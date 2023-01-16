Во время всеобщей мобилизации. Кого будут ставить на военный учет за границей в 2023 году 16 января, 13:49 Общая мобилизация 2023 — кому становиться на военный учет за границей (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Дипломатические учреждения Украины будут вести военный учет украинцев, считающихся военнообязанными во время войны. Рассказываем, какие обязательства налагаются на украинцев за границей во время мобилизации.

С 2023 года дипучреждения Украины обязаны вести военный учет призывников и военнообязанных за рубежом. Постановление № 1487 Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов регулирует сроки и процесс обновления на консульский учет военнообязанных и их военный учет за границей.

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В новом порядке предполагается, что дипломатические учреждения Украины отныне не только должны вести консульский учет среди обязанностей в статье 52 указано, что дипучреждения ведут военный учет украинцев, которые за рубежом.

Кроме того, в Порядке расписано, как проходит проверка дипучреждений и списков тех, кого взяли на военный учет.

Обязанности дипломатических представительств по военному учету

информируют граждан, которые находятся на временном консульском учете и достигли призывного возраста и не имеют отсрочки или не освобождены от призыва на срочную военную службу, о начале очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу;

способствуют возвращению военнообязанных и резервистов в Украину в случае проведения мобилизации и военное время (в особый период);

сообщают в семидневный срок со дня взятия на консульский учет или снятия с него о призывниках, военнообязанных и резервистах соответствующим районным (городским) территориальным центрам комплектования и социальной поддержки, органам СБУ, подразделениям Службы внешней разведки по месту нахождения их на военном учете;

ведут военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете, по списку (приложение 15).

Список хранится в зарубежном дипломатическом учреждении Украины в течение пяти лет.

Среди хранящейся и проверяемой информации ― своевременность представления сообщений в соответствующие районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки, органы СБУ, подразделения Службы внешней разведки о взятии на консульский учет или снятие с него призывников, военнообязанных и резервистов.

Кроме того, в пункте 14 приложения 31 к Порядку предусматривается, что дипломатические учреждения представляют отчетность по ведению военного учета, как все учреждения и организации, осуществляющие его в Украине ― полный список обязанностей указан в пункте 4 того же приложения.

Кто ведет военный учет с 2023 года

Военный учет призывников, военнообязанных и резервистов в Украине ведут:

центральные и местные органы исполнительной власти;

другие государственные органы;

органы местного самоуправления;

органы военного управления (органами управления);

воинские части (подразделения) ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов специального назначения;

ТЦК;

предприятия, учреждения и организации;

учебные заведения;

заведениями здравоохранения независимо от подчинения и формы собственности.

Дипломатическое представительство – это особого рода государственное учреждение, задачей которого является поддержка и развитие официальных отношений со страной пребывания и защита прав и интересов своего государства, его граждан и юридических лиц. В статье 52 Порядка указано, что дипломатические представительства ведут и консульский и военный учет.

Нужно ли становиться на военный учет за границей

На военный облез за границей становятся лица, выезжающие за границу более чем на 3 месяца. Это происходит только после личного прибытия в ТЦК с документами, подтверждающими их право.

«Призывники, военнообязанные и резервисты должны: состоять на военном учете в случае выбытия за пределы Украины сроком более трех месяцев — по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины», - указано в части 1, статьи 1 Приложения 2.

То есть призывники, военнообязанные и резервисты должны стать не только на консульский, но и на военный учет в дипломатических представительствах за рубежом.