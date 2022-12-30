Комментарий руководства ВСУ. Кто может получить повестку в 2023 году

30 декабря, 12:57
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Что известно о вручении повесток в 2023 году (Фото:facebook / Генеральный штаб ВСУ)

Что известно о вручении повесток в 2023 году (Фото:facebook / Генеральный штаб ВСУ)

В 2023 году всеобщая мобилизация, начатая 24 февраля 2022 года, будет продолжаться.

Соответственно, все мужчины в Украине продолжат получать повестки для того, чтобы ТЦК и СП могли иметь актуальную информацию по учету. Вручение повесток на улицах будет проходить до тех пор, пока все мужчины добровольно и регулярно не начнут приходить в ТЦК. Об этом рассказал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

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По его словам, среди мужчин, которым вручают повестки, призывают только 5%. Основная задача повесток, подчеркнул Горбач, это обновление информации о специальности, работе и праве на отсрочку военнообязанных.

«Это не значит, что всем этим людям вручают повестки, чтобы призвать их в ВСУ. В 95% это делают, чтобы гражданин явился в территориальный центр и там уточнили его военно-учетные данные. А потом он возвращается домой», – говорит военный.

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Напомним, ранее НВ рассказывал, призывают ли осужденных с условным сроком в Украине. В Раде уточнили процедуру мобилизации подозреваемых и обвиняемых, желающих заменить приговор на службу.

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Редактор: Лилия Витюк

Теги:   Мобилизация Военное положение Повестка Война в Украине

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