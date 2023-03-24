Нельзя мобилизовать на Украине. Кто подлежит исключению из военного учета во время войны 24 марта, 15:38 Мобилизация в Украине: Кто подлежит исключению из военного учета во время военного положения (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине всеобщая мобилизация и военное положение продолжаются с 24 февраля. Мужчины от 18 до 60 лет должны состоять на военном учете и могут быть мобилизованы. Исключенные из военного учета мужчины не призываются. Рассказываем, кто подлежит исключению из военного учета и когда это невозможно в Украине.

В Украине военное положение и всеобщую мобилизацию продлили до 20 мая 2023 года. Повестки могут выдавать на улице, блокпостах и публичных местах всем военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет.

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После получения повестки на уточнение учетных данных и прохождение военно-врачебной комиссии необходимо явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Если граждане Украины имеют отсрочку, необходимо предъявить или собрать документы и получить ее при уточнении данных. Снятые и исключенные из военного учета и лица с белым билетом также должны появиться. Исключенные из военного учета могут получить отсрочку, а могут быть восстановлены на военном учете.

Также, граждане должны самостоятельно прийти в ТЦК по месту учета, если имеют основания для исключения из учета. Если основания исключения из учета совпадают с основаниями для отсрочки, указанными в статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, они не подлежат мобилизации в 2023 году.

Кто подлежит исключению из военного учета в Украине

Как указано на платформе ДИЯ, исключению из военного учета в ТЦК (ЦУ или региональных органах Службы безопасности Украины, в соответствующем подразделении Службы внешней разведки Украины) подлежат граждане Украины, которые:

призванные или принятые на военную службу;

проходят военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;

признанные военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе с исключением из военного учета;

достигли предельного возраста пребывания в запасе;

прекратили гражданство Украины;

были ранее приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

направленные для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;

умерли.

ДІЯ указывает, что если военнообязанные не получили к 40-летнему возрасту военно-учетной или родственной с ней специальности, они могут быть исключены из военного учета, но это основание не подкреплено в Украине никаким законом.

Исключения из военного учета лиц, которые по решению суда признаны недееспособными, объявлены умершими (пропавшие без вести) или осужденные к лишению свободы, осуществляется без их личного присутствия.

Исключение из военного учета - необходимые документы

Исключение из военного учета призывников и военнообязанных осуществляется при личном присутствии, как указано в Порядке организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов это обязанность ТЦК. Для исключения из военного учета требуются следующие документы:

заявление;

паспорт;

документы, подтверждающие основание исключения из военного учета;

военно-учетные документы;

Когда не исключают из военного учета - основания

Основания для отказа в предоставлении услуги:

Отсутствует заявление;

Представление не в полном объеме установленного списка документов;

Представление документов, содержащих недостоверные сведения;

Сроки рассмотрения заявления о исключении из военного учета

По результатам рассмотрения заявления и добавленных документов в ТЦК, куда обратилось лицо, принимается решение об исключении из военного учета или отказе в таком исключении.

На портале ДІЯ сроком рассмотрения заявления и принятия решения называют один рабочий день. Решение человек может забрать самостоятельно или его может забрать его представитель.

Если гражданин не согласен с принятым решением, он может его обжаловать в административном суде.