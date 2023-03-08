На законных основаниях. Как и когда можно перевестись в другую воинскую часть во время войны 8 марта, 19:56 Мобилизация 2023 — когда и как можно перевестись в другую воинскую часть или подразделение (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине всеобщая мобилизация продолжается с февраля 2022 года. Мобилизированных и добровольцев могут посылать в любые воинские части. Рассказываем, что юристы советуют делать, когда необходимо осуществить перевод в другую часть.



Военные, которые уже служат определенное время в защите Украины и военные, только мобилизовавшие иногда могут сталкиваться с ситуацией, когда состояние здоровья не соответствует условиям несения службы. Кроме того, бывают случаи, когда военному нужно быть в другой части или подразделении, в том числе по семейным обстоятельствам.

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Как сообщает Каменский местный центр по предоставлению БВПП, в настоящее время существует два действенных основания и один алгоритм, как можно перевестись в другую часть, однако и они работают не всегда.

Каковы основания для перевода в другую часть

Есть два действенных основания перевода военнослужащего:

по состоянию здоровья ( работает в 90% случаев);

работает в 90% случаев); по семейным обстоятельствам ( 50 на 50);

Справка ВВК «ограниченно пригодный» часто не получает своего дальнейшего выполнения, что не совсем правильно, отмечают специалисты. Это касается мобилизованных и раненых военных, у которых состояние здоровья серьезно нарушено, однако по решению ВВК они все еще пригодны для службы.

Абзац второй подпункта «г» пункта 20.3 главы 20 раздела ІІ Приказа № 402 14.08.2008 отмечает что, одновременно с постановлением ВВК в индивидуальном порядке с учетом военной специальности, занимаемой должности, возраста, фактически выполняемой работы приспособленности к ней того, кто прошел медицинское освидетельствование, в постановлении в произвольной форме указывается, какие виды службы и работы противопоказаны этому лицу.

То есть на законном уровне, граждане, признанные ограниченно пригодными к военной службе, непригодны к службе:

в высокомобильных десантных войсках;

плавсоставе;

морской пехоте;

спецсзданиях.



Военнослужащие, признанные ограниченно пригодными к военной службе, пригодны к службам:

в частях ( подразделениях) обеспечения;

подразделениях) обеспечения; военных комиссариатах;

учреждениях, организациях;

учебных заведениях.

Отсюда следует, что ограниченно пригодный военнослужащий пригоден только к трем видам службы:

подразделения обеспечения;

территориальные центры комплектования;

штабная работа;

П. 90 Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины указывает на: «Необходимость и срочность перемещения военнослужащих, не достигших предельного возраста пребывания на военной службе и признанные военно-врачебной комиссией по состоянию здоровья ограниченно пригодными к военной службе, с занимаемых должностей на другие должности, на которых они могут исполнять обязанности военной службы с учетом состояния здоровья, подготовки и опыта службы, определяются командирами (начальниками), которые вправе назначать военнослужащих на соответствующие должности».

То есть необходимо инициировать вопросы соответствия занимаемой должности и привести убедительные аргументы, подчеркнув прямое влияние заболевания реальной возможностью выполнять те или иные военные обязанности.

Перевод военных ― порядок действий

Алгоритм перевода по состоянию здоровья выглядит так:

Ограниченная пригодность

Инициирование вопроса о соответствии занимаемой должности ( рапорт + подтверждающие документы); по возможности получить отношение « приглашения» с другой в/ч.



Если не сработало, то обжалуем отказ/игнор вышестоящего руководства или в судебном порядке. При наличии убедительных аргументов!

По семейным обстоятельствам

«К сожалению, данный вопрос хоть и определен п. 82 Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ „по личной просьбе военнослужащего“, подробно он неурегулирован. То есть нужно убедить командование в крайней необходимости такого перевода. Однако в отличие от порядка увольнения по семейным обстоятельствам, порог доказывания необходимости перевода по таким обстоятельствам несколько ниже», ― подчеркивают специалисты.

В этом случае достаточно перечислить и подробно описать все обстоятельства, при которых военнослужащий желает сменить место службы. В первую очередь подлежат доказанию обстоятельства того, что другие родственники (родители супруга) не могут оказать такую помощь лицу.

Если командование не соглашается на первод, последний альтернативный вариант — просить отпуск по семейным обстоятельствам до 10 суток в порядке п. 186 Положения, чтобы присмотреть за лицом.