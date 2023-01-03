В 2023 году. Какие категории лиц в Украине имеют право на отсрочку от мобилизации 3 января, 07:29 Мобилизация 2023 — последние новости (Фото:Силы территориальной обороны ВСУ / facebook)

В 2023 году в Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая началась в феврале 2022 года.

Ранее НВ рассказывал, что в связи с продлением призыва повестку может получить почти каждый мужчина, ведь все граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет являются военнообязанными и могут быть призваны на военную службу. Однако существуют исключения – категории мужчин, имеющих право на отсрочку. Женщин, напомним, принудительно не мобилизуют на военную службу, однако они могут добровольно встать на военный учет и вступить в подразделения ТРО или ВСУ. Обязательным военный учет является лишь для женщин-медиков и военных.

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Мобилизация 2023: кто имеет право на отсрочку

В 2022 году Верховная Рада определила, что во время войны не мобилизуют украинцев по нескольким категориям причин.

По семейным обстоятельствам:

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;

детей) в возрасте до 18 лет; женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

попечители, опекуны, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительского попечительства, в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка ( детей) и мужа ( жену), который ( которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе ;

детей) и мужа жену), который которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины ; беременные женщины;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники ( муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной ( полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения. В эту категорию входят близкие таких людей:

военнослужащих или работников образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения; работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции и погибли или пропали без вести при обеспечении проведения антитеррористической операции непосредственно в районах и в период ее проведения; лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения в составе добровольческих формирований, созданных или самоорганизовавшихся для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, условия, что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов; лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения в составе добровольческих формирований, созданных или самоорганизовавшихся для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, но в дальнейшем такие добровольческие формирование не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, и выполняли задачи антитеррористической операции во взаимодействии с образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами.

По состоянию здоровья:

признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев ( с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

с последующим прохождением военно-врачебной комиссии); женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями, полный перечень которых есть в законе;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

заняты постоянным уходом за больной женой ( мужем), ребенком, а также родителями своими или жены ( мужья), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

мужем), ребенком, а также родителями своими или жены мужья), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе; имеющие жену ( супруга) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа ) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

супруга) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены ) из числа лиц с инвалидностью I или II группы; опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Не призывают лиц с инвалидностью I, II, III групп, больных тяжелыми инфекционными заболеваниями, венерическими заболеваниями, с серьезными физическими недостатками, тяжелыми болезнями слуха и зрения. Ранее НВ рассказывал о перечне болезней, имея которые лицо не может быть мобилизовано на службу.

Отметим, что лица с определенной группой инвалидности могут мобилизоваться добровольно, но исключительно по собственному желанию и месту жительства.

По профессиональной деятельности:

забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

работники органов военного управления ( органов управления), воинских частей ( подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины;

органов управления), воинских частей подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины; другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

В конце 2022 года Кабмин продлил действие отсрочки от призыва на три месяца лицам, забронированным за органами госвласти и другими государственными органами. Изменения действуют для военнообязанных, которым отсрочки предоставили соответствующими решениями Минэкономики согласно постановлению правительства от 03.03.2022 № 194 Некоторые вопросы бронирования военнообязанных в условиях правового режима военного положения и сроки действия которых не истекли.

Для получения образования, преподавания или занятия наукой:

соискатели профессиональной ( профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;

профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования; научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники профессиональных заведений ( профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в высшем или профессиональном высшем образовании, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального ( профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Напомним, ранее НВ рассказывал, призывают ли мужчин до 27 лет во время мобилизации.