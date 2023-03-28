Без согласия мобилизованных. Когда офицеров запаса призывают не по специальности и на какие должности назначаются 28 марта, 14:14 Мобилизация 2023 — на каких основаниях офицеров запаса можно призвать по другой специальности или на низшую должность (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Во время режима военного положения мобилизации подлежат все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, соответственно, офицеры запаса могут призываться. Рассказываем, как призывают офицеров запаса во время всеобщей мобилизации и на какие должности их назначают.

В Украине военное положение и всеобщая мобилизация продолжаются с 24 февраля 2022 года. Призыв производится на основе Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации. Поэтому офицеры запаса призываются на общих основаниях без соответствующего приказа об их мобилизации. Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденного указом Президента Украины от 10 декабря 2008 г. № 1153/2008 регулирует призыв и назначение на должности офицеров запаса во время военного положения.

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Однако по закону офицеры запаса могут быть мобилизованы не только по своей специальности. Во время военного положения, которое продолжается в Украине, офицеры запаса могут быть назначены простыми стрелками. Законом предусмотрено назначение на низшую должность сразу после мобилизации или перевод на низшую должность, если военный занимал военную должность.

Когда офицеры запаса назначаются на низшие должности

По статье 112 Положения военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, перемещается в связи со служебной необходимостью и по состоянию здоровья на новое место военной службы без его согласия. В то же время, статья 257 предусматривает, что для доукомплектования Вооруженных Сил Украины в особый период назначения военнослужащих на равнозначные и низшие должности также осуществляется без согласия военнослужащих.

В статье 83 указано, что военнослужащие назначаются должности и перемещаются по службе по основной или родственной специальности с учетом опыта службы, уровня их профессиональной компетентности, личных качеств и достижений и соответствия характеристик должностей, определенных Министерством обороны Украины. В случае необходимости назначения военнослужащих на должности по новой специальности, их назначению на эти должности должна предшествовать соответствующая подготовка (переподготовка). Для доукомплектования Вооруженных сил Украины в условиях особого периода военнослужащие могут назначаться на должности, предусмотренные штатами военного времени, по новой специальности с учетом приобретенного опыта.

Назначение офицеров запаса на низшие должности – основания

Статья 82 предусматривает назначение военнослужащего на низшую должность в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий в случае невозможности назначения на равнозначную должность по состоянию здоровья на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии или с учетом профессиональных, деловых и моральных качеств - на основании заключения аттестования.

В случае необходимости доукомплектования ВСУ военнообязанные и резервисты, призываемые на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период направляются на курс переподготовки по дефицитным для Вооруженных Сил специальностям.

«Гражданам, имеющим специальные звания или классные чины, после их призыва на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период в случае необходимости присваиваются воинские звания в порядке переаттестации с учетом их специальных званий или классных чинов, уровня образования, опыта службы и соответствия должности, на которую они будут назначены», ― предусматривает статья 254.

Как осуществляется перемещение военного на низшие должности

Перемещение лиц офицерского состава происходит только при наличии обоснованных оснований с учетом выводов аттестования, рекомендаций их непосредственных и прямых начальников из ходатайств командиров (начальников), поднявших вопрос о перемещении.

Перемещение без согласия военнослужащего осуществляется:

между соединениями, воинскими частями, оперативными командованиями — приказами должностного лица, которому подчинены соответствующие соединения, воинские части и оперативные командования;

между видами Вооруженных сил Украины и воинскими частями, подчиненные начальникам структурных подразделений Генерального штаба Вооруженных сил Украины, — приказом Главнокомандующего Вооруженных сил Украины;

между воинскими частями видов, родов войск ( сил) Вооруженных Сил Украины и воинскими частями, подчиненными Министерству обороны Украины, - приказом руководителя службы персонала Министерства обороны Украины.

