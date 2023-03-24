Нельзя мобилизовать на Украине. Кто подлежит исключению из военного учета во время войны
Мобилизация в Украине: Кто подлежит исключению из военного учета во время военного положения (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)
В Украине всеобщая мобилизация и военное положение продолжаются с 24 февраля. Мужчины от 18 до 60 лет должны состоять на военном учете и могут быть мобилизованы. Исключенные из военного учета мужчины не призываются. Рассказываем, кто подлежит исключению из военного учета и когда это невозможно в Украине.
В Украине военное положение и всеобщую мобилизацию продлили до 20 мая 2023 года. Повестки могут выдавать на улице, блокпостах и публичных местах всем военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет.
После получения повестки на уточнение учетных данных и прохождение военно-врачебной комиссии необходимо явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Если граждане Украины имеют отсрочку, необходимо предъявить или собрать документы и получить ее при уточнении данных. Снятые и исключенные из военного учета и лица с белым билетом также должны появиться. Исключенные из военного учета могут получить отсрочку, а могут быть восстановлены на военном учете.
Также, граждане должны самостоятельно прийти в ТЦК по месту учета, если имеют основания для исключения из учета. Если основания исключения из учета совпадают с основаниями для отсрочки, указанными в статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, они не подлежат мобилизации в 2023 году.
Кто подлежит исключению из военного учета в Украине
Как указано на платформе ДИЯ, исключению из военного учета в ТЦК (ЦУ или региональных органах Службы безопасности Украины, в соответствующем подразделении Службы внешней разведки Украины) подлежат граждане Украины, которые:
призванные или принятые на военную службу;
проходят военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;
признанные военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе с исключением из военного учета;
достигли предельного возраста пребывания в запасе;
прекратили гражданство Украины;
были ранее приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;
направленные для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;
умерли.
ДІЯ указывает, что если военнообязанные не получили к 40-летнему возрасту военно-учетной или родственной с ней специальности, они могут быть исключены из военного учета, но это основание не подкреплено в Украине никаким законом.
Исключения из военного учета лиц, которые по решению суда признаны недееспособными, объявлены умершими (пропавшие без вести) или осужденные к лишению свободы, осуществляется без их личного присутствия.
Исключение из военного учета - необходимые документы
Исключение из военного учета призывников и военнообязанных осуществляется при личном присутствии, как указано в Порядке организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов это обязанность ТЦК. Для исключения из военного учета требуются следующие документы:
- заявление;
- паспорт;
- документы, подтверждающие основание исключения из военного учета;
- военно-учетные документы;
Когда не исключают из военного учета - основания
Основания для отказа в предоставлении услуги:
- Отсутствует заявление;
- Представление не в полном объеме установленного списка документов;
- Представление документов, содержащих недостоверные сведения;
Сроки рассмотрения заявления о исключении из военного учета
По результатам рассмотрения заявления и добавленных документов в ТЦК, куда обратилось лицо, принимается решение об исключении из военного учета или отказе в таком исключении.
На портале ДІЯ сроком рассмотрения заявления и принятия решения называют один рабочий день. Решение человек может забрать самостоятельно или его может забрать его представитель.
Если гражданин не согласен с принятым решением, он может его обжаловать в административном суде.
- Когда отсрочка не действует. 15 случаев, когда отсрочку от мобилизации могут аннулировать
- Военный учет во время мобилизации. Какие данные нужно регулярно обновлять мужчинам и женщинам на работе и в ТЦК
- Даже при повторном вручении. Что делать после получения повестки или мобилизационного распоряжения и кому грозит уголовное наказание