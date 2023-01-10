Во время всеобщей мобилизации. Что должно быть указано в повестке и будут ли их выдавать на выходах из метро в Киеве ― глава КМВА 10 января, 18:50 Мобилизация 2023 — можно ли выдавать повестки в публичных местах (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Как пояснил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, Закон не запрещает выдавать повестки в публичных местах. Также он уточнил, что в повестке не обязательно будут указаны личные данные гражданина.

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«Законодательством четко не регламентируется место, где должна быть вручена повестка. Ее могут вручить в любом месте», ― уточнил он на вопрос, можно ли выдавать повестки в Киеве на выходе из метрополитена.

Сергей Попко уточнил, что обязательно должно быть в повестке.

«Повестка обязательно должна содержать подпись руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки и мокрую печать. В повестке должна быть указана ― дата вручения, адрес военкомата и время, в которое нужно туда обратиться», ― сказал он.

По его словам, вручать повестки могут только сотрудники ТЦК, уполномоченные лица ОМС, руководители предприятий/учреждений/организаций, в том числе учебных заведений, физические лица-предприниматели, управители многоквартирных домов.

Бронирование от мобилизации в Киеве

Кроме того, он объяснил статус забронированных сотрудников и особенности их отсрочки.

«В соответствии с Законом о мобилизации и мобилизационной подготовке бронирования военнообязанных в военное время осуществляется по решению Минэкономики с целью обеспечения функционирования органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, а также предприятий (и критической инфраструктуры), учреждений и организаций, в частности уполномоченных банков, удовлетворяющих потребности ВСУ, других военных формирований, населения», ― сказал глава КМВА.

По его словам, МВА не ведет статистику, кто получил отсрочку от мобилизации, поэтому нет информации, сколько людей забронировано.

«Объемы бронирования военнообязанных, работающих в органах государственной власти, определяются с учетом необходимости обеспечения их в условиях военного положения. Объемы бронирования военнообязанных, работающих на предприятиях, учреждениях и организациях, определяются с учетом установленного для него мобилизационного заказа», ― добавил он.

Он попросил киевлян доверять только проверенный информации от официальных источников и не распространять слухи.