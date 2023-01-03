Предельный возраст призыва. Кого могут мобилизовать после 60 лет во время войны

3 января, 12:50
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Мобилизация 2023 — кого могут призвать после 60 лет во время войны (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Мобилизация 2023 — кого могут призвать после 60 лет во время войны (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Общая мобилизация в Украине предусматривает мобилизацию всех мужчин от 18 до 60 лет. Однако есть категории военных, которых призывают и после 60 лет.

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Военное положение и всеобщая мобилизация продолжаются в Украине с 24 февраля 2022 года. Выезд за границу запрещен для всех военнообязанных — за границу в безопасность могут выехать женщины и дети и мужчины до 18 и после 60 лет.

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Однако в плане мобилизации 60 лет — не верхний предел для призыва и военной службы во время войны. В Законе Украины о воинской обязанности и военной службе предусмотрено, что одна категория военных может быть мобилизована до 65 лет.

Предельный возраст мобилизации 2023

  • 45 лет ― рядовые, младшие сержанты и старшины на контрактной службе, младшие офицеры;
  • 50 лет ― военные старшего офицерского состава: майоры (капитаны 3 ранга), подполковники (капитаны 2 ранга), военные старшего сержантского и старшинского состава, проходящие военную службу по контракту;
  • 55 лет ― военные высшего сержантского и старшинского состава, служащие по контракту, военные старшего офицерского состава ― полковники (капитаны 1 ранга) ― 55 лет;
  • 60 лет ― военные высшего офицерского состава ― генералы и аналогичные морские звания, высшее военное руководство. Также рядовые, сержанты и старшины, младшие и старшие офицеры, служащие во время действия военного положения;
  • 65 лет ― военные высшего офицерского состава во время особого и военного положения.
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Однако, во время военного положения военнослужащие, имеющие уникальный опыт, могут служить более 5 лет предельного возраста.

К ним относятся преимущественно военнослужащие ВСУ и другие военные формирования, имеющие высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой ими должности.

Главное требование для службы в ВСУ для них быть признанными пригодными по состоянию здоровья для прохождения военной службы ВЛК. Такие лица по собственному желанию могут быть оставлены на военной службе сверх стандартного предельного возраста пребывания на военной службе.

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Сроки срочной военной службы в 2023 году

  • для лиц, которые на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистра ― до 12 месяцев;
  • для солдат и матросов, сержантов и старшин, проходящих срочную военную службу в ВСУ и других военных формированиях ― до 18 месяцев;
  • для военных на контракте назначаемых на должности: для лиц рядового состава ― 3 года, для лиц сержантского и старшинского состава ― от 3 до 5 лет;
  • От 2 до 5 лет ― граждане, которым первичное воинское звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестования лиц к присвоению первичных воинских званий офицерского состава запаса.
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Офицеры, окончившие высшие военный учебные заведения или военные кафедры и получившие дополнительно военные специальности, имеют увеличенные сроки службы:

  • 10 лет ― специальности летного состава авиации;
  • 5 лет ― другие специальности;
  • от 1 до 5 лет ― все остальные граждане.

Во время военного положения военная служба продолжается до объявления демобилизации и окончания военного положения, военные получают увольнение приказом Президента Украины.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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