Мобилизация в Украине. Кто из украинцев сможет получать зарплату на старой работе после призыва в 2023 году 27 декабря, 12:24 Мобилизация в Украине — кто законно может получать зарплату на работе после призыва (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Общая мобилизация проходит в Украине с 24 февраля. Правительство разрешило военным сохранять рабочее место после мобилизации. Рассказываем, кто может сохранить зарплату после призыва, а кому придется брать отпуск.

В Украине приняли изменения в Закон Украины 2381 О предотвращении коррупции, касающихся соответствующей деятельности в условиях военного положения.

НАПК объясняет, кто теряет право на другие доходы после мобилизации, а кто может получать зарплату на старой работе.

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«В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 25 Закона №1700-VII лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления (перечень таких лиц приведен в п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона № 1700-VII), запрещается заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью, если иное не предусмотрено Конституцией или законами Украины», ― говорится в комментарии НАПК.

НАПК рассматривает несколько вариантов совместительства военнослужащего с другой деятельностью:

О возможности одновременно состоять в должности, предусматривающей выполнение функций государства/местного самоуправления, и проходить военную службу, военную службу в составе Сил территориальной обороны ВСУ в период военного положения;

о возможности одновременного пребывания в должности, предусматривающей выполнение функций государства/местного самоуправления, и членства в добровольческих формированиях территориальных общин в период действия военного положения;

Что касается допустимости совмещения военной службы с другой оплачиваемой деятельностью.

Первый случай – не является нарушением по п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона № 1700-VII, военной службы, военной службы в составе Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины не является нарушением ограничения, предусмотренного в п. 1 ч. 1 ст. 25 Закона № 1700-VII, поскольку возможность законного занятия такой оплачиваемой деятельностью предусмотрена законом как исключение.

Второй случай подразумевает, что другая деятельность не должна быть оплачиваемой. То есть пребывание в добровольческих формированиях территориальных общин не приводит к нарушению ограничения, установленного в п. 1 ч. 1 ст. 25 Закона № 1700-VII, поскольку не предусматривает занятие иной оплачиваемой деятельностью

Третий случай ― если лицо имеет договоры с компанией или рядом компаний и стало военнослужащим ВСУ, то есть два варианта:

Совместная деятельность будет нарушением, если лицо занимает военную должность ( например командира роты или заместителя командира роты);

например командира роты или заместителя командира роты); Совместная деятельность не будет нарушением и будет разрешать получать доходы, если военнослужащий не является военным должностным лицом.

Поскольку лицо является военным должностным лицом, занятие им другой оплачиваемой деятельностью в свободное от несения военной службы время (в приведенном примере – выполнение условий договоров, заключенных с рядом предприятий) будет нарушать предусмотренное п. 1 ч. 1 ст. 25 Закона ограничения и будет иметь следствие административную ответственность по ст. 1724 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Если человек не занимает военную должность, то другая оплачиваемая деятельность в свободное от службы время не будет нарушать закон.

Особенности совместимости в военное время

Особенности применения ограничений в период действия военного положения относятся только к отдельным категориям лиц при одновременном соблюдении следующих условий:

запрет работать по совместительству и/или заниматься предпринимательством;

не распространяется только на государственных служащих категорий Б и В и должностных лиц местного самоуправления, должности которых отнесены к четвертой - седьмой категорий;

указанные лица находятся в отпуске без сохранения зарплаты или в простое;

разрешается получать доход только от юридических лиц частного права или ФЛП, в отношении которых соответствующие госслужащие и должностные лица местного самоуправления в течение последнего года не осуществляли полномочия по контролю, надзору или подготовке или принятию соответствующих решений по деятельности этих юридических лиц или ФЛП;

занятие другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью следует прекратить в течение 15 рабочих дней со дня прекращения простоя или окончания отпуска.

Ограничение совместительства и совмещения с другими видами деятельности, установленное п. 1 ч. 1 ст. 25 Закона № 1700-VII, не распространяется на определенные в п.п. 4.1 п. 4 настоящих Разъяснений категории лиц исключительно, если такие лица находятся:

в отпуске без сохранения заработной платы;

в простое.

Занятие другой оплачиваемой деятельностью разрешено с первого дня отпуска без сохранения заработной платы/первого дня простоя, указанного в приказе о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы/объявления простоя.

От кого военнослужащие могут получать доход

Трудовые договоры (контракты), гражданско-правовые договоры о предоставлении услуг или сделки в сфере предпринимательской деятельности могут быть заключены с юридическими лицами частного права или ФЛП, в отношении которых такие государственные служащие и должностные лица местного самоуправления в течение последнего года не осуществляли полномочия по контролю, надзору или подготовке или принятие соответствующих решений о деятельности этих юридических лиц или физических лиц-предпринимателей.