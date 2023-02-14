Уклонение от призыва. Можно ли мобилизовать во время войны по телефону — решение суда 14 февраля, 08:43 Мобилизация в Украине — можно ли вызвать телефоном вместо повестки (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине продолжаются усиленные мобилизационные мероприятия, повестки выписываются на улицах всем мужчинам от 18 до 60 лет. По законам Украины, неприбытие по повестке предусматривает административную или уголовную ответственность.

В 2022 году мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе. ТЦК подали в суд по статье 336 Уголовного кодекса Украины из-за того, что он оказался в списке лиц, не явившихся для отправки в часть. Однако суд оправдал его из-за ненадлежащего уведомления о времени и месте сбора для отправки, говорится в решении суда в судебном реестре.

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Мужчина получил мобилизационное распоряжение, в котором были указаны одни дата и время отправления, однако работники ТЦК сказали ему, что его отправят в другой день и позвонят по телефону.

После этого ему позвонил по телефону работник военкомата и сообщил, чтобы мужчина на следующий день пришел с вещами в ТЦК для отправки в воинскую часть.

В решении указано, что мужчина собрался и стал ждать отправки.

Однако мужчина не пришел, поскольку, как потом выяснилось, не так услышал по телефону от работника ТЦК время, на который нужно было прийти в ТЦК.

По словам оператора-работника ТЦК, он звонил по телефону военнообязанному, однако тот был вне зоны досягаемости.

В отношении него правоохранители открыли уголовное производство по ст. 336 УК Украины.

Рассмотрев дело, суд отметил, что часть 3 статьи 22 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации предусмотрено, что во время мобилизации граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты территориального центра комплектования и социальной поддержки в сроки, указанные в полученных ими документах (мобилизационных распоряжениях, повестках руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки).

Однако вызов военнообязанного произошел способом, не предусмотренным законом, и работники ТЦК не могут доказать, на когда и куда вызвали военнообязанного - время и место не зафиксированы в соответствующем документе.

Кроме того, представители ТЦК не представили доказательство другой повестки, выписанной на другую дату, поэтому это не может быть надлежащим доказательством вызова лица, и обстоятельством подтверждающим его вину.

Это все исключает наличие в действиях мужчины состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины, а именно умысла на уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период.

Мобилизация 2023 ― ответственность за уклонение или нарушение порядка

Национальная полиция Украины или ее территориальные подразделения в пределах компетенции по требованию ТЦК представляют в десятидневный срок сведения о призывниках о привлечении к уголовной ответственности, отсутствие (наличие) судимости.

По письменному представлению начальника ТЦК полиция может подать в розыск уклоняющегося от мобилизации мужчину.

Согласно статье 210 Кодекса об административных правонарушениях административная ответственность может быть в виде наложенного штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. Повторное нарушение или нарушение в особое состояние влечет наложение штрафа на граждан от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

По статье 335 Уголовного кодекса Украины виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности - ограничение свободы сроком до 3 лет.

Статья 336 Уголовного кодекса Украины уклонение от призыва наказывается лишением свободы сроком от трех до пяти лет.

Статья 337 УКУ предусматривает штраф от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного года в случае уклонения, военнообязанного, резервиста от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки, руководителями соответствующих органов Службы безопасности Украины, соответствующих подразделений Службы внешней разведки.

По части 3 статьи 38 Закона Украины о воинской обязанности Органы Национальной полиции Украины в установленном законом порядке обязаны по обращениям ТЦК, ЦУ или региональных органов СБУ доставить в них лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.