Без согласия мобилизованных. Когда офицеров запаса призывают не по специальности и на какие должности назначаются

28 марта, 14:14
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Мобилизация 2023 — на каких основаниях офицеров запаса можно призвать по другой специальности или на низшую должность (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Мобилизация 2023 — на каких основаниях офицеров запаса можно призвать по другой специальности или на низшую должность (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Во время режима военного положения мобилизации подлежат все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, соответственно, офицеры запаса могут призываться. Рассказываем, как призывают офицеров запаса во время всеобщей мобилизации и на какие должности их назначают.

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В Украине военное положение и всеобщая мобилизация продолжаются с 24 февраля 2022 года. Призыв производится на основе Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации. Поэтому офицеры запаса призываются на общих основаниях без соответствующего приказа об их мобилизации. Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденного указом Президента Украины от 10 декабря 2008 г. № 1153/2008 регулирует призыв и назначение на должности офицеров запаса во время военного положения.

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Однако по закону офицеры запаса могут быть мобилизованы не только по своей специальности. Во время военного положения, которое продолжается в Украине, офицеры запаса могут быть назначены простыми стрелками. Законом предусмотрено назначение на низшую должность сразу после мобилизации или перевод на низшую должность, если военный занимал военную должность.

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Когда офицеры запаса назначаются на низшие должности

По статье 112 Положения военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, перемещается в связи со служебной необходимостью и по состоянию здоровья на новое место военной службы без его согласия. В то же время, статья 257 предусматривает, что для доукомплектования Вооруженных Сил Украины в особый период назначения военнослужащих на равнозначные и низшие должности также осуществляется без согласия военнослужащих.

В статье 83 указано, что военнослужащие назначаются должности и перемещаются по службе по основной или родственной специальности с учетом опыта службы, уровня их профессиональной компетентности, личных качеств и достижений и соответствия характеристик должностей, определенных Министерством обороны Украины. В случае необходимости назначения военнослужащих на должности по новой специальности, их назначению на эти должности должна предшествовать соответствующая подготовка (переподготовка). Для доукомплектования Вооруженных сил Украины в условиях особого периода военнослужащие могут назначаться на должности, предусмотренные штатами военного времени, по новой специальности с учетом приобретенного опыта.

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Назначение офицеров запаса на низшие должности – основания

Статья 82 предусматривает назначение военнослужащего на низшую должность в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий в случае невозможности назначения на равнозначную должность по состоянию здоровья на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии или с учетом профессиональных, деловых и моральных качеств - на основании заключения аттестования.

В случае необходимости доукомплектования ВСУ военнообязанные и резервисты, призываемые на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период направляются на курс переподготовки по дефицитным для Вооруженных Сил специальностям.

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«Гражданам, имеющим специальные звания или классные чины, после их призыва на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период в случае необходимости присваиваются воинские звания в порядке переаттестации с учетом их специальных званий или классных чинов, уровня образования, опыта службы и соответствия должности, на которую они будут назначены», ― предусматривает статья 254.

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Как осуществляется перемещение военного на низшие должности

Перемещение лиц офицерского состава происходит только при наличии обоснованных оснований с учетом выводов аттестования, рекомендаций их непосредственных и прямых начальников из ходатайств командиров (начальников), поднявших вопрос о перемещении.

Перемещение без согласия военнослужащего осуществляется:

  • между соединениями, воинскими частями, оперативными командованиями — приказами должностного лица, которому подчинены соответствующие соединения, воинские части и оперативные командования;
  • между видами Вооруженных сил Украины и воинскими частями, подчиненные начальникам структурных подразделений Генерального штаба Вооруженных сил Украины, — приказом Главнокомандующего Вооруженных сил Украины;
  • между воинскими частями видов, родов войск (сил) Вооруженных Сил Украины и воинскими частями, подчиненными Министерству обороны Украины, - приказом руководителя службы персонала Министерства обороны Украины.
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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Военные Мобилизация Военное положение Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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