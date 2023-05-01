Во время военного положения. Кого сразу отправляют на фронт и какой сейчас срок обучения мужчин без опыта — глава ТЦК 1 мая, 17:09 Мобилизация 2023: какой срок обучения мобилизованных без опыта и кого отправляют в ЕС (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Начальник территориального центра комплектования рассказал, как распределяют мобилизованных мужчин в Сумской области, и кто может проходить обучение до трех месяцев перед отправкой на фронт.

Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжается с 24 февраля 2022, и все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными. Они могут быть мобилизованы для защиты Украины, несмотря на то, есть ли военный опыт или нет.

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Как сообщил Общественному руководитель территориального центра комплектования Бурини Сергей Павлов, мужчины без военного опыта проходят обучение продолжительностью от одного месяца и могут быть направлены на обучение за границу.

Кого отправляют на фронт сразу после мобилизации

По его словам, независимо от степени подготовки мобилизованного, почти всех сначала отправляют на обучение, которое длится минимум один месяц.

На передовую попадают люди с боевым опытом или кто хотя бы служил раньше.

«Люди, которые служили и имеют опыт, отправляем уже в боевые воинские части, но люди, которые не служили – все попадают в учебные части», – говорит полковник Павлов.

Все остальные начинают распределять по военным частям. Если есть необходимость, мужчины могут отправить на обучение за границу в Польшу или Германию.

«Военнообязанные мы отправляем, почти всех, в учебные части. Там они проходят всю подготовку от одного до трех месяцев», ― отмечает он.

При этом уже в учебном военном центре должны выдать все необходимое кроме белья. По словам начальника ТЦК это:

карематы;

вещевые мешки;

форма;

снаряжение;

«В настоящее время, когда у нас военнообязанный отправляется в воинскую часть или учебную часть, необходимо, чтобы у него было во что переодеться: трусы, носки», ― подчеркнул он.

Кого запрещено мобилизовать принудительно в Украине

В статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации указан перечень оснований, когда мужчинам предоставляется право на отсрочку от мобилизации. Их нельзя мобилизовать принудительно и отправлять на фронт, если они предоставили документы, подтверждающие отсрочку. Есть следующие основания для отсрочки:

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам;

по профессии;

через бронирование;

для обучения и научной деятельности

Лица, которые добровольно хотят мобилизоваться, но имеют основание для отсрочки по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам, могут нести службу только по месту жительства.

Кроме того, по статье 18-1 Закона о Военной обязанности и военной службе мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 27 лет запрещено. Это связано с тем, что с 18 до 27 лет мужчины призываются на срочную службу, отмененную на время военного положения.

Поэтому мужчины от 18 до 27 лет, если они не проходили срочную службу, могут только подписывать контракт с Силами обороны Украины, их нельзя мобилизовать.