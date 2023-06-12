Мобилизация в Украине. На кого сейчас наибольший спрос в рядах ВСУ

12 июня, 15:26
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Всеобщая мобилизация в Украине (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Всеобщая мобилизация в Украине (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

В Украине продолжается военное положение, во время которого военнообязанные мужчины получают повестки и могут быть мобилизованы. Среди тех, на кого в 2023 году есть большой спрос в рядах ВСУ, — граждане, владеющие иностранными языками.

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Об этом рассказал начальник Харьковского ОТЦК полковник Владимир Арап.

Специалисты для сотрудничества с иностранными инструкторами

По словам Владимира Арапа, сейчас ВСУ очень нужны люди, которые владеют иностранными языками. Это позволит им сотрудничать с инструкторами разных стран, которые выделяют вооружение и технику Украине.

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«Сейчас есть запрос на граждан, которые на высоком уровне владеют английским, немецким и французским языками. Такие специалисты нужны для сотрудничества с зарубежными инструкторами, которые помогают нашим военнослужащим осваивать новейшие виды вооружения, полученное от международных партнеров», — рассказал начальник Харьковского ОТЦК.

Напомним, что в Украине всеобщую мобилизацию продлили в начале мая еще на три месяца. Заканчивается срок действия указа 18 августа с возможностью дальнейшего продления.

Законодательством Украины не до конца урегулирован процесс вручения повесток, поэтому вручают их уполномоченные лица в любых публичных местах, на блокпостах и адресно.

Предусмотрено четыре вида повесток и установлено, кто может проводить оповещение путем вручения повесток и как именно они выдаются.

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Редактор: Святослав Василик

Теги:   Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Иностранные языки Инструктор

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