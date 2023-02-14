Уклонение от призыва. Можно ли мобилизовать во время войны по телефону — решение суда

14 февраля, 08:43
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Мобилизация в Украине — можно ли вызвать телефоном вместо повестки (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Мобилизация в Украине — можно ли вызвать телефоном вместо повестки (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине продолжаются усиленные мобилизационные мероприятия, повестки выписываются на улицах всем мужчинам от 18 до 60 лет. По законам Украины, неприбытие по повестке предусматривает административную или уголовную ответственность.

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В 2022 году мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе. ТЦК подали в суд по статье 336 Уголовного кодекса Украины из-за того, что он оказался в списке лиц, не явившихся для отправки в часть. Однако суд оправдал его из-за ненадлежащего уведомления о времени и месте сбора для отправки, говорится в решении суда в судебном реестре.

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Мужчина получил мобилизационное распоряжение, в котором были указаны одни дата и время отправления, однако работники ТЦК сказали ему, что его отправят в другой день и позвонят по телефону.

После этого ему позвонил по телефону работник военкомата и сообщил, чтобы мужчина на следующий день пришел с вещами в ТЦК для отправки в воинскую часть.

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В решении указано, что мужчина собрался и стал ждать отправки.

Однако мужчина не пришел, поскольку, как потом выяснилось, не так услышал по телефону от работника ТЦК время, на который нужно было прийти в ТЦК.

По словам оператора-работника ТЦК, он звонил по телефону военнообязанному, однако тот был вне зоны досягаемости.

В отношении него правоохранители открыли уголовное производство по ст. 336 УК Украины.

Рассмотрев дело, суд отметил, что часть 3 статьи 22 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации предусмотрено, что во время мобилизации граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты территориального центра комплектования и социальной поддержки в сроки, указанные в полученных ими документах (мобилизационных распоряжениях, повестках руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки).

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Однако вызов военнообязанного произошел способом, не предусмотренным законом, и работники ТЦК не могут доказать, на когда и куда вызвали военнообязанного - время и место не зафиксированы в соответствующем документе.

Кроме того, представители ТЦК не представили доказательство другой повестки, выписанной на другую дату, поэтому это не может быть надлежащим доказательством вызова лица, и обстоятельством подтверждающим его вину.

Это все исключает наличие в действиях мужчины состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины, а именно умысла на уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период.

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Мобилизация 2023 ― ответственность за уклонение или нарушение порядка

Национальная полиция Украины или ее территориальные подразделения в пределах компетенции по требованию ТЦК представляют в десятидневный срок сведения о призывниках о привлечении к уголовной ответственности, отсутствие (наличие) судимости.

По письменному представлению начальника ТЦК полиция может подать в розыск уклоняющегося от мобилизации мужчину.

  • Согласно статье 210 Кодекса об административных правонарушениях административная ответственность может быть в виде наложенного штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. Повторное нарушение или нарушение в особое состояние влечет наложение штрафа на граждан от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.
  • По статье 335 Уголовного кодекса Украины виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности - ограничение свободы сроком до 3 лет.
  • Статья 336 Уголовного кодекса Украины уклонение от призыва наказывается лишением свободы сроком от трех до пяти лет.
  • Статья 337 УКУ предусматривает штраф от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного года в случае уклонения, военнообязанного, резервиста от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки, руководителями соответствующих органов Службы безопасности Украины, соответствующих подразделений Службы внешней разведки.
  • По части 3 статьи 38 Закона Украины о воинской обязанности Органы Национальной полиции Украины в установленном законом порядке обязаны по обращениям ТЦК, ЦУ или региональных органов СБУ доставить в них лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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Теги:   Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Повестка Война России против Украины

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