Чего ждать после Нового года: в Минобороны дали прогноз по мобилизации 15 декабря, 07:17 Мобилизация в Украине 2023: что известно (Фото:Министерство обороны Украины / facebook)

Накануне Анна Маляр на телевидении рассказала о том, изменится ли мобилизация в новом 2023 году.

По ее словам, призыв может усилиться, если этого потребуют военные события. Позже в своем Telegram-канале она более подробно и развернуто объяснила, что имела в виду.

«Продолжение мобилизации зависит от хода войны. Поэтому здесь прогнозы некорректны. Мобилизацию объявляет своим указом Президент. Общая мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года и периодически продолжается указами Президента из-за продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессии россии против Украины. Сейчас уже несколько раз мобилизацию продолжали на 90 дней. Сейчас она продлена с 21 ноября на 90 дней. ( Указ от 7 ноября 2022 г. № 758)», — отметила советница Министра обороны.

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Она также объяснила, что мобилизационные потребности (количество призывников) зависит от нескольких факторов. Эту потребность рассчитывают военные.

Также ранее в командовании ВСУ рассказали о снижении темпов мобилизации и ее сроках окончания. Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ отметил, что в настоящее время в Украине снизились темпы мобилизации, в соответствии с теми, которые были в начале полномасштабного вторжения, однако призыв продолжается. Он пояснил, что мобилизация будет продолжаться до конца военных действий на территории Украины.

Поэтому в рамках призыва время от времени мобилизуют определенное количество военнообязанных для обновления личного состава, доукомплектования частей и некоторых подразделений, как и рассказывала Маляр ранее.

Напомним, ранее НВ рассказывал, как проходит мобилизация безработных и кого призывают в первую очередь.