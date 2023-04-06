Две категории. Кого запрещено бронировать и сколько действует отсрочка забронированным в Украине

6 апреля, 14:37
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Мобилизация — Кого нельзя бронировать в Украине и сколько действует отсрочка у забронированных (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Мобилизация — Кого нельзя бронировать в Украине и сколько действует отсрочка у забронированных (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Законодательство предусматривает отсрочку от мобилизации и работники некоторых компаний могут получить бронирование. Рассказываем, всех ли можно бронировать и сколько длится такая отсрочка в Украине.

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Военное положение и всеобщая мобилизация продлены в Украине до 20 мая 2023 года. Во время военного положения все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными. Однако некоторые категории таких мужчин могут получить отсрочку из-за бронирования на работе.

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Приказ Министерства юстиции № 952, который начал действовать с 14 марта, определяет когда важных предприятий, которые могут подавать списки работников на бронирование.

Постановление КМУ № 76 закрепляет порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения, юридически регулирует, кто и как может быть забронирован.

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Порядок бронирования предполагает, сколько работников предприятия могут забронировать и продолжительность такой отсрочки.

Предприятие имеет право подавать списками на бронирование до 50% от количества военнообязанных органа, организации, компании или предприятия. В некоторых случаях, если нужно забронировать больше работников, компании, органы, организации или предприятия представляют дополнительное обоснование, и правительство принимает отдельное решение о бронировании работников сверх лимита.

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Сколько действует бронирование от мобилизации

Статья 2 Порядка бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения предусматривает, что в решении Минэкономики указывается срок действия отсрочки, который может превышать:

  • срока проведения мобилизации - для военнообязанных, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;
  • шесть месяцев — для военнообязанных, которые работают:
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
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Кто не подлежит бронированию от мобилизации

Не могут быть забронированы две категории:

  • те, которые не бронируются из-за своей военной специальности, указанной в списке Главнокомандующего ВСУ, который он предоставил Минобороне;
  • лица, имеющие отсрочку от мобилизации по статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации.
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В письме Минобороны от 11.03.2022 № 220/1469 указано, что Главнокомандующим ВСУ принято решение о запрете бронирования военнообязанных, имеющих следующие дефицитные для ВСУ военно-учетные специальности:

Рядового, сержантского и старшинского состава:

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Военные Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины бронирование от мобилизации

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