Из-за угрозы атаки РФ. Кого мобилизуют в первую очередь и будет ли усилен призыв в 2023 году 16 декабря, 07:10 Мобилизация 2023 — кого будут призывать в первую очередь в Украине (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Общая мобилизация в Украине проходит с 24 февраля. Россия провела одну мобилизацию и продолжает увеличивать количество армии. Рассказываем, будет усилена мобилизация и кого будут призывать в 2023 году.

Мобилизация в Украине продлена до 19 февраля 2023 года. Призыв регулируют законы О военной службе и обязанности и О мобилизации. Сроки мобилизации и количество людей, необходимых для укомплектования армии, определяет высшее военное командование и президент. В 2022 году усиливать призыв военные не видят причин, а повестки на блокпостах и в публичных местах раздают для обновления информации о военнообязанных.

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Мобилизация 2023 ― кому выдают повестки

«Эти мероприятия планировались как раз для того, чтобы выявить мужчин, не вставших на военный учет. Нам не нужно уже и всех в армию, нам нужны специалисты, которые востребованы сейчас. Поэтому, если не будет другого законодательного инструмента для упорядочения учета, нам придется и дальше проводить мероприятия оповещения и уточнения данных в людных местах», ― сообщил начальник Львовского областного центра комплектования и социальной поддержки полковник Александр Тищенко.

Он подчеркнул, что мобилизационные мероприятия, в частности, оповещения военнообязанных, будут проводиться при необходимости и в течение действия военного положения.

Глава МВД Денис Монастырский заявил в марафоне новостей, что у Украины достаточно добровольцев, поэтому мужчинам не будут раздавать повестки на блокпостах.

«На сегодняшний день, общаясь с нашими Вооруженными силами, я понимаю, что они имеют возможность уже отбирать лучших из желающих. Поэтому, в принципе, сейчас нет необходимости сообщить кого-то на блокпостах», — сказал он.

Мобилизация 2023 – кого призывают в первую очередь

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач сообщил НВ, что необходимость в доукомплектации специалистов возникает постоянно, кроме того, в приоритете здоровые и молодые военнообязанные.

«Мобилизация проходит с первых дней [полномасштабного вторжения, — ред.] в плановом режиме и будет продолжена до тех пор, пока не завершатся военные действия на территории нашего государства», - говорит он.

По его словам, в первую очередь призываются военнообязанные, имеющие опыт прохождения военной службы. Они могут быть направлены непосредственно в воинские части.

Также необходимы молодые военнообязанные, чья профессия имеет отношение к востребованным военным специальностям, которые подходят по состоянию здоровья.

Однако он подчеркнул, что лица призывного возраста – от 18 до 27 не мобилизуются, они могут подписать контракт на службу в ВСУ.

Все остальные, кто направляется на обучение, проходит его минимум месяц, после этого уже идет направление в воинские части.

Будет ли усиление мобилизации в 2023 году

Полковник Роман Горбач в интервью НВ заявил, что усиление мобилизации может происходить из-за изменения ситуации на фронте. Военно-политическое руководство Украины пока не сообщало о подобных изменениях ситуации, а советница министра обороны Анна Маляр сказала, что решение об усилении мобилизации принимает президент Украины.

«Продолжение мобилизации зависит от хода войны. Поэтому здесь прогнозы некорректны.

Мобилизацию объявляет своим указом Президент. Мобилизационные потребности (количество) зависят от нескольких факторов. Потребность рассчитывают военные. Вопросы относительно мобилизации упорядочены Законом О мобилизационной подготовке и мобилизации и Конституции Украины», - написала она в Телеграмм.

По ее словам, вопросы по мобилизации зависят от президента Украины. Он:

осуществляет общее руководство в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации государства;

определяет цель, задачи, вид, объемы, порядок и сроки проведения мобилизационной подготовки и мобилизации;