Две категории. Кого запрещено бронировать и сколько действует отсрочка забронированным в Украине 6 апреля, 14:37 Мобилизация — Кого нельзя бронировать в Украине и сколько действует отсрочка у забронированных (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Законодательство предусматривает отсрочку от мобилизации и работники некоторых компаний могут получить бронирование. Рассказываем, всех ли можно бронировать и сколько длится такая отсрочка в Украине.

Военное положение и всеобщая мобилизация продлены в Украине до 20 мая 2023 года. Во время военного положения все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными. Однако некоторые категории таких мужчин могут получить отсрочку из-за бронирования на работе.

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Приказ Министерства юстиции № 952, который начал действовать с 14 марта, определяет когда важных предприятий, которые могут подавать списки работников на бронирование.

Постановление КМУ № 76 закрепляет порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения, юридически регулирует, кто и как может быть забронирован.

Порядок бронирования предполагает, сколько работников предприятия могут забронировать и продолжительность такой отсрочки.

Предприятие имеет право подавать списками на бронирование до 50% от количества военнообязанных органа, организации, компании или предприятия. В некоторых случаях, если нужно забронировать больше работников, компании, органы, организации или предприятия представляют дополнительное обоснование, и правительство принимает отдельное решение о бронировании работников сверх лимита.

Сколько действует бронирование от мобилизации

Статья 2 Порядка бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения предусматривает, что в решении Минэкономики указывается срок действия отсрочки, который может превышать:

срока проведения мобилизации - для военнообязанных, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

шесть месяцев — для военнообязанных, которые работают:

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи ( заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач ( заказов);

заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач заказов); на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Кто не подлежит бронированию от мобилизации

Не могут быть забронированы две категории:

те, которые не бронируются из-за своей военной специальности, указанной в списке Главнокомандующего ВСУ, который он предоставил Минобороне;

лица, имеющие отсрочку от мобилизации по статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации.

В письме Минобороны от 11.03.2022 № 220/1469 указано, что Главнокомандующим ВСУ принято решение о запрете бронирования военнообязанных, имеющих следующие дефицитные для ВСУ военно-учетные специальности:

Рядового, сержантского и старшинского состава:

003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 054, 055, 058, 06 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 1 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 265, 267, 303, 3, 3 381, 382, 383, 403, 420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 530, 531, 538, 545, 5

Офицерский состав по группам ВОС: 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.