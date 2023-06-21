Всеобщая мобилизация. Кто пройдет обучение перед отправкой на фронт 21 июня, 19:10 Военнообязанные без опыта военной службы отправляются на обучение (Фото:АрмияИнформ)

Всеобщая мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля, военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет, и могут быть мобилизованы принудительно и отправлены на фронт после обучения.

Военнообязанные, которые не имеют опыта военной службы отправляются на обучение, которое длится от одного до трех месяцев, а некоторые — отправляются на обучение за границу в союзные страны.

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Об этом рассказал полковник Владимир Арап, начальник Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Кто из мобилизованных поедет на обучение

Владимир Арап подчеркнул, что мужчин, которые не имеют опыта службы, не отправляют сразу на фронт. Зато мобилизованных сразу отправляют в определенные военные учебные центры и заведения.

В дальнейшем представители этих учреждений уже на месте проводят анализ и изучение морально-деловых качеств каждого конкретного человека с целью определения его дальнейшей профильной подготовки.

Начальник Харьковского областного ТЦК отметил, что мобилизованных не должны призывать в воинскую часть, которая задействована в зоне боевых действий, без профессиональной подготовки. Могут быть случаи, когда на обучение отправят человека, который служил но давно — для повышения квалификации.

«Это категорически запрещено Генеральным штабом. Даже тот человек, который проходил военную службу раньше, сначала направляется на общевойсковые полигоны, учебные центры или на курсы повышения квалификации. Распределение по воинским частям и учреждениям происходит после месячной или полуторамесячной подготовки», — рассказал полковник Владимир Арап.

Мобилизация женщин и людей с инвалидностью

Женщин в Украине не мобилизуют принудительно, однако они могут мобилизоваться добровольно. В первую очередь ТЦК интересуют женщины востребованных специальностей и с военным опытом.

«Если женщина имеет желание, определенный военный опыт или соответствующие профессиональные способности и обращается к нам — мы рассматриваем ее кандидатуру, и при необходимости, принимаем решение о ее вступлении в ряды защитников», — подчеркнул полковник Арап.

Люди с инвалидностью и те, кто имеет право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам, мобилизуются только добровольно и служат по месту жительства.