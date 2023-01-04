Общая мобилизация 2023. Можно ли уволиться со службы после бронирования на работе 4 января, 18:05 Общая мобилизация 2023 — можно ли уволиться со службы забронированным (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине введено бронирование во время мобилизации из-за войны войны. Общая мобилизация продолжается с 24 февраля 2022 года, и таким образом были призваны мужчины из разных предприятий и организаций.

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Юрист Константин Гритчин объяснил, можно ли забронировать военнослужащего на работе и сможет ли он уволиться со службы из-за бронирования на работе.

Согласно абз.2 ч.1 ст.23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, забронированные на период мобилизации и военное время учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Бронирование военнообязанных ― кто получает отсрочку

Согласно постановлению КМУ Некоторые вопросы бронирования военнообязанных в условиях правового режима военного положения от 03 марта 2022 г. № 194, бронирование осуществляется в отношении военнообязанных.

В статье 25 Закона о мобилизации бронированию подлежат работающие военнообязанные:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи ( заказ), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач ( заказов);

заказ), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач заказов); на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Юрист отметил, что бронировать можно военнообязанных, а не военнослужащих. То есть военнослужащие не могут быть забронированы после того, как их мобилизовали.

В статье 1 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе есть определение военнообязанных и военнослужащих.

военнослужащие ― лица, проходящие военную службу;

военнообязанные ― лица, которые находятся в запасе для комплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

Кто может уволиться с военной службы

В части 4 статьи 26 Закона о воинской обязанности перечислены основания, на которых военнослужащие, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период увольняются со службы.

Уволиться во время военного положения можно по следующим причинам:

по возрасту ― в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе; по состоянию здоровья ― на основании вывода ( постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета; в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания; по таким семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам ( если военнослужащие не изъявили желания продолжать военную службу):

в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа. ( инсулинозависимый), заболеванием почек IV степени, ребёнка, получившего тяжелую травму, который требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственная политика в сфере здравоохранения, но которой не установлена ​​инвалидность;

инсулинозависимый), заболеванием почек IV степени, ребёнка, получившего тяжелую травму, который требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственная политика в сфере здравоохранения, но которой не установлена ​​инвалидность; в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой (мужем) , ребенком, а также родителями своими или жены (мужа ), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения;

, ребенком, а также родителями своими или жены ), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения; в связи с наличием жены (мужа ) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены ( мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы; в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, за заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения, требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

военнослужащие-женщины – в связи с беременностью;

военнослужащие-женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;

детей) в возрасте до 18 лет; военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;

детей) в возрасте до 18 лет; пребывание на содержании военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет.

«Таким образом, отсутствует такое основание для увольнения, чтобы предоставляла право уволиться с военной службы забронированному лицу. Если же решение о бронировании было принято ранее мобилизации, то решение о мобилизации можно отменить в судебном порядке, поскольку бронирование освобождает от мобилизации», – подчеркнул он.