Мобилизация в Украине. Сколько служить военным во время войны в 2023 году 30 декабря, 09:25 Сколько длится военная служба во время военного положения (Фото:Facebook Генштаб ВСУ)

Общая мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля, как и военное положение. Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть призваны на службу. Рассказываем, сколько длится военная служба в Украине во время войны.

Законопроекты № 8189 и № 8190 продлили соответственно военное положение и мобилизацию в Украине, повестки выдают на улицах и блокпостах, и мобилизовать могут любых мужчин призывного возраста. Однако могут ли военнослужащие быть уволены после мобилизации и каков срок службы во время войны?

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Что такое демобилизация в Украине

Закон Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации объясняет, что такое демобилизация.

Демобилизация ― комплекс мер, решения о порядке и сроках проведения которых принимает Президент Украины, направленных на планомерный перевод национальной экономики, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций на работу и функционирование в условиях мирного времени, а Вооруженных сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты ― на организацию и штаты мирного времени.

По статье 11 Закона Президент Украины принимает решение о введении военного или чрезвычайного положения в Украине или в отдельных ее местностях, об общей или частичной мобилизации и о демобилизации с внесением их на утверждение Верховной Радой Украины.

Согласно статье 14 Закона Министерство обороны обеспечивает проведение демобилизации в Вооруженных Силах Украины и участвует в обеспечении демобилизации в других военных формированиях.

Когда демобилизация в Украине

Закон о воинской обязанности и военной службе регулирует срок службы во время войны. Статья 23 Закона о воинской обязанности и военной службе определяет сколько украинцы должны служить во время войны.

Сроки срочной военной службы в 2023 году составляют:

до 18 месяцев — для солдат и матросов, сержантов и старшин, проходящих срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях;

до 12 месяцев — для лиц, которые на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистра;

для граждан Украины, которые принимаются на военную службу по контракту и назначаются на должности, устанавливаются следующие сроки военной службы в календарном исчислении: для лиц рядового состава — 3 года, для лиц сержантского и старшинского состава — от 3 до 5 лет;

От 2 до 5 лет — граждане, которым первичное воинское звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестования лиц к присвоению первичных воинских званий офицерского состава запаса;

Отдельно определены сроки службы для офицеров, окончивших высшие военные учебные заведеня или военные кафедры. Если они овладели такими специальностями, то срок службы будет соответственно:

специальности летного состава авиации — 10 лет;

другие специальности — 5 лет;

все остальные граждане от 1 до 5 лет.

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Срок службы во время войны в 2023 году

Срок службы может быть продлен на 6 месяцев по контракту, но в случае демобилизации и окончания военного положения контракт закончился досрочно.

Для граждан Украины, призванных на военную службу, устанавливаются следующие сроки военной службы в календарном исчислении.

для лиц офицерского состава, проходящих военную службу по призыву — до 18 месяцев;

для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период — до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации;

для военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, — на сроки, определенные решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Увольнение с военной службы во время военного положения

Во время военного положения нет демобилизации, уволиться с военной службы нельзя, кроме условий, указанных в законе, когда военнослужащий попадает в категорию военных, имеющих право на увольнение.

Для военнослужащих, у которых истек срок военной службы, предусмотренный законом, военная служба продлевается сверх установленных сроков:

в период с момента объявления мобилизации до момента введения военного положения ( наступление военного времени) ― к срокам, определенным решением Президента Украины, кроме случаев, когда военнослужащий имеет право на увольнение по закону о военной службе и обязанности;

наступление военного времени) ― к срокам, определенным решением Президента Украины, кроме случаев, когда военнослужащий имеет право на увольнение по закону о военной службе и обязанности; с момента введения военного положения ( наступление военного времени) ― до объявления демобилизации, кроме случаев, когда военнослужащий имеет право на увольнение по закону о военной службе и обязанности;

Для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, действие контракта продлевается сверх установленных сроков:

с момента объявления мобилизации ― в течение срока ее проведения, определяемого решением Президента Украины, кроме случаев, когда военнослужащий имеет право на увольнение по закону о военной службе и обязанности;

с момента введения военного положения — до объявления демобилизации, кроме случаев, когда военнослужащий имеет право на увольнение по закону о военной службе и обязанности.

Военнослужащие во время военного положения не имеют права на отпуск, кроме как в случаях, указанных в законе.