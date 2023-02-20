Во время военного положения. Возможно ли досрочное прекращение контракта военного с ВСУ в Украине 20 февраля, 14:39 Мобилизация в Украине — какой срок службы по контракту и кто может расторгнуть контракт досрочно (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине во время мобилизации некоторые мужчины и женщины заключали контракты с ВСУ, поскольку их не призывали по мобилизации. Какие сроки службы по контракту во время войны, можно ли расторгнуть контракт досрочно?

Общая мобилизация и военное положение продлены в Украине до 19 мая 2023 года и продолжаются с февраля 2022 года. Добровольцев не всегда призывают по мобилизации, и во время войны они могут заключать контракты с ВСУ, если все равно хотят служить.

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Военная служба по контракту может быть досрочно прекращена путем расторжения контракта и по истечении срока контракта в обычное и особое время. В законодательстве предусмотрены как особенности расторжения контракта, так и продление его в случае окончания войны.

Причины для увольнения с военной службы контрактников

Частью 5 статьи 26 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе предусмотрены основания для прекращения (расторжение) контрактов и увольнения военнослужащих с военной службы, которые проходят военную службу по контракту:

в мирное время;

во время действия особого периода (кроме периодов с момента объявления мобилизации и с момента введения военного положения);

во время мобилизации и военного положения.

Так, с момента введения военного положения в Украине применяются основания, предусмотренные пунктом 3 части 5 статьи 26 Закона для прекращения (разрыва) контрактов и увольнения военнослужащих.

по возрасту ― в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе; по состоянию здоровья ― на основании решения ( постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета; в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания; по таким семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам ( если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу):

в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа ( инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, который получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, обеспечивающей формирование и реализующей государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность;

инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, который получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, обеспечивающей формирование и реализующей государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность; в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой ( мужем), ребенком, а также родителями своими или жены ( мужа), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения;

мужем), ребенком, а также родителями своими или жены мужа), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения; в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

военнослужащие-женщины ― в связи с беременностью;

военнослужащие-женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;

детей) в возрасте до 18 лет; военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;

В части 4 статьи 26 Закона предусматривается, как военнослужащие, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период могут уволиться с военной службы.

Сколько длится контракт с ВСУ в военное положение

В связи с окончанием срока контракта с момента введения военного положения освобождение невозможно. Соответственно, контракт по этому основанию не может быть прекращенным (разорванным). Военнослужащий не может быть уволен с военной службы до объявления демобилизации по приказу президента Украины.

Пункт 2 части 9 статьи 23 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе устанавливает правило, что для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, действие контракта продолжается сверх установленных сроков с момента введения военного положения до объявления демобилизации.

Продление военной службы и действия контракта сверх установленных сроков оформляется приказами по в/ч.

В случае продления срока контракта в экземпляре, хранящемся в личном деле, делается запись с указанием оснований и даты продления срока контракта, заверяемого подписью командира (начальника) воинской части и скрепляется соответствующей гербовой печатью.

Военнослужащий может подать в службу персонала воинской части второй экземпляр контракта, где делается соответствующая запись с указанием оснований продления срока контракта. В случае неподачи военнослужащим экземпляра контракта в первом экземпляре делается соответствующая запись.