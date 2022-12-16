Из-за угрозы атаки РФ. Кого мобилизуют в первую очередь и будет ли усилен призыв в 2023 году

16 декабря, 07:10
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Мобилизация 2023 — кого будут призывать в первую очередь в Украине (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Мобилизация 2023 — кого будут призывать в первую очередь в Украине (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Общая мобилизация в Украине проходит с 24 февраля. Россия провела одну мобилизацию и продолжает увеличивать количество армии. Рассказываем, будет усилена мобилизация и кого будут призывать в 2023 году.

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Мобилизация в Украине продлена до 19 февраля 2023 года. Призыв регулируют законы О военной службе и обязанности и О мобилизации. Сроки мобилизации и количество людей, необходимых для укомплектования армии, определяет высшее военное командование и президент. В 2022 году усиливать призыв военные не видят причин, а повестки на блокпостах и в публичных местах раздают для обновления информации о военнообязанных.

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Мобилизация 2023 ― кому выдают повестки

«Эти мероприятия планировались как раз для того, чтобы выявить мужчин, не вставших на военный учет. Нам не нужно уже и всех в армию, нам нужны специалисты, которые востребованы сейчас. Поэтому, если не будет другого законодательного инструмента для упорядочения учета, нам придется и дальше проводить мероприятия оповещения и уточнения данных в людных местах», ― сообщил начальник Львовского областного центра комплектования и социальной поддержки полковник Александр Тищенко.

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Он подчеркнул, что мобилизационные мероприятия, в частности, оповещения военнообязанных, будут проводиться при необходимости и в течение действия военного положения.

Глава МВД Денис Монастырский заявил в марафоне новостей, что у Украины достаточно добровольцев, поэтому мужчинам не будут раздавать повестки на блокпостах.

«На сегодняшний день, общаясь с нашими Вооруженными силами, я понимаю, что они имеют возможность уже отбирать лучших из желающих. Поэтому, в принципе, сейчас нет необходимости сообщить кого-то на блокпостах», — сказал он.

Мобилизация 2023 – кого призывают в первую очередь

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач сообщил НВ, что необходимость в доукомплектации специалистов возникает постоянно, кроме того, в приоритете здоровые и молодые военнообязанные.

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«Мобилизация проходит с первых дней [полномасштабного вторжения, — ред.] в плановом режиме и будет продолжена до тех пор, пока не завершатся военные действия на территории нашего государства», - говорит он.

По его словам, в первую очередь призываются военнообязанные, имеющие опыт прохождения военной службы. Они могут быть направлены непосредственно в воинские части.

Также необходимы молодые военнообязанные, чья профессия имеет отношение к востребованным военным специальностям, которые подходят по состоянию здоровья.

Однако он подчеркнул, что лица призывного возраста – от 18 до 27 не мобилизуются, они могут подписать контракт на службу в ВСУ.

Все остальные, кто направляется на обучение, проходит его минимум месяц, после этого уже идет направление в воинские части.

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Будет ли усиление мобилизации в 2023 году

Полковник Роман Горбач в интервью НВ заявил, что усиление мобилизации может происходить из-за изменения ситуации на фронте. Военно-политическое руководство Украины пока не сообщало о подобных изменениях ситуации, а советница министра обороны Анна Маляр сказала, что решение об усилении мобилизации принимает президент Украины.

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«Продолжение мобилизации зависит от хода войны. Поэтому здесь прогнозы некорректны.

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Мобилизацию объявляет своим указом Президент. Мобилизационные потребности (количество) зависят от нескольких факторов. Потребность рассчитывают военные. Вопросы относительно мобилизации упорядочены Законом О мобилизационной подготовке и мобилизации и Конституции Украины», - написала она в Телеграмм.

По ее словам, вопросы по мобилизации зависят от президента Украины. Он:

  • осуществляет общее руководство в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации государства;
  • определяет цель, задачи, вид, объемы, порядок и сроки проведения мобилизационной подготовки и мобилизации;
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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Повестка Война России против Украины

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