со статьей 18 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе освобождены от призыва на срочную военную службу;

лица, достигшие предельного возраста ( 27 лет) пребывания на военном учете призывников;

27 лет) пребывания на военном учете призывников; женщины, имеющие специальность, родственный соответствующими военно-учетными специальностями, перечень которых утверждается Кабинетом Министров Украины, при условии их пригодности к прохождению военной службы по состоянию здоровья, возрасту и семейному состоянию;

лица, прибывшие с временно оккупированной территории Украины, после взятия на военный учет в ТЦК по месту взятия их на учет как внутренне перемещенных лиц.

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Кого не берут на учет военнообязанных и призывников

Не подлежат взятию на военный учет призывников государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями граждане:

выбывают в другую местность ( административно-территориальную единицу) Украины к новому месту жительства;

административно-территориальную единицу) Украины к новому месту жительства; выбывают сроком более трех месяцев за пределы Украины;

взятые согласно решениям комиссии по вопросам приписки или призывной комиссии на военный учет военнообязанных;

получили воинские звания офицерского состава после прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса;

прекратили альтернативную ( невоенную) службу в случае истечения срока ее прохождения или досрочно в соответствии с Законом Украины ( невоенную) службу.

Не подлежат взятию на военный учет военнообязанных государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями:

лица, которые после прохождения срочной военной службы приняты на военную службу по контракту к военным формированиям, образованным в соответствии с законами, кроме Вооруженных Сил, или на службу в Национальную полицию, органы, подразделения гражданской защиты, в Госспецсвязи, Государственную уголовно-исполнительную службу ;

лица, выбывшие сроком более трех месяцев за пределы Украины;

лица, выбывшие в другие страны на постоянное место жительства;

в других случаях — по решению Минобороны.

Военный учет — задачи учреждений, предприятий и организаций

Государственные органы, предприятия, учреждения и организации выполняют следующие мероприятия:

проверка у граждан при принятии на работу ( обучение) наличию военно-учетных документов. Прием на работу ( обучение) призывников и военнообязанных осуществляется только после взятия их на военный учет в районных ( Городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, а также в случае пребывания на военном учете в СБУ и Службе внешней разведки;

обучение) наличию военно-учетных документов. Прием на работу обучение) призывников и военнообязанных осуществляется только после взятия их на военный учет в районных Городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, а также в случае пребывания на военном учете в СБУ и Службе внешней разведки; отправка в семидневный срок в соответствующие ТЦК сообщения об изменении учетных данных призывников и военнообязанных, принятых на работу ( обучение) или уволенных с работы ( отчисленных из учебного заведения);

обучение) или уволенных с работы отчисленных из учебного заведения); оповещение по требованию ТЦК призывников и военнообязанных об их вызове и обеспечении их своевременного прибытия;

обеспечение полноты и достоверности учетных данных призывников и военнообязанных согласно требованиям;

взаимодействие с ТЦК относительно сроков и способов сверки данных личных карт, списков призывников и военнообязанных, их учетных данных, внесения соответствующих изменений в них, а также оповещения призывников и военнообязанных;

организация периодической сверки личных карт призывников и военнообязанных с записями в военных билетах и удостоверениях о приписке к призывным участкам. Не реже одного раза в год проведения сверки личных карточек работников с учетными документами ТЦК, в которых они состоят на военном учете;

в пятидневный срок со дня представления соответствующих документов внесения в личные карты призывников и военнообязанных изменений относительно их семейного положения, места жительства ( нахождение), образования, места работы и должности и отправки ( при наличии) ежемесячно до 5 числа в ТЦК сообщение об изменении учетных данных;

нахождение), образования, места работы и должности и отправки при наличии) ежемесячно до 5 числа в ТЦК сообщение об изменении учетных данных; составление и представление ежегодно до 1 декабря в рТЦК списков граждан, подлежащих приписке к призывным участкам ( в случае их наличия);

в случае их наличия); прием под расписку от призывников и военнообязанных их военно-учетных документов для представления в ТЦК для сверки с учетными данными и оформление бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время;

своевременное оформление документов для бронирования военнообязанных за центральными и местными органами исполнительной власти, другими государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями на период мобилизации и военное время;

постоянный контроль за исполнением должностными лицами государственных органов, предприятий, учреждений и организаций, призывниками и военнообязанными установленных правил военного учета и проведения соответствующей разъяснительной работы;

постоянное информирование ТЦК о гражданах и должностных лицах, нарушающих правила военного учета, для привлечения их к ответственности по закону;

ведение и хранение журнала учета результатов проверок состояния военного учета призывников и военнообязанных и сверки их учетных данных с данными ТЦК.

Что изменилось в 2023 году постановлением Кабмина

По словам Тараса Мельничука, в ведении военного учета призывников, военнообязанных и резервистов меняется следующее:

учтены рекомендации Национального агентства по государственной службы Украины и Государственной службы статистики Украины относительно новых списков персонального учета государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями;

усовершенствованы отдельные вопросы взаимодействия территориальных центров комплектования и социальной поддержки с органами государственной власти, предприятиями, учреждениями, организациями;

учет в 2023 году будет осуществляться в сотрудничестве с Нацагентством по госслужбе и Госстатом.